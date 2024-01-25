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ТАБЛИЦА: Посмотрите, как стремительно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Анастасия Князева
29 января 2024
23:00
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Число больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями за прошедшую неделю выросло более чем на пятую часть и составило 1 750 человек на 100 000 жителей. По данным Государственного института здравоохранения (SZU), если смотреть на национальные показатели, то это эпидемия, с наибольшей заболеваемостью в Южно-Моравском и Карловарском краях и на Высочине, говорится в пресс-релизе института. Согласно профилю Чешской гигиенической службы в социальной сети X, которая находится в ведении Министерства здравоохранения, эпидемический порог еще не достигнут во всех регионах.
Число случаев респираторных заболеваний в Чешской Республике на 100 000 жителей:
Неделя Понедельник Острая респираторная инфекция Межнедельное изменение Ковид Межнедельное изменение
4-я неделя 22.1 1750 + 22% 11 - 21%
3-я неделя 15.1 1423 + 10% 14 - 30%
2-я неделя 8.1 1292 + 6% 20 - 49%
1-я неделя 1.1 1228 + 44% 41 + 0.2%
52-я неделя 25.12 854 - 45% 40.9 - 64.4%
51-я неделя 18.12 1544 - 8% 115 - 13.5%
50-я неделя 11.12 1679 + 8.8% 132.9 + 9%
49-я неделя 4.12 1542 + 5.9% 121.9 + 37.9%
48-я неделя 27.11 1457 + 8.9% 88.4 + 54%
47-я неделя 20.11 1340 + 12.9% 57.2 + 12.2%
46-я неделя 13.11 1185 - 2.6% 51 - 0.2%
45-я неделя 6.11 1217 + 4.5% 51.1 + 7%
44-я неделя 30.10 1161 + 6.7% 47.7 + 45%
43-я неделя 23.10 1060 + 7% 32.9 + 17%

«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Чешской Республике на четвертой календарной неделе 2024 года достигла уровня 1 750 больных на 100 000 человек, что на 22,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост был зарегистрирован во всех регионах и во всех возрастных группах», — говорит Ян Кинчл, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.

Эксперты говорят об эпидемии ОРВИ, когда уровень заболеваемости превышает 1600-1700 пациентов на 100 000 жителей. В SZÚ оценивают количество случаев заболевания, рассчитанное на население Чешской Республики, региональные станции здравоохранения в каждом регионе. «С местной точки зрения эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах Чешской Республики можно оценить как развивающуюся эпидемию», — заявил Ондржей Якоб, пресс-секретарь Министерства здравоохранения. Это Карловарский край, Либерецкий, Высочинский, Южноморавский и Моравскосилезский.

По словам Кинчла, грипп в настоящее время является основной причиной острых инфекций: по сравнению с предыдущей неделей число людей с симптомами гриппа на 100 000 жителей увеличилось на 75%. По данным Министерства здравоохранения, наибольшая заболеваемость наблюдается среди маленьких детей в возрасте до пяти лет, а наименьшая — среди пожилых людей старше 65 лет. Врачи отмечают наибольший рост заболеваемости среди детей в возрасте от шести до 14 лет, где она увеличилась более чем на 25 процентов, по словам Якоба.

И наоборот, с начала года число людей с положительным тестом на ковид-19 снижается: по сравнению с предыдущей неделей оно уменьшилось примерно на пятую часть и составило 11 случаев на 100 000 населения. По данным Министерства здравоохранения, в больницах было проведено 78 положительных тестов, из которых в отделениях интенсивной терапии оказались восемь случаев.
Чехия здоровье грипп

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