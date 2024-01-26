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Пятеро школьников попали в больницу в Карловых Варах, попробовав конфеты с HHC

Новости 420on
30 января 2024
19:00
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Пятеро школьников из разных школ Карловарского края попали в январе в больницу. Причиной стала передозировка желейными конфетами, которые легально можно купить в интернете и в торговых автоматах. Они содержат вещество HHC в качестве пищевой добавки. У детей наблюдались нарушения сознания, некоторые из них попали в отделение интенсивной терапии.
«В январе мы зарегистрировали пять случаев передозировки HHC, содержащегося в жевательных конфетах, среди детей и подростков», — сообщила пресс-секретарь Карловарской областной больницы (KKN) Маркета Сингерова. Она добавила, что последний случай был зарегистрирован в больнице в Карловых Варах в понедельник, 28 января, после полудня.
 
По словам пресс-секретаря, в трех из пяти случаев пострадали ученики начальной школы. «У этих пациентов после употребления конфет, содержащих HHC, наблюдались нарушения сознания, которые продолжались от 24 до 48 часов», — продолжила Сингерова.
 
Пациенты были госпитализированы в отделение интенсивной терапии детского отделения больницы в Карловых Варах.
 
Полиция расследует это дело.
 
«Мы получили сообщение из одной из начальных школ Карловых Вар о том, что несколько учеников находятся в состоянии опьянения, вызванного неизвестным веществом», — сообщил Якуб Копржива, пресс-секретарь Карловарской региональной полиции. «Последующее расследование показало, что у школьников была передозировка желейными конфетами, содержащими вещество HHC», — продолжил он.
 
«В настоящее время мы не можем предсказать каких-либо хронических последствий или осложнений со стороны органов при использовании этого нового препарата», — сказала Дагмар Уликова, директор карловарской больницы. «Есть риск привыкания, что является большой проблемой для подростков», — говорит Зденек Ванек, заведующий детским отделением карловарской больницы.
 
«Действие HHC очень индивидуально, он влияет на всех по-разному — это зависит от дозы и формы употребления», — сказал врач.
 
Продукты с HHC можно купить в различных торговых автоматах, например в гипермаркетах, в виде желатиновых кубиков, шариков или мармеладных мишек различных цветов и вкусов. Они содержат психоактивное соединение HHC, гексагидроканнабинол. Это легальный каннабиноид, получаемый из ТГК, то есть конопли. Это вещество изменяет состояние сознания, вызывая состояния расслабления и эйфорического опьянения, но при этом у потребителей могут возникать психотические приступы и шизофренические состояния. Эффект наступает примерно через 30 минут, но для достижения полного эффекта может потребоваться более двух-трех часов. Именно это может быть опасно, так как пользователь долгое время ничего не чувствует, поэтому принимает очередную «дозу». Последствия приема HHC пока не подвергались обширным исследованиям.
дети Чехия Больницы врачи марихуана

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