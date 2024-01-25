Сколько людей в Чехии принимают каннабис в качестве самолечения

Согласно отчету, за последний год до проведения исследования каннабис употребляли исключительно для самолечения примерно 190 000-250 000 человек. «В то время как уровень рекреационного употребления значительно снижается с возрастом респондентов, употребление каннабиса для самолечения увеличивается с возрастом респондентов, причем самые высокие показатели наблюдаются в возрастной группе от 55 до 64 лет и особенно в возрастной группе старше 65 лет», — говорится в отчете.



По данным Государственного агентства по лекарственному каннабису (SAKL), около 8 000 человек получают каннабис легально. Большинство из них страдают от нестерпимой боли, на которую не действуют другие лекарства, а также из-за рака или последствий химиотерапии, СПИДа, болезни Паркинсона или рассеянного склероза. Для таких пациентов часть расходов оплачивает медицинская страховка.



Около 235 врачей имеют право выписывать рецепт на медицинский каннабис. Но в реальности, по словам Петра Плевы из аналитического центра «Рациональная наркополитика», его выписывают от 130 до 150 врачей. По словам вице-премьера и министра регионального развития Ивана Бартоша, правила выписывания рецептов очень строгие и жесткие. «Весь процесс может отпугнуть некоторых врачей, и поэтому они не будут выписывать каннабис», — сказал он на семинаре.



По мнению Зденки Немечковой Црквеняш (ODS), врача и председателя парламентского комитета по здравоохранению, которая проводила семинар в Палате общин под своим патронажем, медицинский каннабис может стать выходом для пациентов, которым из-за боли назначают опиатные препараты, вызывающие сильное привыкание. По словам Плевы, такие пациенты используют, например, фентаниловые пластыри. Об употреблении фентанила в США говорят как об эпидемии, в результате которой ежегодно умирают десятки тысяч человек. Плеве утверждает, что каннабис на порядки менее опасен.



В настоящее время разрабатывается правительственный законопроект о регулировании каннабиса. Изначально предполагалось, что он будет включать в себя регулируемый рынок, однако первая версия законопроекта включает в себя правила самостоятельного выращивания и создания клубов каннабиса. По словам Плеве, легализация каннабиса не приведет к полному исчезновению черного рынка, но, как показывает зарубежный опыт, значительно сократит его, поскольку клиенты перейдут на легальные источники.



По его словам, черный рынок также не может гарантированно подтвердить качество, содержание ТГК или наличие фальсификатов. «С моей точки зрения, важно, чтобы мы знали, что даем этим людям», — сказал Немечова, комментируя, почему одним из способов получения каннабиса может стать наличие медицинского каннабиса в аптеках. По словам Плеве, речь может идти о мазях или других продуктах с низким содержанием ТГК — до пяти процентов.