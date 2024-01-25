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КАРТА: Уровень заболеваемости гриппом растет. Где он распространяется больше всего?
26 января 2024
17:00
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«Типичным симптомом гриппа является лихорадка. Дети плохо себя чувствуют, испытывают усталость, могут начать кашлять. У некоторых людей при высокой температуре даже возникает рвота. Температура может быть очень высокой — до сорока», — говорит Илона Хюллеова, председатель Ассоциации врачей общей практики для детей и подростков.
На этой неделе к детским врачам обратилось больше пациентов с гриппом. Также появляются стрептококковый тонзиллит, RS-вирусы и кашель с ринитом. Ковид сейчас скорее на спаде.
Высокий уровень заболеваемости подтверждают и данные медицинских станций. Большинство случаев острых респираторных инфекций приходится на детей до пяти лет. На прошлой неделе доля заболевших на 100 000 населения составила 3 924 человека, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Врачи также сообщают о большом количестве пациентов в группах подростков и молодых людей до 24 лет.
Пожилые люди пока заражены меньше всего. Однако инфекция обычно распространяется сначала среди детей в школьных группах, а с течением недель все чаще заболевают взрослые, которые остаются дома, а затем и старшая группа.
В настоящее время наибольшее число больных наблюдается в Южноморавском и Карловарском краях. На Высочине также насчитывается более 1 500 пациентов на 100 000 жителей.
«Обычно у пациентов наблюдается легкое течение заболевания. Число госпитализированных пациентов не увеличивается. Среди возбудителей заболевания преобладает грипп типа А, в меньшей степени встречаются вирусы Sars-CoV-2, риновирусы и РС-вирусы», — говорит Хана Павласова, директор противоэпидемического отдела станции гигиены Высочины.
Высокий уровень заболеваемости подтверждают и данные медицинских станций. Большинство случаев острых респираторных инфекций приходится на детей до пяти лет. На прошлой неделе доля заболевших на 100 000 населения составила 3 924 человека, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. Врачи также сообщают о большом количестве пациентов в группах подростков и молодых людей до 24 лет.
Пожилые люди пока заражены меньше всего. Однако инфекция обычно распространяется сначала среди детей в школьных группах, а с течением недель все чаще заболевают взрослые, которые остаются дома, а затем и старшая группа.
В настоящее время наибольшее число больных наблюдается в Южноморавском и Карловарском краях. На Высочине также насчитывается более 1 500 пациентов на 100 000 жителей.
«Обычно у пациентов наблюдается легкое течение заболевания. Число госпитализированных пациентов не увеличивается. Среди возбудителей заболевания преобладает грипп типа А, в меньшей степени встречаются вирусы Sars-CoV-2, риновирусы и РС-вирусы», — говорит Хана Павласова, директор противоэпидемического отдела станции гигиены Высочины.
Специалисты по санитарной гигиене рекомендуют строго соблюдать правила мытья рук, регулярно проветривать закрытые помещения и остерегаться простудных заболеваний.
По их словам, не стоит пытаться переносить болезнь на ногах. Невылеченная инфекция чревата осложнениями, такими как пневмония. Чаще всего они возникают у детей дошкольного возраста и пожилых людей.
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