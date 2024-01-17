Качество воздуха в Чехии в прошлом году было хорошим, концентрация большинства загрязняющих веществ снизилась

Об этом говорится в предварительной оценке Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

«Относительно хорошее качество воздуха в Чешской Республике, за исключением приземного озона (O3), было обусловлено в основном значительно более низкими концентрациями загрязняющих веществ в воздухе в зимний период, когда преобладали благоприятные метеорологические и дисперсионные условия с точки зрения качества воздуха», — заявили метеорологи. По их словам, хотя из-за энергетического кризиса некоторые домохозяйства сжигали больше твердого топлива, их негативное воздействие было смягчено мерами по улучшению качества воздуха, включая замену котлов в домохозяйствах или переход на альтернативные методы отопления, такие как тепловые насосы.

По данным ČHMÚ, в прошлом году на 6% станций было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации приземного озона. Однако его концентрация зависит от метеорологических условий, особенно в теплое время года, и поэтому была выше среднего, например в исключительно теплом и очень сухом сентябре.

В отличие от этого, предел для среднегодовой концентрации NO2 не был превышен уже четвертый раз подряд ни на одной станции в Чешской Республике, а пределы для SO2 и CO также не были превышены нигде. Для взвешенных частиц PM10 24-часовой предел выброса не был превышен ни на одной станции с автоматизированной программой измерения впервые с 90-х годов, а для PM2.5 — впервые с момента введения этого предела в 2005 году, который также был ужесточен в 2020 году, добавили метеорологи.

По их словам, в прошлом году из-за высоких концентраций PM10 было три ситуации смога, которые продолжались в общей сложности 105 часов. Одна ситуация смога сохранялась в течение 16 часов из-за высокой концентрации приземного озона.

По данным метеорологов, дисперсионные условия в Чехии в прошлом году были значительно лучше, чем в среднем за период с 2013 по 2022 год. Только в 22 дня они были немного хуже, а в три дня — неблагоприятными. Лучшие дисперсионные условия были в мае, июне, июле и ноябре, а худшие — в феврале. Неблагоприятные дисперсионные условия были зафиксированы только в январе и феврале, добавили в ČHMÚ.