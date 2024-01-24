Опрос: чехи беспокоятся о своем здоровье, но пренебрегают профилактическими осмотрами

Подробнее о страховании здоровья иностранца в Чехии можно узнать у проверенного специалиста.



Чехи также беспокоятся о своих финансах, причем женщины особенно обеспокоены ухудшением своего финансового положения. Об этом говорится в исследовании «Индекс уверенности», представленном журналистам компанией BNP Paribas Cardif Pojišt’ovna. Согласно исследованию, индекс уверенности сейчас составляет 43 пункта из 100.

Индекс уверенности измеряет уровень безопасности населения в соответствии с опасениями и вероятностью рисков. Он также измеряет, как эти риски покрываются. «Это способ отобразить опасения людей и то, как они хеджируют свои риски. В частности, он рассматривает дом, семью, работу, финансы и имущество, здоровье и образ жизни. Судя по первым результатам, мы видим, что наибольшее чувство безопасности испытывают люди с высшим образованием в возрасте от 35 до 44 лет, которые также имеют более высокий доход. В целом мужчины имеют более высокие показатели по всем индексам», — говорит специалист Ipsos Михал Страка.

Самый высокий показатель в индексе — 47 — имеет компонент «Дом и семья». С другой стороны, компонент «здоровье» получил наихудшие оценки — 40 баллов. Почти четверть чехов не посещают регулярные стоматологические осмотры, а еще больше пренебрегают профилактикой у врача общей практики, куда регулярно ходит только 61% из них.

Молодые люди в возрасте до 34 лет имеют более высокий индекс здоровья, однако эта группа чаще чувствует себя эмоционально нестабильной, чем более старшее население. В возрастной группе от 18 до 24 лет это происходит в 39% случаев. Почти треть молодых людей также не согласны с тем, что они психически здоровы. Более половины чехов в возрасте от 25 до 44 лет говорят, что не могут спокойно переносить стрессовые ситуации.

«Статистика показывает, что число молодых людей, подающих заявления на получение пенсии по инвалидности из-за психических заболеваний, растет. В BNP Paribas Cardif Insurance более половины заявлений с диагнозом психических и поведенческих расстройств представлены невротическими, стрессовыми и соматоформными расстройствами, которые представляют собой физические трудности без органических причин», — говорит коммерческий директор страховщика Мартин Штайнер.

Несмотря на растущую осведомленность и повышение уровня образования в области кибербезопасности, чехи по-прежнему недооценивают безопасность в онлайн-среде, что приводит к росту киберпреступности. Согласно индексу, 63% чехов не испытывают беспокойства при использовании общественного wi-fi. 27% чехов сталкивались с проблемой кражи денег с их счета после нападения мошенника, а 41% застраховался от такого случая.

Страховая компания BNP Paribas Cardif планирует сделать индекс безопасности долгосрочным и периодическим. Исследование проводилось с помощью онлайн-панели Populace.cz компании Ipsos, сбор данных осуществлялся в октябре 2023 года. В опросе приняли участие 1 000 респондентов старше 18 лет.