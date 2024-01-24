Эпидемия гриппа уже в Чехии

Региональная станция гигиены Либерецкого края опубликовала данные по всей стране в рамках регулярного отчета о развитии респираторных заболеваний в регионе. Эпидемическим порогом считается от 1 600 до 1 800 случаев на 100 000 жителей.

По данным на четвертую неделю января, наиболее пострадавшей группой остаются дети дошкольного возраста. В группе до пяти лет насчитывается 4 829 случаев на 100 000 человек. Среди детей в возрасте от шести до 14 лет заболеваемость составляет 3005 случаев на 100 000 человек. Эпидемический порог, который, по мнению экспертов, составляет около 1 700 случаев на 100 000 человек, также превышен в возрастной группе от 15 до 24 лет, где показатель составляет 2 535 случаев на 100 000 человек.

Среди взрослого населения в возрасте от 25 до 64 лет заболеваемость значительно ниже — 910 случаев на 100 000 человек. Самый низкий уровень заболеваемости наблюдается среди пожилых людей — 709 случаев на 100 000 человек.

Что касается ковида-19, то на прошлой неделе число случаев заболевания продолжало снижаться: было зарегистрировано 1 213 подтвержденных случаев.

При респираторных заболеваниях врачи рекомендуют часто мыть руки, держаться на расстоянии от других людей и при необходимости надевать маску или респиратор.