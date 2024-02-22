Жители Чехии в среднем выпивают десять литров чистого спирта в год

Чехи пьют алкоголь практически при каждом удобном случае: в ресторане, на велосипеде или у воды. «Алкоголь здесь очень дешев, он очень доступен, его можно купить практически в любом месте и в любое время, а реклама алкоголя очень заметна в различных средствах массовой информации», — отмечает Адам Кулханек из Клиники наркологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.





Позитивное отношение к алкоголю часто появляется в фильмах — как правило, в качестве части чешского характера. Но реальность гораздо менее веселая. По мнению экспертов, алкоголь наряду с табаком является одним из самых опасных веществ, вызывающих зависимость.





Четверть детей пробуют алкоголь к 11 годам





«Табак оказывает гораздо более вредное воздействие в краткосрочной перспективе, однако в случае с алкоголем важно отметить, что его вредность также существенно влияет на окружение человека, который его употребляет. Будь то семья, рабочая среда или общество, в котором он находится», — рассказывает Кулханек.





Дети в Чехии впервые сталкиваются с алкоголем в раннем возрасте. Почти четверть детей попробовали алкоголь к 11 годам, а к 15 годам — 73%. В случае с сигаретами этот показатель значительно ниже: 4% среди одиннадцатилетних и 31% среди пятнадцатилетних.





«В то время как мы наблюдаем снижение уровня курения обычных сигарет, мы также наблюдаем рост использования альтернативных продуктов. В последних исследованиях выяснилось, что именно эти продукты ищут в первую очередь», — говорит Павла Хомынова, руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей.





Эксперты говорят, что непринятие эффективных мер — таких как ограничение продаж или повышение налогов на алкоголь и табачные изделия — остается долгосрочной проблемой.