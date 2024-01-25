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ТАБЛИЦА: Посмотрите, как стремительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
29 января 2024
23:00
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Число больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями за прошедшую неделю выросло более чем на пятую часть и составило 1 750 человек на 100 000 жителей. По данным Государственного института здравоохранения (SZU), если смотреть на национальные показатели, то это эпидемия, с наибольшей заболеваемостью в Южно-Моравском и Карловарском краях и на Высочине, говорится в пресс-релизе института. Согласно профилю Чешской гигиенической службы в социальной сети X, которая находится в ведении Министерства здравоохранения, эпидемический порог еще не достигнут во всех регионах.
Число случаев респираторных заболеваний в Чешской Республике на 100 000 жителей:
«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Чешской Республике на четвертой календарной неделе 2024 года достигла уровня 1 750 больных на 100 000 человек, что на 22,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост был зарегистрирован во всех регионах и во всех возрастных группах», — говорит Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.
Эксперты говорят об эпидемии ОРВИ, когда уровень заболеваемости превышает 1600-1700 пациентов на 100 000 жителей. В SZÚ оценивают количество случаев заболевания, рассчитанное на население Чешской Республики, региональные станции здравоохранения в каждом регионе. «С местной точки зрения эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах Чешской Республики можно оценить как развивающуюся эпидемию», — заявил Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения. Это Карловарский край, Либерецкий, Высочинский, Южноморавский и Моравскосилезский.
По словам Кинчла, грипп в настоящее время является основной причиной острых инфекций: по сравнению с предыдущей неделей число людей с симптомами гриппа на 100 000 жителей увеличилось на 75%. По данным Министерства здравоохранения, наибольшая заболеваемость наблюдается среди маленьких детей в возрасте до пяти лет, а наименьшая — среди пожилых людей старше 65 лет. Врачи отмечают наибольший рост заболеваемости среди детей в возрасте от шести до 14 лет, где она увеличилась более чем на 25 процентов, по словам Якоба.
И наоборот, с начала года число людей с положительным тестом на ковид-19 снижается: по сравнению с предыдущей неделей оно уменьшилось примерно на пятую часть и составило 11 случаев на 100 000 населения. По данным Министерства здравоохранения, в больницах было проведено 78 положительных тестов, из которых в отделениях интенсивной терапии оказались восемь случаев.
|Неделя
|Понедельник
|Острая респираторная инфекция
|Межнедельное изменение
|Ковид
|Межнедельное изменение
|4-я неделя
|22.1
|1750
|+ 22%
|11
|- 21%
|3-я неделя
|15.1
|1423
|+ 10%
|14
|- 30%
|2-я неделя
|8.1
|1292
|+ 6%
|20
|- 49%
|1-я неделя
|1.1
|1228
|+ 44%
|41
|+ 0.2%
|52-я неделя
|25.12
|854
|- 45%
|40.9
|- 64.4%
|51-я неделя
|18.12
|1544
|- 8%
|115
|- 13.5%
|50-я неделя
|11.12
|1679
|+ 8.8%
|132.9
|+ 9%
|49-я неделя
|4.12
|1542
|+ 5.9%
|121.9
|+ 37.9%
|48-я неделя
|27.11
|1457
|+ 8.9%
|88.4
|+ 54%
|47-я неделя
|20.11
|1340
|+ 12.9%
|57.2
|+ 12.2%
|46-я неделя
|13.11
|1185
|- 2.6%
|51
|- 0.2%
|45-я неделя
|6.11
|1217
|+ 4.5%
|51.1
|+ 7%
|44-я неделя
|30.10
|1161
|+ 6.7%
|47.7
|+ 45%
|43-я неделя
|23.10
|1060
|+ 7%
|32.9
|+ 17%
«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Чешской Республике на четвертой календарной неделе 2024 года достигла уровня 1 750 больных на 100 000 человек, что на 22,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост был зарегистрирован во всех регионах и во всех возрастных группах», — говорит Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.
Эксперты говорят об эпидемии ОРВИ, когда уровень заболеваемости превышает 1600-1700 пациентов на 100 000 жителей. В SZÚ оценивают количество случаев заболевания, рассчитанное на население Чешской Республики, региональные станции здравоохранения в каждом регионе. «С местной точки зрения эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах Чешской Республики можно оценить как развивающуюся эпидемию», — заявил Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения. Это Карловарский край, Либерецкий, Высочинский, Южноморавский и Моравскосилезский.
По словам Кинчла, грипп в настоящее время является основной причиной острых инфекций: по сравнению с предыдущей неделей число людей с симптомами гриппа на 100 000 жителей увеличилось на 75%. По данным Министерства здравоохранения, наибольшая заболеваемость наблюдается среди маленьких детей в возрасте до пяти лет, а наименьшая — среди пожилых людей старше 65 лет. Врачи отмечают наибольший рост заболеваемости среди детей в возрасте от шести до 14 лет, где она увеличилась более чем на 25 процентов, по словам Якоба.
И наоборот, с начала года число людей с положительным тестом на ковид-19 снижается: по сравнению с предыдущей неделей оно уменьшилось примерно на пятую часть и составило 11 случаев на 100 000 населения. По данным Министерства здравоохранения, в больницах было проведено 78 положительных тестов, из которых в отделениях интенсивной терапии оказались восемь случаев.
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