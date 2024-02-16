Число заразившихся коклюшем в южной Чехии растет

«За последнюю неделю добавилось 85 новых случаев заболевания. За весь прошлый год было зарегистрировано двадцать девять случаев. Согласно полученным на данный момент данным, 2024 год станет одним из годов с самым высоким уровнем заболеваемости коклюшем в нашей стране. Однако и другие европейские страны отмечают рост заболеваемости этой высокоинфекционной болезнью, поражающей дыхательные пути», — говорит Кветослава Котрбова, директор Региональной станции гигиены Южночешского края.



Одним из наиболее пострадавших районов Южной Богемии является Ческе-Будеёвице, где медицинские работники подтвердили 117 случаев заболевания. Йиндржихув Градец и Чешский Крумлов занимают второе и третье места соответственно. «Что касается возрастных групп, то наибольшее число случаев (101) приходится на студентов в возрасте от 15 до 19 лет, 34 случая зарегистрировано среди школьников в возрасте от 10 до 14 лет и 25 случаев — среди детей в возрасте от пяти до девяти лет. Двенадцать случаев среди детей в возрасте от одного до четырех лет и пять случаев среди новорожденных и младенцев в возрасте до одного года», — сообщила Хана Бендикова из противоэпидемического отдела Региональной гигиенической станции Южночешского края.



По словам санитарных инспекторов, вакцинация очень важна и не должна забываться взрослым населением. «Рекомендуется прививаться от коклюша раз в 15-20 лет, оптимально в сочетании с вакциной против столбняка и дифтерии, потому что защитные антитела, полученные от детских прививок, со временем постепенно снижаются, и человек становится более восприимчивым», — сказала Бендикова.





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