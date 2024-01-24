РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
Новости по VZP в 2024 году: дополнительные виды пособий, которые можно использовать для себя
25 января 2024
18:00
792
В 2024 году государственная страховая компания увеличила суммы отдельных взносов и запустила несколько совершенно новых предложений. В 2024 году VZP подготовила рекордную сумму в 1,6 млрд крон для использования средств из фонда профилактики. Этим VZP подтверждает свою нацеленность на всестороннюю поддержку профилактики и мотивацию застрахованных лиц к активной заботе о здоровье. Ниже приведены новые взносы на 2024 год, а также взносы, суммы которых будут увеличены в 2024 году.
Взносы на физическую активность
Регулярные физические упражнения являются частью здорового образа жизни. Они помогают предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой, предотвращают избыточный вес или ожирение, положительно влияют на психическое здоровье и приносят другие преимущества.
ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ
– Плавание для детей до 1 года — компенсация увеличивается до 2 000 крон,
– дети от 1 года до 18 лет — также до 2 000 крон.
Теперь это пособие можно использовать и для организованного школой курса катания на лыжах (продолжительностью не менее 5 календарных дней подряд). Для этого на бланке VZP необходимо предоставить свидетельство о прохождении курса.
ВЗРОСЛЫЕ
– Взрослые в возрасте от 18 до 65 лет — увеличивается до 1 000 крон,
– взрослые в возрасте 65 лет и старше — тоже до 1 000 крон.
Пособие для детей и подростков на легкую гипсовую повязку — НОВИНКА
Застрахованные лица в возрасте до 18 лет теперь могут претендовать на пособие в размере 1 500 чешских крон на легкие гипсы, а также гипсы из пластика.
Пособия на вакцинацию
Вакцинация остается главной основой профилактических программ, поэтому VZP увеличила пособия против отдельных заболеваний на 2024 год и включила несколько новых возможностей.
ДЕТИ до 18 лет — вакцинация
– Против ветряной оспы — до 1 000 крон,
– против гепатита А — до 1 000 крон,
– против вируса ВПЧ — до 1 500 крон,
– против менингококка типа B — до 2 000 крон.
ВЗРОСЛЫЕ — вакцинация
– Против клещевого энцефалита — до 700 крон для взрослых в возрасте от 18 до 50 лет,
– против ветряной оспы — до 1 000 крон,
– против вирусов ВПЧ — взнос в размере 1 500 крон,
– против менингококка типа B — увеличен до 2 000 крон,
– против RS-вирусов — для беременных женщин и пожилых людей старше 60 лет составляет 2 000 крон (предлагается с осени 2023 года),
– против опоясывающего лишая — в размере 3 000 крон для застрахованных лиц старше 50 лет.
Перечислены только увеличенные или новые пособия на вакцинацию. Это не полный список пособий, который можно найти на сайте VZP.
Для матерей — программа «До и после родов»
Будущие матери во время беременности и до 12 месяцев после родов могут претендовать на пособие в размере 5 000 крон (сюда входит также сумма на покупку детских принадлежностей). Эти средства можно использовать для оплаты некомпенсируемых скрининговых обследований, средств для кормления грудью, курсов по родам, реабилитации, монитора дыхания, покупки детских принадлежностей и т. д.
На гигиену зубов
VZP увеличил пособие на гигиену зубов до 1 000 крон. На него могут претендовать как дети, так и взрослые застрахованные лица. Взрослые должны соответствовать условию, что в течение последних 24 месяцев они проходили профилактический осмотр у врача общей практики (это условие не распространяется на детей в возрасте от 1 до 18 лет).
ВНИМАНИЕ — подать заявку можно только онлайн.
На реабилитационные мероприятия
В этом году застрахованные лица могут подать заявление на повышенное пособие в размере 2 000 крон, которое они могут использовать для массажа, сауны, плавания, йоги, соляной пещеры и т. д. Застрахованные лица старше 18 лет, которые за последние 24 месяца прошли одно или несколько обследований в рамках национальных программ скрининга (они направлены на профилактику колоректального рака, рака груди, рака шейки матки, рака легких и раннее выявление рака простаты), могут воспользоваться этим пособием.
