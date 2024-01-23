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Вводить ли в Чехии регулируемый рынок каннабиса?
25 января 2024
13:00
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Национальный экономический совет при правительстве (NERV) вновь рекомендует ввести в Чехии легальный регулируемый рынок каннабиса. По мнению совета, крайне репрессивный подход к наркотикам ложится бременем на бюджет и не приводит к снижению потребления или уменьшению вреда. NERV предложил регулировать рынок каннабиса еще в ноябре 2022 года в своем первом наборе рекомендаций по сокращению расходов и увеличению доходов государства. Закон с правилами для строго контролируемого рынка каннабиса разрабатывает национальный координатор по наркотикам Йиндржих Воборжил (ODS). Народная партия выступает против изменений. Регулирование рынка отсутствует в первой версии нормы.
«Необходимо скорректировать уголовные ставки и принципы назначения наказаний; ввести в сферу наркополитики законодательно регулируемый рынок каннабиса», — заявили в NERV. По есловам представителя организации, «крайне карательный подход» к наркотикам создает нагрузку на бюджеты и жизнь потребителей без ощутимого эффекта в плане снижения потребления и уменьшения вреда. Кроме того, он может существенно нарушать права человека.
Введение регулируемого рынка каннабиса было рекомендовано NERV в его первом наборе мер в ноябре 2022 года, когда он заявил, что государство будет получать доходы от акцизов, НДС, подоходного налога с работников и, возможно, лицензирования. Совет заявил, что важно создать недискриминационные условия, чтобы как можно больше пользователей перешли на официальный рынок. В NERV отметили, что если грамм марихуаны стоит 250 крон, то государство может получить 115 крон от НДС в размере 21% и акцизного сбора в размере 25%. При консервативных оценках потребления доход может составить около 2,5 млрд крон в год.
В своем первом документе, подготовленном более года назад, Совет указал, что в Германии доходы после либерализации оцениваются примерно в 120 млрд чешских крон. Ранее Воборжил сказал, что соседняя страна не может покрыть спрос, поэтому для возможных чешских импортеров открывается большое пространство.
Первоначально законопроект должен был включать в себя налогообложение и правила легального выращивания, работу клубов каннабиса, лицензированную продажу и экспорт, а также ограничения на то, кто, где и с какими разрешениями может производить и продавать вещества каннабиса. Планировалось ввести регистрацию пользователей, мелких производителей или клубов каннабиса. Отпуск товаров будет строго фиксироваться. Германия, Нидерланды, Люксембург и Мальта, например, придерживаются аналогичного подхода, сказал ранее Воборжил.
В своем программном заявлении правительство пишет, что регулирование веществ, вызывающих зависимость, будет соответствовать уровню их вредности. По словам кабинета министров, при решении вопросов, связанных с наркоманией, он хочет применять политику, основанную на «научно обоснованной и сбалансированной концепции предотвращения рисков и снижения вреда». В прошлом году, в конце апреля, правительство утвердило план борьбы с зависимостью с мерами до конца 2025 года, который включает в себя введение строго регулируемого рынка каннабиса.
Введение регулируемого рынка каннабиса было рекомендовано NERV в его первом наборе мер в ноябре 2022 года, когда он заявил, что государство будет получать доходы от акцизов, НДС, подоходного налога с работников и, возможно, лицензирования. Совет заявил, что важно создать недискриминационные условия, чтобы как можно больше пользователей перешли на официальный рынок. В NERV отметили, что если грамм марихуаны стоит 250 крон, то государство может получить 115 крон от НДС в размере 21% и акцизного сбора в размере 25%. При консервативных оценках потребления доход может составить около 2,5 млрд крон в год.
В своем первом документе, подготовленном более года назад, Совет указал, что в Германии доходы после либерализации оцениваются примерно в 120 млрд чешских крон. Ранее Воборжил сказал, что соседняя страна не может покрыть спрос, поэтому для возможных чешских импортеров открывается большое пространство.
Первоначально законопроект должен был включать в себя налогообложение и правила легального выращивания, работу клубов каннабиса, лицензированную продажу и экспорт, а также ограничения на то, кто, где и с какими разрешениями может производить и продавать вещества каннабиса. Планировалось ввести регистрацию пользователей, мелких производителей или клубов каннабиса. Отпуск товаров будет строго фиксироваться. Германия, Нидерланды, Люксембург и Мальта, например, придерживаются аналогичного подхода, сказал ранее Воборжил.
В своем программном заявлении правительство пишет, что регулирование веществ, вызывающих зависимость, будет соответствовать уровню их вредности. По словам кабинета министров, при решении вопросов, связанных с наркоманией, он хочет применять политику, основанную на «научно обоснованной и сбалансированной концепции предотвращения рисков и снижения вреда». В прошлом году, в конце апреля, правительство утвердило план борьбы с зависимостью с мерами до конца 2025 года, который включает в себя введение строго регулируемого рынка каннабиса.
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