Доступность медпомощи в Чехии — одна из лучших в ЕС

Чехия занимает второе место после Кипра в индексе доступности здравоохранения в ЕС. По последним данным, только 0,2% чехов не имеют доступа к медицинской помощи. Текущий индекс процветания Чехии оценивает доступность здравоохранения с помощью таких подкритериев, как финансовые затраты на медицинское обслуживание, доступность на местах, количество больничных коек на 100 000 жителей или время ожидания приема.

Для сравнения, в Эстонии, занимающей последнее место в списке, медицинская помощь недоступна для 9,1% населения (в 2018 году этот показатель составлял 16,4%). Стоимость медицинской помощи и длительное время ожидания приема являются основными факторами, которые тянут балтийскую страну на дно.

По данным Чешского статистического управления, в 2022 году в Чехии насчитывалось 5 727 врачей общей практики для взрослых и 2 304 для детей и подростков. Стоматологи вели 5 943 отдельные практики, а гинекологи — 1 722 практики. Врачи-специалисты могут быть найдены в любой из 10 977 практик.

Многие пациенты, особенно живущие за пределами крупных городов, утверждают, что доступность медицинской помощи на местах значительно различается в городских и сельских районах. Здесь играет роль так называемая зона охвата. В этой области в Чехии существуют наибольшие региональные различия. Если в Праге среднее число жителей на одного стоматолога в 2022 году составляло 823 человека, то в соседнем Среднечешском крае — 2 373. В среднем по стране на одного стоматолога приходится 1 457 жителей.

В стране доступ к медицинской помощи регулируется законодательством. Например, по данным Министерства здравоохранения, время поездки к врачу общей практики или стоматологу не должно превышать 35 минут от места жительства, а каждый чех должен пройти УЗИ или рентген в течение 45 минут. Помимо местной доступности, правительственное постановление о местной и временной доступности медицинских услуг также касается времени ожидания. Например, застрахованное лицо не должно ждать более четырех недель для эндоскопического исследования, более пяти недель для МРТ, шести недель для маммографии и более 52 недель для замены тазобедренного сустава.

Чешская Республика все больше инвестирует в здравоохранение. Скачок расходов на здравоохранение в 2020 году составил почти два процентных пункта, одной из главных причин чего стала вспышка пандемии коронавируса. В 2022 году инвестиции в здравоохранение составят 9,24% ВВП, в прошлом году доля инвестиций была уже 9,49% ВВП.

По словам Ладислава Фридриха, президента Ассоциации медицинских страховых компаний Чешской Республики, барьеры, которые часто затрудняют доступ к здравоохранению в других странах, в Чехии не встречаются ни со стороны граждан, ни со стороны медицинских учреждений: «Прежде всего застрахованные лица могут свободно выбирать и посещать врачей и не обременены какими-либо сборами. Поставщики в основном получают вознаграждение за свою работу, а цены на медицинские услуги, установленные постановлением о возмещении расходов, в последние годы быстро растут».

Однако он указал и на негативные стороны, в частности на то, что система государственного медицинского страхования в Чехии значительно дорожает. «Здесь следует отметить значительную долю дублирующих и избыточных обследований, низкую согласованность медицинской помощи и ее низкую экономическую эффективность», — сказал Фридрих.

Новорожденные и малыши получают отличный уход

Чешская Республика входит в число лучших стран мира по уходу за недоношенными детьми. Число смертей среди новорожденных снижается на протяжении длительного времени: один из тысячи младенцев умирает в первый месяц жизни. Это соответствует 14-му наименьшему показателю из 200 стран мира, за которыми следит ЮНИСЕФ.

Это происходит благодаря трехуровневому уходу, специализированным центрам и высокому профессионализму персонала.

Неонатология (уход за новорожденными) развивается очень быстро, и в настоящее время в тренде подход под названием Zero separation, который заключается в попытке обеспечить как можно больше контакта между ребенком и матерью или отцом, так называемый «кожа к коже». Исследования показали ряд преимуществ, в том числе снижение частоты инфекций и осложнений у недоношенных детей и даже сокращение времени госпитализации.

Не менее успешны чешские врачи и в уходе за младенцами, то есть детьми в возрасте от 29 дней до года. Здесь мы занимаем четвертое место в сравнении с ЕС.

Но взгляд на статистику, касающуюся осени нашей жизни, не столь оптимистичен. Чешский средний показатель здоровья в 62 года недостаточен; большинство граждан ЕС наслаждаются здоровьем дольше, в среднем 63,6 года. Больше всего лет в добром здравии проводят жители Мальты (68,7), а хуже всего — граждане стран Балтии.

«Чешская система здравоохранения нуждается в повышении эффективности и прежде всего в оцифровке. Сегодняшняя практика такова, что пациент бегает между разными врачами-специалистами с результатами обследования, записанными на компакт-диск. Здравоохранению также не хватает внимания к холистической медицине», — отмечает Тереза Хртусова, аналитик компании Česká spořitelna.

Но нельзя все сваливать на врачей, мы сами в первую очередь отвечаем за свое здоровье. Желательно улучшить не только профилактику, но и образ жизни. Ожирение — насущная проблема для чехов, им страдает 19,3% населения. Это 18-е место в ЕС. 58,4% чехов имеют избыточный вес, который является предвестником ожирения.