ВНИМАНИЕ — подать заявление онлайн можно только через приложение.
Для диабетиков — НОВОЕ
Новым преимуществом для диабетиков является пособие в размере 2 000 крон на реабилитационные и восстановительные мероприятия курортного типа, например электротерапию, вакуумную, компрессионную терапию, гидротерапию и т. д. Его могут получить все больные диабетом без ограничения возраста.
За отказ от курения
В этом году застрахованные лица, которые под наблюдением специалиста пытаются избавиться от табачной зависимости, могут воспользоваться увеличенным пособием в размере 2 500 крон. Они могут использовать его для покупки соответствующих лекарств, выписанных врачом, или безрецептурных препаратов, купленных в аптеке. Теперь пособие можно получать один раз в 5 лет.
На помощь в лечении рака — НОВОЕ
Онкологические больные теперь могут получить пособие в размере 2 000 крон на покупку протеза после абляции (удаления) молочной железы и на оплату использования охлаждающей шапочки во время химиотерапии.
Пособие для безвозмездных доноров крови
Активные доноры, подтвердившие свою деятельность хотя бы одной безвозмездной сдачей крови в календарном году, могут в этом году получить повышенное пособие в размере 3 000 крон на реабилитационные/оздоровительные мероприятия, например, массаж, сауну, плавание, йогу и т. д. После второй донации доноры могут использовать пособие в размере 1 000 крон на гигиену зубов.
Взнос на тренировку / тестирование памяти для пожилых людей
Пожилые люди могут использовать увеличенный взнос в размере 1 000 крон для приобретения когнитивных средств (рекомендованных Чешским обществом Альцгеймера) для тренировки памяти или ее тестирования.
Подробнее узнать обо всем можно здесь.
Это был материал о государственном страховании в Чехии, узнать подробнее о коммерческих видах страхования можно здесь (комплексное страхование, базовое, автострахование, страхование ответственности и другие виды страховок.
Регулярные физические упражнения являются частью здорового образа жизни. Они помогают предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой, предотвращают избыточный вес или ожирение, положительно влияют на психическое здоровье и приносят другие преимущества.
ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ
– Плавание для детей до 1 года — компенсация увеличивается до 2 000 крон,
– дети от 1 года до 18 лет — также до 2 000 крон.
Теперь это пособие можно использовать и для организованного школой курса катания на лыжах (продолжительностью не менее 5 календарных дней подряд). Для этого на бланке VZP необходимо предоставить свидетельство о прохождении курса.
ВЗРОСЛЫЕ
– Взрослые в возрасте от 18 до 65 лет — увеличивается до 1 000 крон,
– взрослые в возрасте 65 лет и старше — тоже до 1 000 крон.
Пособие для детей и подростков на легкую гипсовую повязку — НОВИНКА
Застрахованные лица в возрасте до 18 лет теперь могут претендовать на пособие в размере 1 500 чешских крон на легкие гипсы, а также гипсы из пластика.
Пособия на вакцинацию
Вакцинация остается главной основой профилактических программ, поэтому VZP увеличила пособия против отдельных заболеваний на 2024 год и включила несколько новых возможностей.
ДЕТИ до 18 лет — вакцинация
– Против ветряной оспы — до 1 000 крон,
– против гепатита А — до 1 000 крон,
– против вируса ВПЧ — до 1 500 крон,
– против менингококка типа B — до 2 000 крон.
ВЗРОСЛЫЕ — вакцинация
– Против клещевого энцефалита — до 700 крон для взрослых в возрасте от 18 до 50 лет,
– против ветряной оспы — до 1 000 крон,
– против вирусов ВПЧ — взнос в размере 1 500 крон,
– против менингококка типа B — увеличен до 2 000 крон,
– против RS-вирусов — для беременных женщин и пожилых людей старше 60 лет составляет 2 000 крон (предлагается с осени 2023 года),
– против опоясывающего лишая — в размере 3 000 крон для застрахованных лиц старше 50 лет.
