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В Чехии обнаружены первые в этом году случаи птичьего гриппа, который передается человеку

Анастасия Князева
26 января 2024
18:30
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Ветеринары подтвердили первые случаи птичьего гриппа у диких птиц в этом году. Это были два места на юге Чехии. Птицы обитали на пруду Велки-Тисы в Йиндржихоградецком крае и в Ческе-Будеёвице на реке Малше. Там было четыре мертвых особи. В этом году это первые четыре подтвержденных случая в Чехии, когда болезнь была обнаружена у диких птиц, сообщил Петр Майер, заместитель пресс-секретаря Государственного ветеринарного управления. В настоящее время в Чехии зарегистрировано 13 вспышек птичьего гриппа.
Заболевание было подтверждено Государственным ветеринарным институтом в Праге. Речь идет о высокопатогенном птичьем гриппе H5N1, который может передаваться человеку. «Первым местом вспышки заболевания стал пруд Велки Тисы близ Ломнице-над-Лужници в районе Йиндржихув Градец», — сказал Маджер. Ветеринары обнаружили там мертвых гуся и цаплю. Еще одного гуся с симптомами птичьего гриппа из того же места пришлось усыпить. Заболевание также было обнаружено в Ческе-Будеёвице, где ветеринары нашли мертвую утку на правом берегу реки Малше под железнодорожным мостом.

С начала этого года в Чехии было подтверждено 13 вспышек птичьего гриппа, все в некоммерческих мелких хозяйствах. В Чехии птичий грипп появился в начале января после восьмимесячного перерыва.
Чехия Болезни

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