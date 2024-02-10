Как вытянуть из людей тысячи крон. Клиники предлагают профилактические пакеты, польза от которых сомнительна

Министерство здравоохранения не хочет вмешиваться, ведь предложения законны. «Это вопрос свободного выбора пациента — воспользоваться или нет услугами по обследованиям, которые выходят за рамки постановления о профилактических осмотрах и поэтому не покрываются государственным медицинским страхованием», — сказал Ян Ржежабек, глава пресс-службы Министерства здравоохранения.



Страховые компании оплачивают профилактические осмотры, которые зависят от возраста и пола. Например, уровень сахара в крови проверяется каждые два года начиная с 40 лет, анализ мочи входит в регулярный общий осмотр каждые два года, а женщины могут проходить маммографию каждые два года после 45 лет.





Все взрослые должны посещать терапевта для общего осмотра каждые два года.



Некоторые пациенты заинтересованы в расширенных услугах и готовы за них платить. Однако сомнительно выглядит, если врач предлагает что-то, что не очень помогает пациенту. Шумиху в социальных сетях вызвал неназванный врач, предложивший пациентам три вида профилактических пакетов стоимостью от 6 500 до 9 500 крон в дополнение к обычному платному обследованию. Редакции не удалось установить его личность.



Однако список услуг похож на то, что предлагают другие учреждения, как правило, более крупные клиники. В него входили внутривенное введение витамина С, кальция, УЗИ органов брюшной полости, лабораторное исследование на наличие опухолевых образований в организме или УЗИ сердца у кардиолога.



«Это законно. А вот как обстоят дела с ценообразованием — это вопрос. И имеет ли это смысл с медицинской точки зрения по крайней мере спорно или сомнительно», — ответил Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики, отвергнув мнение о том, что это широко распространенная практика среди практикующих врачей.



Как и другие врачи, он отмечает, что, хотя польза от инъекций витамина С научно не подтверждена, многие медицинские учреждения по-прежнему предлагают их по цене около 1 000 крон.



«Было бы нарушением норм кодекса, если бы врач вводил пациентов в заблуждение и выдавал это за замену того, что, напротив, эффективно при лечении заболевания. Например, что инъекция витамина С вылечит грипп. Было бы неплохо просвещать врачей и пациентов о том, что существуют продукты, эффективность которых до конца не доказана», — говорит Людмила Бездичкова, член комитета ассоциации и врач.



Точно так же практикующие врачи не видят никакой пользы в обнаружении маркеров рака. Так называемые онкомаркеры не служат в первую очередь для выявления заболевания.



«Я никогда не предлагал и не буду. Они используются для определения динамики развития диагностированного рака и мониторинга эффекта от лечения», — подчеркнул Иво Прохазка, еще один член комитета.



Исключение составляет тестирование на уровень PSA при раке простаты, но оно входит в программу скрининга для мужчин в возрасте от 50 до 69 лет с января этого года.





Профилактический осмотр у врача общей практики проводится один раз в два года (взрослые). Он включает в себя:



– дополнение истории болезни (особое внимание уделяется профессиональным рискам, семейной истории сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, диабета, высокого кровяного давления, нарушений обмена веществ или рака),

– проверку сделанных прививок,

– измерение артериального давления, индекса массы тела (ИМТ), проверку зрения и слуха,

– оценку риска развития рака: осмотр кожи, ректальное обследование при подозрении, обследование яичек у мужчин с положительным семейным анамнезом или факторами риска, а также обследование груди у женщин в возрасте 25 лет и старше,

– анализ мочи,

– проверку и оценку результатов других предписанных профилактических обследований (в зависимости от возраста и пола; например, холестерин, глюкоза крови, ЭКГ, скрытое кровотечение в кале, функция почек, скрининг и т. д.).