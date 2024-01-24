Новости по VZP в 2024 году: дополнительные виды пособий, которые можно использовать для себя

Анастасия Князева 25 января 2024 18:00 792

В 2024 году государственная страховая компания увеличила суммы отдельных взносов и запустила несколько совершенно новых предложений. В 2024 году VZP подготовила рекордную сумму в 1,6 млрд крон для использования средств из фонда профилактики. Этим VZP подтверждает свою нацеленность на всестороннюю поддержку профилактики и мотивацию застрахованных лиц к активной заботе о здоровье. Ниже приведены новые взносы на 2024 год, а также взносы, суммы которых будут увеличены в 2024 году.