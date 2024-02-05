Число случаев коклюша в Чехии растет, в год может быть и 4000 случаев
15 февраля 2024
13:30
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По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), в Чехии значительно увеличивается число случаев коклюша: с начала года врачи зафиксировали почти 700 случаев, а на прошлой неделе — 188. По оценкам эпидемиологов, в год может регистрироваться 4 000 случаев.
Типичный симптом — рвотный кашель, приступы которого могут продолжаться несколько дней, болезнь особенно опасна для невакцинированных детей и пожилых людей.
«Вначале заболевание выглядит как обычный респираторный катар, но могут наблюдаться насморк, слезящиеся глаза, чихание, конъюнктивит, слегка повышенная температура, охриплость и боль в горле. Преобладает постепенное развитие повторяющихся приступов обычно сухого кашля с покраснением или посинением лица», — сказала эпидемиолог Национального института эпидемиологии Катержина Фабианова.
«Кашель усиливается по ночам и обычно не поддается традиционному лечению. Между приступами кашля пациент обычно не испытывает никаких симптомов», — добавила она.
Большинство пациентов в этом году — подростки в возрасте от 12 до 18 лет. 16% — это дети в возрасте до одного года. В общей популяции коклюш встречается чаще, чем раз в три-пять лет.
По оценкам Национальной службы здравоохранения, число случаев заболевания в этом году составит от 3 000 до 4 000. «Этот прогноз вполне реалистичен, учитывая предыдущий так называемый период затишья во время пандемии ковида-19, когда в год регистрировались лишь десятки случаев коклюша. Во время пандемии противоэпидемические меры вмешались в развитие большинства инфекционных заболеваний, включая коклюш», — добавила Фабианова.
В то же время, по ее словам, в некоторых регионах страны, особенно в Краловеградецком и Южноморавском краях, снизился уровень вакцинации. Прививка является обязательной для детей и входит в состав так называемой гексавакцины, которая используется для вакцинации против столбняка, дифтерии, полиомиелита, гепатита В и Haemophilus influenzae типа b. Вакцина вводится в трех дозах, и, по мнению экспертов, достаточная защита наступает через 14 дней после второй дозы.
По данным Института медицинской информации и статистики, количество вводимых вакцин снижается с 2017 года, когда их было 404 000. В позапрошлом году врачи ввели 311 000 вакцин, что на 23% меньше.
По мнению экспертов, коклюш — одно из самых опасных детских инфекционных заболеваний. «Серьезным, часто смертельным осложнением коклюша является бронхопневмония. Дети, не достигшие возраста вакцинации или не полностью привитые коклюшной вакциной, подвергаются высокому риску заражения этим заболеванием и возможных осложнений», — говорится в пресс-релизе Национальной службы здравоохранения. До введения обязательной вакцинации от коклюша умирали от десятков до сотен человек в год, особенно дети. За последние 20 лет от коклюша или его осложнений умерли пять детей и пять пожилых людей.
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