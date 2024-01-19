Медицинским туризм: стоит ли лечить бесплодие в Чехии и сколько это стоит? Отвечает эксперт

– Какой процент чешских пар сталкивается с проблемами бесплодия?

– Это касается не только чешских пар. Диагноз «бесплодие» одинаков почти во всем западном мире. Считается, что бесплодными являются до 10% пар. Иногда этот показатель достигает 15%. Необходимо различать, является ли бесплодие добровольным или недобровольным. В любом случае в нашей стране мы приближаемся к 15%.



– Меняется ли эта цифра с течением времени?

– Я бы сказал, что меняются причины. Раньше было больше воспалений, не было антибиотиков. Диагнозов воспаления и непроходимости маточных труб было гораздо больше, чем сейчас. Но процент бесплодных остается прежним. Я не думаю, что есть какие-то изменения в мужской фертильности. Это скорее социальная и медийная проблема. Я не вижу в этом ничего такого уж страшного. Я работаю в этом бизнесе уже 25 лет, а спермиограммы остаются прежними.



– Каковы наиболее распространенные причины, по которым пациенты обращаются к вам?

– В настоящее время большинство женщин приходят к нам, говоря, что они находятся в более старшем возрасте, чем они считают оптимальным для беспроблемного рождения ребенка. У нас преобладает женский фактор. Мужчины составляют примерно 25–30%. У них мы имеем дело с уменьшением количества и подвижности сперматозоидов. У женщин воспаление исчезло, и у нас явно больше возрастных факторов, часто возраст старше 38 лет. Я также думаю, что здесь относительно больше эндометриоза. Это настолько странное женское заболевание, что мы не знаем его причины и не можем полностью его вылечить. Диагностика проводится лапароскопически. Чаще всего у женщин с такими проблемами болит живот. Такой диагноз все чаще ставится правильно, и поэтому количество женщин с такими проблемами растет.



– Когда стоит задуматься об искусственном оплодотворении?

– Я бы сказал, что не стоит думать об искусственном оплодотворении вообще. Вы должны думать о том, как забеременеть естественным путем. Есть оптимальное время для женщин от 25 до 32 лет. Последние несколько лет я снова и снова повторяю, что у всех женщин есть определенное количество яйцеклеток. Человеческая яйцеклетка никогда не делится, и именно с ней мы работаем. Сколько лет женщине, столько лет ее яйцеклетке. Вот и весь принцип, почему возраст женщины имеет такое большое значение. У мужчин все по-другому. У каждого мужчины каждые три месяца появляется совершенно новый сперматозоид. Неважно, сколько ему лет — 17 или 45. Конечно, у пожилых мужчин все немного иначе. Но у женщин, которые рождаются с определенным количеством яйцеклеток, их качество постепенно меняется. Это и есть основа того, что нас беспокоит. Женщины приходят к нам в 38 лет, думая, что смогут забеременеть естественным путем. Ни одна женщина не должна думать об искусственном оплодотворении, потому что это заболевание. Сначала нужно поставить диагноз, а потом, исходя из него, подготовить метод лечения.



– Какие это могут быть методы?

– Это может быть все что угодно: от корректировки менструального цикла до внематочной инсеминации с генетическим тестированием эмбрионов со всеми возможностями, на которые способна современная медицина.



– Как выбрать подходящую клинику?

– Это общеевропейская проблема. Часть Европы путешествует для лечения бесплодия, как и Америка. Теоретически выбрать правильную клинику легко, но на практике это не так просто. Если вы живете в Опаве и гинеколог говорит вам, что у вас проблемы с оплодотворением, вы выбираете клинику, которая находится ближе всего. Вы едете в Остраву или Оломоуц. Все пациенты, впервые обратившиеся за помощью, едут в ближайшую клинику. Еще хуже в Праге, где у людей есть десять клиник на выбор, а потом им приходится выбирать что-то одно. Чаще всего они полагаются на рекомендации гинекологов и отзывы друзей и знакомых. Как я уже говорил, 10–15% людей в обществе страдают бесплодием, поэтому каждый знает кого-то, у кого были или есть проблемы с бесплодием. Личный опыт очень важен, когда вы делаете выбор.



– Как должно выглядеть обслуживание в клинике, на что имеют право пары и что должно их насторожить? Остается ли эта тема табуированной в чешском обществе?

