«Черный кашель» распространяется по Чехии. Растет число случаев коклюша в Высочине

В январе этого года в Высочинском крае был зарегистрирован 51 случай заболевания, в то время как за весь прошлый год было зарегистрировано 94 случая. Большинство зарегистрированных случаев приходится на район Йиглавы.



Коклюш начал вновь появляться в августе прошлого года. Болезнь возвращается с периодичностью в три-пять лет. Особую опасность она представляет для новорожденных и детей, которые еще не были привиты или не прошли вакцинацию по возрасту.



В настоящее время региональная станция здравоохранения регистрирует рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в первую очередь поражающими дыхательные пути. Эти инфекции вызываются различными вирусами и бактериями. К заболеваниям, поражающим дыхательные пути и передающимся воздушно-капельным путем от больного человека, относится коклюш.



«Чтобы определить тип инфекции, больному необходимо обратиться к врачу общей практики, который определит лабораторные исследования, поставит диагноз и назначит лечение. Мы рекомендуем людям, страдающим респираторными заболеваниями, независимо от возбудителя (коклюш, грипп или Ковид-19), по возможности отлежаться дома и никуда не ходить. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — рекомендует Гана Павласова, директор противоэпидемического отдела KHSV.