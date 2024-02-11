Сезон гриппа в этом году очень сильно ударил по Чехии
22 февраля 2024
08:00
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Пациентов с тяжелой формой гриппа стало намного больше, и их состояние гораздо серьезнее, чем в прошлом году. Это подтверждают не только отчеты врачей общей практики, но и данные из больниц.
В этом году в Чехии от тяжелой формы гриппа пострадали несколько пациентов, причем настолько, что им потребовался особый уход. В результате некоторых из них пришлось перевести на легочную вентиляцию или даже на экстракорпоральную поддержку. По данным больниц, в прошлом году таких случаев не было.
На данный момент в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной медицины Университетской больницы Остравы находятся пять пациентов с тяжелой формой гриппа, трое из которых нуждаются в экстракорпоральной поддержке, так называемой ЭКМО. Большинству из них от 40 до 50 лет.
Но в начале прошлой недели ситуация была еще более серьезной. Было госпитализировано 12 пациентов, 11 из которых находились на искусственной вентиляции легких, а четверо нуждались в экстракорпоральной поддержке.
«В прошлом году состояние пациентов, госпитализированных с гриппом, было не настолько серьезным, чтобы вообще помещать их в эту клинику, не говоря уже об ЭКМО-поддержке», — говорит Петра Петлахова, пресс-секретарь Университетской больницы Остравы.
Эпидемиолог Растислав Мадяр предупредил, что из-за большого количества пациентов некоторые больницы даже вынуждены ограничивать послеоперационный уход. В основном это связано с тем, что пациенты с тяжелым течением заболевания не были привиты от гриппа.
Люди, которые не были привиты от гриппа, сейчас имеют тяжелое течение инфекции вирусом A H1N1 в таком большом количестве, что это снижает возможности послеоперационного ухода за другими пациентами в некоторых больницах из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов ЭКМО в отделениях интенсивной терапии, сказал Мадяр.
В университетской больнице Остравы даже во время самой сильной вспышки гриппа хватало аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов ЭКМО для пациентов. Однако в один момент больница загружена на максимум.
«В нашей больнице это не повлияло на хирургическую и послеоперационную помощь. В какой-то момент мы были на грани того, чтобы рассмотреть вопрос о закрытии других отделений. Мы также гибко ограничиваем количество посещений в зависимости от заболевания в отдельных отделениях или пунктах», — говорит Вацлав Ржичарж, пресс-секретарь Либерецкой областной больницы.
Эпидемия, вероятно, миновала свой пик
В текущем сезоне гриппа к 16 февраля было зарегистрировано в общей сложности 286 клинически тяжелых случаев гриппозной инфекции, требующих госпитализации в отделение интенсивной терапии. Из них 58 пациентов скончались от инфекции. Это следует из данных Государственного института здравоохранения.
«В университетской клинике Оломоуца в настоящее время регистрируется повышенное количество респираторных заболеваний, в том числе гриппа», — добавляет пресс-секретарь больницы Адам Фритшер.
Но, по оценкам Государственного института здравоохранения, скорее всего, пик распространения гриппа уже миновал и эпидемия постепенно начинает сходить на нет. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями, включая грипп, составляет 1 713 больных на 100 000 человек. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.
Самые высокие показатели заболеваемости в настоящее время наблюдаются в Южно-Моравском и Либерецком регионах, в обоих из которых заболеваемость по-прежнему превышает две тысячи пациентов на 100 000 жителей. Эксперты говорят об эпидемии, когда число больных превышает 1 600 — 1 700.
Вакцинация против гриппа не является обязательной, но Чешское вакцинологическое общество рекомендует ежегодно прививаться всем старше 50 лет и детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Также вакцинацию должны пройти пациенты с хроническими заболеваниями, женщины, планирующие беременность в сезон гриппа, беременные женщины, медицинские работники, клиенты и сотрудники социальных учреждений или аналогичных служб.
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