– Я должен сказать, что отношение общества, а также бесплодных пар к этой теме улучшилось. Я помню, когда я начинал. Мы даже не ставили штампы с надписью «отделение лечения бесплодия». Люди стеснялись указывать это в заявлении. Сейчас все совсем не так. Это связано еще и с тем, что в Чехии созданы прекрасные условия для лечения. Принцип такого визита в клинику прост. Всегда должна быть причина, чтобы туда пойти. У вас должно быть время для попыток, а если его нет, то должен быть диагноз. Например, если вам сделали лапароскопию из-за болей в животе и выяснили, что маточные трубы непроходимы. Или мужчина сделал спермограмму и обнаружил, что у него проблемы. Или у женщины совершенно нерегулярный цикл. Когда пациентка приходит в клинику, есть рекомендованная процедура обследования. Необходимо сдать гормональный профиль, сделать УЗИ, пройти собеседование с врачом, сделать спермограмму и, если есть причина, обследовать маточные трубы. Врач должен сделать все, чтобы определить причину бесплодия. Именно это должно интересовать пациента больше всего — почему я не могу забеременеть естественным путем. В медицинской практике это называется диагнозом. Только после этого мы можем назначить лечение. Правда, некоторые пары в итоге получают диагноз «необъяснимое бесплодие». Или мы не можем определить, почему пара не может забеременеть, хотя все анализы в порядке. Тогда дело на уровне самих клеток — сперматозоида и яйцеклетки, которые не могут встретиться, или существует скрытый иммунологический фактор. Даже при таких диагнозах высок процент излечения.



– Каков уровень чешской репродуктивной медицины?

– Я повторяю это неоднократно. Мы находимся на отличном уровне. Приведу сравнение. В Чехословакии вспомогательная репродукция работала лишь в нескольких городах. Сейчас в Чехию из Словакии ежегодно приезжает около 800–1 000 пар для лечения бесплодия. Знаете ли вы, сколько пар приезжает из Чехии в Словакию с теми же проблемами? Ровно ноль. Несмотря на то, что мы находимся так близко, у нас есть доступ к тем же технологиям, за 20 лет мы невероятно продвинулись вперед, и я вижу это даже в сравнении с другими странами. Конечно, есть страны, которые находятся в еще лучшем положении, например скандинавские страны, а также Испания. Все они являются лидерами в области вспомогательной репродукции. По сравнению с Австрией или Германией у нас все очень хорошо. Причины? Законодательство и открытое общество. Есть закон о вспомогательной репродукции, который работает. У нас есть четкое определение того, кого и как мы можем лечить. Кроме того, четверть века назад нашим предшественникам удалось ввести медицинское страхование для вспомогательной репродукции. Это возмещение одинаково для государственных медицинских учреждений, университетских и частных клиник. Это привело к огромному развитию метода. Технология остается одинаковой во всем мире. У нас также есть открытый доступ к эмбриологии. Это самая деликатная часть процесса. В процессе манипуляций используются как яйцеклетки, так и сперматозоиды. Западные эмбриологи хранят свои ноу-хау, и только некоторые из них выполняют определенные техники там. В то время как здесь это умеет делать большинство из них. У нас очень много навыков.



– Искусственное оплодотворение покрывается медицинской страховкой женщин в Чешской Республике до четырех раз в течение жизни, до того дня, когда ей исполнится 40 лет. Правильно ли это?

– Плательщики решают, корректно ли все устроено. Они должны взвесить, что это даст им самим и что это даст обществу. Условия, о которых вы говорите, с моей точки зрения, достаточны для одного или двух детей. Успешность вспомогательной репродукции, то есть детей, рожденных в результате вспомогательной репродукции, составляет около 35–40%. Это выше, чем в среднем по миру. Ни в одной стране этот показатель не превышает 50%.



– Какова стоимость репродуктивного цикла в Чехии и сколько он стоит за рубежом?

– Если мы говорим о цене из страхового возмещения, то она состоит из двух частей. Одна часть — это возмещение лекарств, которое составляет примерно 85–90%. Это около 35 000–30 000 крон. Остальное, около 35 000–40 000 крон, — это работа врача, эмбриолога, андролога, анестезиолога, и в эту цену входят все используемые материалы.