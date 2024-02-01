Сутками на работе? Больницы требуют от чешских врачей больше сверхурочных

Больницы хотят ввести возможность индивидуального согласования с врачом большего количества сверхурочных работ, чем это разрешено в настоящее время. Также были затронуты вопросы продолжительности смен и дополнительных выплат за круглосуточную работу.



«Мы хотели иметь возможность согласовывать дополнительные сверхурочные сверх 416 часов. Конечно, при условии коллективных переговоров и полной добровольной инициативы, но это должно быть возможно», — сказал Милослав Людвик, председатель Ассоциации больниц Чешской Республики.



Кодекс разрешает врачам по согласованию с руководством больницы работать до 416 часов сверхурочно в дополнение к своему стандартному рабочему времени. Кроме того, работодатель может назначить 150 часов сверхурочной работы. При этом все прочее является незаконным, и в прошлом году врачи решительно выступили по этому поводу.



Больницы также стремятся внести в кодекс уточнение о том, что сверхурочная работа может быть запланирована. В нынешней форме стандарта говорится как раз об обратном. На практике это уже давно нарушается, и даже врачи, которые хотели соблюдать Трудовой кодекс, были против.



Заместитель министра здравоохранения Вацлав Платеник подтвердил, что вопрос об изменении системы, которая с января позволяет врачам дополнять двенадцатичасовую смену сверхурочной работой, которая может длиться еще до двенадцати часов, также находится в стадии рассмотрения.



На встрече также прозвучало предложение разрешить парамедикам 48-часовые «смены», вдвое превышающие нынешний уровень, которое профсоюз отверг.



Одобрение из Брюсселя

Соглашение должно быть подписано до лета. Министерство труда и социальных дел хочет внести поправку на рассмотрение, чтобы она вступила в силу с июля. К этому времени большинство врачей окажутся в затруднительном положении, поскольку исчерпают количество сверхурочных, разрешенных законом.



Министерство советует больницам подготовиться к этому. «Позиция министра заключается в том, что больницы должны перейти на сменную работу, а там, где это невозможно, система работы должна быть реструктурирована», — добавил Платеник.



Встреча стала первой из многих. Но прозвучало и несколько старых предложений. Например, о предоставлении отпусков, отгулов или совмещении академических и медицинских профессий на одном рабочем месте.



Главные законодательные директора из Министерства труда и Министерства здравоохранения должны изучить, насколько далеко европейское право позволит пойти чешским законодателям. В прошлом году по тем же причинам в Брюсселе проводились консультации о том, может ли Чехия разрешить круглосуточную работу. Врачи протестовали против этого и против увеличения разрешенных сверхурочных часов, расторгнув соглашения. Это привело к снижению качества обслуживания во многих больничных отделениях. Быстрое внесение поправок в Трудовой кодекс помогло урегулировать ситуацию.



«Было понятно, что норма, которая была принята быстро и действует с 1 января, не будет окончательной. Были и другие предложения, над которыми нужно работать дальше», — сказал Милош Волеман от имени медицинских профсоюзов. Группа должна собраться вновь через шесть недель.