В Чехии 1,8 миллиона человек не имеют своего стоматолога. Помочь могут украинцы

По словам министра по законодательству Михала Шаломуна («Пираты»), мнения различных министерств, с которыми удалось связаться, по поводу этого предложения варьируются от положительных до отрицательных. По его словам, дискуссия министров по этому предложению не была широкой, и министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) ожидает более масштабного обсуждения в нижней палате, сказал Шаломун на пресс-конференции после заседания правительства. Роман Шмуцлер, президент Чешской стоматологической палаты, уже выступил против намерений авторов предложения и намерен оспорить поправку в суде, если она будет принята.

По мнению разработчиков, поправка не снижает требований закона к профессиональной компетенции стоматологов. Согласно действующему положению, врачи из стран, не входящих в ЕС, должны получить признание своих дипломов, сдать экзамен по чешскому языку и экзамен на профессиональную пригодность. Согласно поправкам, теперь стоматологи могут работать под руководством стоматологов с опытом работы не менее пяти лет, имеющих договоры не менее чем с тремя больничными кассами, или на аккредитованных для обучения рабочих местах после проверки их стоматологического образования. Этим местам уже разрешено нанимать иностранных врачей на шесть месяцев для получения профессионального опыта.

«Цель предложения — ускорить и сделать более гибким привлечение проживающих в Чехии стоматологов, получивших образование за пределами Европейского союза, к оказанию медицинских услуг», — сказал Шаломун. Можно расширить число организаций, на основании приглашения которых иностранный стоматолог может получить разрешение на практику. Помимо университетов и исследовательских институтов, приглашение теперь может выдавать медицинская или стоматологическая палата, медицинское учреждение, аккредитованное для обучения, а также региональные власти.

По словам разработчиков, цель — обеспечить доступность стоматологической помощи. «Правительство не совсем уверено в том, что эта мера именно это и сделает», — сказал Шаломун. Большинство министерств, включая Министерство здравоохранения, нейтрально отнеслись к проекту до его рассмотрения правительством. Только Министерство финансов высказалось за, а Министерство внутренних дел и Союз профсоюзов работодателей — против.

Министерство здравоохранения отметило, что предложение Сената «значительно расширяет число возможных претендентов на разрешение заниматься профессиональной практикой без признания компетентности» и вводит своеобразный подсчет профессиональной практики. Оно отметило, что в прошлом году таких заявлений было 600, а занимался ими один чиновник. Министерство также выразило недовольство тем, что предложение неконцептуально распространяется только на стоматологов, но не на других врачей или фармацевтов. Министерство внутренних дел также указало на это в своих оговорках. Комментируя стремление сенаторов решить проблему нехватки стоматологов в регионах, оно заявило, что в Чехии относительно много стоматологов, но они находятся «в крупных городах, которые обладают большей покупательной способностью и, следовательно, потенциально более высокой рентабельностью практики по сравнению с периферийными районами».

По мнению разработчиков поправки, в Чехии около 1,8 миллиона человек не имеют стоматолога, что составляет примерно пятую часть населения. Палата давно не согласна с этим. Ранее она заявляла, что около 600 000 человек не имеют систематической стоматологической помощи. По данным палаты, более 82% населения имеют стоматолога по страховке и посещают профилактические осмотры, а еще 2% обращаются только по острым вопросам. Примерно десятая часть населения самостоятельно оплачивает свои стоматологические услуги.



