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Качество воздуха в Чехии в прошлом году было хорошим, концентрация большинства загрязняющих веществ снизилась
19 января 2024
10:00
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Качество воздуха в Чешской Республике в прошлом году было хорошим, концентрация большинства загрязняющих веществ снова упала до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Впервые за период измерений не были превышены предельные нормы содержания мелких частиц пыли PM10 и PM2.5, а также предельные нормы содержания диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2) и оксида углерода (CO). Этому способствовали благоприятные метеорологические и дисперсионные условия.
Об этом говорится в предварительной оценке Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
«Относительно хорошее качество воздуха в Чешской Республике, за исключением приземного озона (O3), было обусловлено в основном значительно более низкими концентрациями загрязняющих веществ в воздухе в зимний период, когда преобладали благоприятные метеорологические и дисперсионные условия с точки зрения качества воздуха», — заявили метеорологи. По их словам, хотя из-за энергетического кризиса некоторые домохозяйства сжигали больше твердого топлива, их негативное воздействие было смягчено мерами по улучшению качества воздуха, включая замену котлов в домохозяйствах или переход на альтернативные методы отопления, такие как тепловые насосы.
По данным ČHMÚ, в прошлом году на 6% станций было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации приземного озона. Однако его концентрация зависит от метеорологических условий, особенно в теплое время года, и поэтому была выше среднего, например в исключительно теплом и очень сухом сентябре.
В отличие от этого, предел для среднегодовой концентрации NO2 не был превышен уже четвертый раз подряд ни на одной станции в Чешской Республике, а пределы для SO2 и CO также не были превышены нигде. Для взвешенных частиц PM10 24-часовой предел выброса не был превышен ни на одной станции с автоматизированной программой измерения впервые с 90-х годов, а для PM2.5 — впервые с момента введения этого предела в 2005 году, который также был ужесточен в 2020 году, добавили метеорологи.
По их словам, в прошлом году из-за высоких концентраций PM10 было три ситуации смога, которые продолжались в общей сложности 105 часов. Одна ситуация смога сохранялась в течение 16 часов из-за высокой концентрации приземного озона.
По данным метеорологов, дисперсионные условия в Чехии в прошлом году были значительно лучше, чем в среднем за период с 2013 по 2022 год. Только в 22 дня они были немного хуже, а в три дня — неблагоприятными. Лучшие дисперсионные условия были в мае, июне, июле и ноябре, а худшие — в феврале. Неблагоприятные дисперсионные условия были зафиксированы только в январе и феврале, добавили в ČHMÚ.
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