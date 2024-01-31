Правительство Чехии временно включит HHC в список веществ, вызывающих зависимость
8 февраля 2024
09:30
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Правительство Чехии временно включит вещество HHC и аналогичные продукты в список веществ, вызывающих зависимость, заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания правительства, добавив, что он подготовит поправку со списком к следующему заседанию правительства.
«Мы временно включим HHC в список веществ, вызывающих привыкание или запрещенных, чтобы предотвратить дальнейшие риски для детей и несовершеннолетних от продажи этих продуктов», — сказал Валек, подчеркнув, что они могут вызвать серьезные осложнения.
«Пользуясь случаем, я хотел бы предупредить родителей, чтобы они следили за тем, употребляют ли их дети продукты с этими веществами. Эти вещества действительно вредны для здоровья, и, если они попадают в организм в больших количествах, это очень опасно и может вызвать серьезные осложнения», — добавил он. По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), у правительства нет другого выхода, кроме как временно запретить эти вещества.
В то же время Валек заявил, что обсуждение поправки к закону о веществах, вызывающих зависимость, которая вводит особую категорию психомодулирующих веществ, продажа которых, особенно детям, будет ограничена, будет продолжено. По его словам, на следующей неделе этот законопроект будет рассмотрен парламентским комитетом по здравоохранению. Однако он также должен быть одобрен Европейской комиссией, что, по словам Валека, может занять несколько лет после его принятия парламентом и Сенатом.
Наркологи и национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил (ODS) предостерегли против запрета. Во вторник он сообщил, что готовится постановление о возможном изъятии из продажи кондитерских изделий с HHC. Официально они не относятся к категории продуктов питания. Однако, по его словам, HHC — одно из веществ, на которые будет распространяться готовящаяся поправка о психомодулирующих веществах, и поэтому он призвал к ее скорейшему принятию.
Министерство здравоохранения хотело включить HHC в список в июле прошлого года, но правительство тогда не согласилось. Вместо запрета была создана поправка. За последние недели несколько молодых людей в Чехии отравились HHC.
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