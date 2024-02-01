«Черный кашель» распространяется по Чехии. Растет число случаев коклюша в Высочине
9 февраля 2024
18:00
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Региональная гигиеническая станция края Высочина (KHSV) в последние недели регистрирует все больше случаев заболевания коклюшем. Только в январе число случаев превысило половину годового показателя прошлого года, о чем сообщила Яна Бёмова, пресс-секретарь KHSV.
В январе этого года в Высочинском крае был зарегистрирован 51 случай заболевания, в то время как за весь прошлый год было зарегистрировано 94 случая. Большинство зарегистрированных случаев приходится на район Йиглавы.
Коклюш начал вновь появляться в августе прошлого года. Болезнь возвращается с периодичностью в три-пять лет. Особую опасность она представляет для новорожденных и детей, которые еще не были привиты или не прошли вакцинацию по возрасту.
В настоящее время региональная станция здравоохранения регистрирует рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в первую очередь поражающими дыхательные пути. Эти инфекции вызываются различными вирусами и бактериями. К заболеваниям, поражающим дыхательные пути и передающимся воздушно-капельным путем от больного человека, относится коклюш.
«Чтобы определить тип инфекции, больному необходимо обратиться к врачу общей практики, который определит лабораторные исследования, поставит диагноз и назначит лечение. Мы рекомендуем людям, страдающим респираторными заболеваниями, независимо от возбудителя (коклюш, грипп или Ковид-19), по возможности отлежаться дома и никуда не ходить. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — рекомендует Гана Павласова, директор противоэпидемического отдела KHSV.
Коклюш начал вновь появляться в августе прошлого года. Болезнь возвращается с периодичностью в три-пять лет. Особую опасность она представляет для новорожденных и детей, которые еще не были привиты или не прошли вакцинацию по возрасту.
В настоящее время региональная станция здравоохранения регистрирует рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в первую очередь поражающими дыхательные пути. Эти инфекции вызываются различными вирусами и бактериями. К заболеваниям, поражающим дыхательные пути и передающимся воздушно-капельным путем от больного человека, относится коклюш.
«Чтобы определить тип инфекции, больному необходимо обратиться к врачу общей практики, который определит лабораторные исследования, поставит диагноз и назначит лечение. Мы рекомендуем людям, страдающим респираторными заболеваниями, независимо от возбудителя (коклюш, грипп или Ковид-19), по возможности отлежаться дома и никуда не ходить. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — рекомендует Гана Павласова, директор противоэпидемического отдела KHSV.
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