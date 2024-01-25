В Чехии обнаружены первые в этом году случаи птичьего гриппа, который передается человеку

Заболевание было подтверждено Государственным ветеринарным институтом в Праге. Речь идет о высокопатогенном птичьем гриппе H5N1, который может передаваться человеку. «Первым местом вспышки заболевания стал пруд Велки Тисы близ Ломнице-над-Лужници в районе Йиндржихув Градец», — сказал Маджер. Ветеринары обнаружили там мертвых гуся и цаплю. Еще одного гуся с симптомами птичьего гриппа из того же места пришлось усыпить. Заболевание также было обнаружено в Ческе-Будеёвице, где ветеринары нашли мертвую утку на правом берегу реки Малше под железнодорожным мостом.



С начала этого года в Чехии было подтверждено 13 вспышек птичьего гриппа, все в некоммерческих мелких хозяйствах. В Чехии птичий грипп появился в начале января после восьмимесячного перерыва.