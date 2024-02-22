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Жители Чехии в среднем выпивают десять литров чистого спирта в год

Новости 420on
4 марта 2024
11:30
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Потребление алкоголя в Чехии остается одним из самых высоких в мире. В среднем на одного человека, включая детей, приходится около десяти литров чистого алкоголя в год. Сигареты теряют популярность и заменяются альтернативными продуктами.
Чехи пьют алкоголь практически при каждом удобном случае: в ресторане, на велосипеде или у воды. «Алкоголь здесь очень дешев, он очень доступен, его можно купить практически в любом месте и в любое время, а реклама алкоголя очень заметна в различных средствах массовой информации», — отмечает Адам Кулханек из Клиники наркологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.

Позитивное отношение к алкоголю часто появляется в фильмах — как правило, в качестве части чешского характера. Но реальность гораздо менее веселая. По мнению экспертов, алкоголь наряду с табаком является одним из самых опасных веществ, вызывающих зависимость.

Четверть детей пробуют алкоголь к 11 годам

«Табак оказывает гораздо более вредное воздействие в краткосрочной перспективе, однако в случае с алкоголем важно отметить, что его вредность также существенно влияет на окружение человека, который его употребляет. Будь то семья, рабочая среда или общество, в котором он находится», — рассказывает Кулханек.

Дети в Чехии впервые сталкиваются с алкоголем в раннем возрасте. Почти четверть детей попробовали алкоголь к 11 годам, а к 15 годам — 73%. В случае с сигаретами этот показатель значительно ниже: 4% среди одиннадцатилетних и 31% среди пятнадцатилетних.

«В то время как мы наблюдаем снижение уровня курения обычных сигарет, мы также наблюдаем рост использования альтернативных продуктов. В последних исследованиях выяснилось, что именно эти продукты ищут в первую очередь», — говорит Павла Хомынова, руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей.

Эксперты говорят, что непринятие эффективных мер — таких как ограничение продаж или повышение налогов на алкоголь и табачные изделия — остается долгосрочной проблемой.
алкоголь Чехия дети

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