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Эпидемия гриппа уже в Чехии
29 января 2024
19:00
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Число случаев заболевания острыми респираторными инфекциями в Чехии достигло эпидемического уровня. По данным органов здравоохранения, на прошлой неделе в Чехии на 100 000 жителей приходилось 1 748 больных. В сравнении с предыдущей неделей число больных выросло на 23%.
Региональная станция гигиены Либерецкого края опубликовала данные по всей стране в рамках регулярного отчета о развитии респираторных заболеваний в регионе. Эпидемическим порогом считается от 1 600 до 1 800 случаев на 100 000 жителей.
По данным на четвертую неделю января, наиболее пострадавшей группой остаются дети дошкольного возраста. В группе до пяти лет насчитывается 4 829 случаев на 100 000 человек. Среди детей в возрасте от шести до 14 лет заболеваемость составляет 3005 случаев на 100 000 человек. Эпидемический порог, который, по мнению экспертов, составляет около 1 700 случаев на 100 000 человек, также превышен в возрастной группе от 15 до 24 лет, где показатель составляет 2 535 случаев на 100 000 человек.
Среди взрослого населения в возрасте от 25 до 64 лет заболеваемость значительно ниже — 910 случаев на 100 000 человек. Самый низкий уровень заболеваемости наблюдается среди пожилых людей — 709 случаев на 100 000 человек.
Что касается ковида-19, то на прошлой неделе число случаев заболевания продолжало снижаться: было зарегистрировано 1 213 подтвержденных случаев.
При респираторных заболеваниях врачи рекомендуют часто мыть руки, держаться на расстоянии от других людей и при необходимости надевать маску или респиратор.
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