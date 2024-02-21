Распространяются вирусы, вызывающие воспаление легких. Врачи часто не могут их обнаружить

68-летнего Яна С. из Праги несколько недель назад срочно доставили в отделение неотложной помощи из-за боли в груди, лихорадки и недомогания. Однако врач, прослушав его, не обнаружила ничего необычного.



«Я отвез его в больницу Томайера, где доктор прослушала его легкие и без дополнительного обследования пришла к выводу, что он обезвожен и должен просто отлежаться и много пить. Несмотря на то, что его отец сказал ей, что у него резь в груди, она исключила любую инфекцию и признаки пневмонии», — рассказал Якуб С., сын 68-летнего мужчины, в интервью.



«Через день за ним приехала скорая помощь, и оказалось, что у него уже довольно серьезная пневмония», — добавил он. Его отец пролежал в больнице неделю и до сих пор пытается оправиться от последствий.



Таких случаев может быть больше. По словам представителей Государственного института здравоохранения (SZÚ), в настоящее время все большее распространение получают так называемые RS-вирусы. Обычно эти типы вирусных инфекций не определяются невооруженным ухом.



«В целом, вирусные пневмонии хуже поддаются диагностике. Классические бактериальные пневмонии слышны лучше всего», — говорит лечащий врач-пульмонолог Владимир Коближек. Пневмококковая пневмония и некоторые виды инфекций, возникающие во время пребывания в больнице, хорошо распознаются на слух.



«Вирусная пневмония иногда становится сюрпризом на рентгеновских снимках, и при прослушивании фонендоскопом врач не может обнаружить никаких отдаленно слышимых звуков или признаков воспаления», — подтверждает Павел Длоуги, главный врач и председатель Общества инфекционной медицины.



«При бактериальных инфекциях, которые впоследствии могут осложнить вирусные инфекции, признаки при помощи фоноскопа встречаются чаще», — добавил он.



По его словам, наличие рентгеновских снимков — это хорошо, так что врач может тщательно проверить состояние пациента, если у него есть сомнения.



В основном в больнице лежат пожилые люди.

Например, в университетской больнице Остравы сейчас лежат двадцать человек с тяжелой формой гриппа и другими респираторными инфекциями, двое из них находятся на экстракорпоральном кровообращении. Они страдают от высокой температуры, головных болей и сильного кашля.



«В подавляющем большинстве случаев клиническое состояние уже соответствует пневмонии», — говорит Ленка Петрушова, заведующая клиникой инфекционной медицины. У большинства пациентов есть проблемы со слухом. «В очень небольшом количестве случаев слуховые данные не позволяют выявить заболевание», — добавила она.



Госпитализируются в основном пожилые люди, у которых есть и другие хронические проблемы. К ним относятся проблемы с сердцем, диабет, болезни почек или ожирение.



Еще в январе в больнице имени Масарика в Усти-над-Лабем на койках находилось около 20 пациентов, а сейчас, по словам Длоухи, их пять. Все они больны ковидом.



Для профилактики необходимо проводить вакцинацию. Однако против гриппа ее имеет смысл повторить осенью, перед началом следующего сезона заболеваний. Вакцина от ковида доступна круглый год.



«Если уж заболевание настигло, рекомендуется ограничить физические нагрузки, установить режим отдыха, увеличить потребление витаминов, чтобы не допустить перерастания в тяжелые формы», — советует Петрушова.



С начала сезона гриппа этого года и до конца прошлой недели Национальная служба здравоохранения зарегистрировала 341 госпитализацию, из которых 72 человека умерли.