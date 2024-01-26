Пятеро школьников попали в больницу в Карловых Варах, попробовав конфеты с HHC

«В январе мы зарегистрировали пять случаев передозировки HHC, содержащегося в жевательных конфетах, среди детей и подростков», — сообщила пресс-секретарь Карловарской областной больницы (KKN) Маркета Сингерова. Она добавила, что последний случай был зарегистрирован в больнице в Карловых Варах в понедельник, 28 января, после полудня.

По словам пресс-секретаря, в трех из пяти случаев пострадали ученики начальной школы. «У этих пациентов после употребления конфет, содержащих HHC, наблюдались нарушения сознания, которые продолжались от 24 до 48 часов», — продолжила Сингерова.

Пациенты были госпитализированы в отделение интенсивной терапии детского отделения больницы в Карловых Варах.

Полиция расследует это дело.

«Мы получили сообщение из одной из начальных школ Карловых Вар о том, что несколько учеников находятся в состоянии опьянения, вызванного неизвестным веществом», — сообщил Якуб Копржива, пресс-секретарь Карловарской региональной полиции. «Последующее расследование показало, что у школьников была передозировка желейными конфетами, содержащими вещество HHC», — продолжил он.

«В настоящее время мы не можем предсказать каких-либо хронических последствий или осложнений со стороны органов при использовании этого нового препарата», — сказала Дагмар Уликова, директор карловарской больницы. «Есть риск привыкания, что является большой проблемой для подростков», — говорит Зденек Ванек, заведующий детским отделением карловарской больницы.

«Действие HHC очень индивидуально, он влияет на всех по-разному — это зависит от дозы и формы употребления», — сказал врач.

Продукты с HHC можно купить в различных торговых автоматах, например в гипермаркетах, в виде желатиновых кубиков, шариков или мармеладных мишек различных цветов и вкусов. Они содержат психоактивное соединение HHC, гексагидроканнабинол. Это легальный каннабиноид, получаемый из ТГК, то есть конопли. Это вещество изменяет состояние сознания, вызывая состояния расслабления и эйфорического опьянения, но при этом у потребителей могут возникать психотические приступы и шизофренические состояния. Эффект наступает примерно через 30 минут, но для достижения полного эффекта может потребоваться более двух-трех часов. Именно это может быть опасно, так как пользователь долгое время ничего не чувствует, поэтому принимает очередную «дозу». Последствия приема HHC пока не подвергались обширным исследованиям.