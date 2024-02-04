За что в Чехии вам могут сократить больничный?
14 февраля 2024
19:30
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Оплата больничного листа — довольно распространенное пособие, известное большинству работников и тем владельцам бизнеса, которые добровольно его оформляют. Он служит для обеспечения финансовой безопасности в период, когда человек не может работать из-за болезни, карантина или травмы.
«Однако бывают ситуации, когда человек не соответствует требованиям, предъявляемым к пособию, или своими действиями вызывает его сокращение», — сообщили в Чешском управлении социального обеспечения (ČSSZ), которое занимается начислением больничного страхования и выплатами.
Сумма пособия по болезни может быть уменьшена на 50% в трех случаях. Первый — когда человек становится временно нетрудоспособным по своей вине в результате драки, взаимного нападения или физического конфликта между людьми. «Исключением является самооборона или помощь человеку, на которого напали», — говорится в сообщении ČSSZ.
Второй случай — когда болезнь или травма является непосредственным результатом пьянства или употребления наркотиков. «Третье — когда застрахованный становится временно нетрудоспособным, совершив умышленное преступление или преднамеренный проступок», — добавили в ČSSZ.
Больничный лист также может быть сокращен или отозван, если получатель нарушает режим лечения или не содействует проверке его соблюдения. В этом случае пособие может быть сокращено или отозвано на срок до 100 календарных дней.
Сумма пособия по болезни может быть уменьшена на 50% в трех случаях. Первый — когда человек становится временно нетрудоспособным по своей вине в результате драки, взаимного нападения или физического конфликта между людьми. «Исключением является самооборона или помощь человеку, на которого напали», — говорится в сообщении ČSSZ.
Второй случай — когда болезнь или травма является непосредственным результатом пьянства или употребления наркотиков. «Третье — когда застрахованный становится временно нетрудоспособным, совершив умышленное преступление или преднамеренный проступок», — добавили в ČSSZ.
Больничный лист также может быть сокращен или отозван, если получатель нарушает режим лечения или не содействует проверке его соблюдения. В этом случае пособие может быть сокращено или отозвано на срок до 100 календарных дней.
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