КАРТА: Уровень заболеваемости гриппом растет. Где он распространяется больше всего?

На этой неделе к детским врачам обратилось больше пациентов с гриппом. Также появляются стрептококковый тонзиллит, RS-вирусы и кашель с ринитом. Ковид сейчас скорее на спаде.



Высокий уровень заболеваемости подтверждают и данные медицинских станций. Большинство случаев острых респираторных инфекций приходится на детей до пяти лет. На прошлой неделе доля заболевших на 100 000 населения составила 3 924 человека, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Врачи также сообщают о большом количестве пациентов в группах подростков и молодых людей до 24 лет.



Пожилые люди пока заражены меньше всего. Однако инфекция обычно распространяется сначала среди детей в школьных группах, а с течением недель все чаще заболевают взрослые, которые остаются дома, а затем и старшая группа.



В настоящее время наибольшее число больных наблюдается в Южноморавском и Карловарском краях. На Высочине также насчитывается более 1 500 пациентов на 100 000 жителей.



«Обычно у пациентов наблюдается легкое течение заболевания. Число госпитализированных пациентов не увеличивается. Среди возбудителей заболевания преобладает грипп типа А, в меньшей степени встречаются вирусы Sars-CoV-2, риновирусы и РС-вирусы», — говорит Хана Павласова, директор противоэпидемического отдела станции гигиены Высочины.



Специалисты по санитарной гигиене рекомендуют строго соблюдать правила мытья рук, регулярно проветривать закрытые помещения и остерегаться простудных заболеваний.



По их словам, не стоит пытаться переносить болезнь на ногах. Невылеченная инфекция чревата осложнениями, такими как пневмония. Чаще всего они возникают у детей дошкольного возраста и пожилых людей.