Перечислены только увеличенные или новые пособия на вакцинацию. Это не полный список пособий, который можно найти на сайте VZP.
Для матерей — программа «До и после родов»
Будущие матери во время беременности и до 12 месяцев после родов могут претендовать на пособие в размере 5 000 крон (сюда входит также сумма на покупку детских принадлежностей). Эти средства можно использовать для оплаты некомпенсируемых скрининговых обследований, средств для кормления грудью, курсов по родам, реабилитации, монитора дыхания, покупки детских принадлежностей и т. д.
На гигиену зубов
VZP увеличил пособие на гигиену зубов до 1 000 крон. На него могут претендовать как дети, так и взрослые застрахованные лица. Взрослые должны соответствовать условию, что в течение последних 24 месяцев они проходили профилактический осмотр у врача общей практики (это условие не распространяется на детей в возрасте от 1 до 18 лет).
ВНИМАНИЕ — подать заявку можно только онлайн.
На реабилитационные мероприятия
В этом году застрахованные лица могут подать заявление на повышенное пособие в размере 2 000 крон, которое они могут использовать для массажа, сауны, плавания, йоги, соляной пещеры и т. д. Застрахованные лица старше 18 лет, которые за последние 24 месяца прошли одно или несколько обследований в рамках национальных программ скрининга (они направлены на профилактику колоректального рака, рака груди, рака шейки матки, рака легких и раннее выявление рака простаты), могут воспользоваться этим пособием.
ВНИМАНИЕ — подать заявление онлайн можно только через приложение.
Для диабетиков — НОВОЕ
Новым преимуществом для диабетиков является пособие в размере 2 000 крон на реабилитационные и восстановительные мероприятия курортного типа, например электротерапию, вакуумную, компрессионную терапию, гидротерапию и т. д. Его могут получить все больные диабетом без ограничения возраста.
За отказ от курения
В этом году застрахованные лица, которые под наблюдением специалиста пытаются избавиться от табачной зависимости, могут воспользоваться увеличенным пособием в размере 2 500 крон. Они могут использовать его для покупки соответствующих лекарств, выписанных врачом, или безрецептурных препаратов, купленных в аптеке. Теперь пособие можно получать один раз в 5 лет.
На помощь в лечении рака — НОВОЕ
Онкологические больные теперь могут получить пособие в размере 2 000 крон на покупку протеза после абляции (удаления) молочной железы и на оплату использования охлаждающей шапочки во время химиотерапии.
Пособие для безвозмездных доноров крови
Активные доноры, подтвердившие свою деятельность хотя бы одной безвозмездной сдачей крови в календарном году, могут в этом году получить повышенное пособие в размере 3 000 крон на реабилитационные/оздоровительные мероприятия, например, массаж, сауну, плавание, йогу и т. д. После второй донации доноры могут использовать пособие в размере 1 000 крон на гигиену зубов.
Взнос на тренировку / тестирование памяти для пожилых людей
Пожилые люди могут использовать увеличенный взнос в размере 1 000 крон для приобретения когнитивных средств (рекомендованных Чешским обществом Альцгеймера) для тренировки памяти или ее тестирования.
Подробнее узнать обо всем можно здесь.
Это был материал о государственном страховании в Чехии, узнать подробнее о коммерческих видах страхования можно здесь (комплексное страхование, базовое, автострахование, страхование ответственности и другие виды страховок.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
25 ЯНВАРЯ 2024
204
13:00
25 ЯНВАРЯ 2024
438
17:30
24 ЯНВАРЯ 2024
1090
До сих пор зима демонстрирует рост цен на альпийских курортах, однако цены в чешских горах остаются в целом такими...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :