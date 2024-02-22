Жители Чехии в среднем выпивают десять литров чистого спирта в год
4 марта 2024
11:30
220
Потребление алкоголя в Чехии остается одним из самых высоких в мире. В среднем на одного человека, включая детей, приходится около десяти литров чистого алкоголя в год. Сигареты теряют популярность и заменяются альтернативными продуктами.
Чехи пьют алкоголь практически при каждом удобном случае: в ресторане, на велосипеде или у воды. «Алкоголь здесь очень дешев, он очень доступен, его можно купить практически в любом месте и в любое время, а реклама алкоголя очень заметна в различных средствах массовой информации», — отмечает Адам Кулханек из Клиники наркологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.
Позитивное отношение к алкоголю часто появляется в фильмах — как правило, в качестве части чешского характера. Но реальность гораздо менее веселая. По мнению экспертов, алкоголь наряду с табаком является одним из самых опасных веществ, вызывающих зависимость.
Четверть детей пробуют алкоголь к 11 годам
«Табак оказывает гораздо более вредное воздействие в краткосрочной перспективе, однако в случае с алкоголем важно отметить, что его вредность также существенно влияет на окружение человека, который его употребляет. Будь то семья, рабочая среда или общество, в котором он находится», — рассказывает Кулханек.
Дети в Чехии впервые сталкиваются с алкоголем в раннем возрасте. Почти четверть детей попробовали алкоголь к 11 годам, а к 15 годам — 73%. В случае с сигаретами этот показатель значительно ниже: 4% среди одиннадцатилетних и 31% среди пятнадцатилетних.
«В то время как мы наблюдаем снижение уровня курения обычных сигарет, мы также наблюдаем рост использования альтернативных продуктов. В последних исследованиях выяснилось, что именно эти продукты ищут в первую очередь», — говорит Павла Хомынова, руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей.
Эксперты говорят, что непринятие эффективных мер — таких как ограничение продаж или повышение налогов на алкоголь и табачные изделия — остается долгосрочной проблемой.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
4 МАРТА 2024
292
Мэрия Праги согласилась приобрести 69 поездов, управляемых без машиниста, в рамках планов по автоматизации сети метрополитена. Новые поезда должны поступить в эксплуатацию в 2029 году. По словам...
15:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
633
«Мы внедряем искусственный интеллект в нашу деятельность среди консультантов по сделкам и инвестиционных банкиров», — рассказывает Ян Фрей, эксперт по слияниям и поглощениям из Rowan Legal.
13:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
605
Платежные карты постепенно вытесняют наличные деньги, при этом чехи все чаще пользуются картами, хранящимися в мобильных телефонах. Согласно последнему анализу компании ČSOB, две трети людей в...
19:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
588
Около 10 000 фермеров протестовали вчера в центре Варшавы против климатической политики Европейского Союза и импорта более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает полиция. Они...
16:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1194
Эпидемия гриппа начинает отступать, но на ее место приходят другие респираторные вирусы. Некоторые пациенты продолжают оставаться в больнице с пневмонией, которую врачи не успевают обнаружить. Это...
13:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
2659
Иммиграционные власти Шри-Ланки приказали более чем 288 000 россиян и почти 20 000 украинцев покинуть страну. Причиной этого стало возобновление авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой....
12:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
942
Макс Корж сделал SOLD OUT на самом большом стадионе Праги — билеты раскупили за два дня.
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1005
Широкомасштабная дезинформационная кампания, направленная на население Украины, была раскрыта экспертами по безопасности из антивирусной компании Eset. По их словам, она связана с фишинговыми...
18:40
27 ФЕВРАЛЯ 2024
534
21 марта в Праге пройдет концерт Вадика Королёва из группы OQJAV. Музыка и тексты ОQJAV — тонкая поэзия, романтическая ирония. Нежность, перетекающая в дерзость и обратно.
19:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
925
Заболеваемость коклюшем в южной Чехии не уменьшается. С начала этого года южночешские врачи зарегистрировали почти 250 случаев заболевания. Это в девять раз больше, чем за весь прошлый год....
18:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1837
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕС: ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ЗА 10 СЕКУНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ДАЖЕ НА ВЫХОДНЫХ
В Чешской Республике 14 банков могут переводить деньги за считанные секунды. Но в ЕС им придется нести большие расходы, чтобы защитить «чистые» транзакции.
18:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
1093
Температура выше среднего и количество осадков, выпавших за последние четыре недели, соответствуют скорее ранней весне, чем классической зимней погоде. Многие горнолыжные курорты уже закрылись или...
21:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
795
Украина должна использовать этот год для закрепления достигнутых успехов и занять прочную оборону в конфликте с Россией, заявил начальник Генерального штаба Карел Ржехка в программе «Вопросы...
11:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
1846
Для большинства работников налоговую декларацию подает отдел заработной платы. Однако люди, которые работают на двух работодателей одновременно, сотрудники, претендующие на возврат удержанного...
19:30
22 ФЕВРАЛЯ 2024
962
С помощью всего нескольких команд искусственный интеллект может создать реалистичное видео, практически неотличимое от реального. Таков новый проект OpenAI под названием Sora, который глава...