Прививка от коклюша для взрослых в Чехии должна быть бесплатна
6 марта 2024
18:00
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Некоторые люди решают сделать ли необязательную прививку, исходя из того, оплатит ли их страховая компания вакцину. В последние годы заболевания, которые считались уже давно искорененными, становятся все более распространенными. В настоящее время растет заболеваемость коклюшем. Чешское вакцинологическое общество добивается, чтобы страховые компании оплачивали вакцину не только для детей, но и для взрослых.
«Возмещение расходов очень важно. Мы убедились в этом, когда была введена вакцинация от клещевого энцефалита для людей в возрасте 50 лет и старше. В тот момент уровень вакцинации повысился», — рассказал редакции Роман Хлибек, председатель профессионального общества.
Эффект можно увидеть и в необязательной вакцинации пожилых людей старше 65 лет от пневмококковой инфекции. Хотя эта вакцина доступна с 2005 года, интерес к ней начал расти только спустя двенадцать лет. С 64 000 новых вакцинированных в 2017 году число заинтересованных лиц выросло до 134 000 в 2019 году. Во время пандемии ковида этот показатель снизился.
«Большинство людей также считают, что раз прививка покрывается медицинской страховкой, то это важная вакцинация», — отметил Хлибек.
Страховые компании предлагают различные выплаты. При принятии решений о возмещении расходов они оценивают экономическую эффективность. При этом, по мнению критиков, они не учитывают в должной мере универсальные преимущества вакцинации.
Эффект можно увидеть и в необязательной вакцинации пожилых людей старше 65 лет от пневмококковой инфекции. Хотя эта вакцина доступна с 2005 года, интерес к ней начал расти только спустя двенадцать лет. С 64 000 новых вакцинированных в 2017 году число заинтересованных лиц выросло до 134 000 в 2019 году. Во время пандемии ковида этот показатель снизился.
«Большинство людей также считают, что раз прививка покрывается медицинской страховкой, то это важная вакцинация», — отметил Хлибек.
Страховые компании предлагают различные выплаты. При принятии решений о возмещении расходов они оценивают экономическую эффективность. При этом, по мнению критиков, они не учитывают в должной мере универсальные преимущества вакцинации.
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По словам Хлибека, в более высокой заболеваемости нельзя винить низкий уровень вакцинации, который составляет около 90% при коклюше. Тем не менее, с годами защитный эффект снижается, прививка не защищает на всю жизнь, поэтому повторная вакцинация рекомендуется в первый раз в возрасте около 25 лет.
Что касается столбняка, то страховые компании оплачивают регулярную ревакцинацию через 10-15 лет. Однако если вы хотите сделать прививку комбинированной вакциной, которая также направлена против дифтерии и коклюша, вам придется за нее заплатить. Возмещение может быть получено только в виде компенсации.
«Вакцинация от коклюша должна быть обязательно включена во взрослый список и для беременных женщин. Мы также давно боремся за то, чтобы включить в программу вакцинацию новорожденных и младенцев против ротавируса. Мы одна из немногих стран в Европе, которая не делает эту прививку», — сказал Хлибек.
450 инфицированных за неделю
С начала года сотрудники здравоохранения зарегистрировали почти 1700 случаев коклюша, в основном среди подростков. Это больше, чем за последние четыре года вместе взятые. В этом году число заболевших может возрасти до четырех тысяч. За последнюю неделю заболело еще 450 человек.
Микробиолог Питер Шеб говорит, что отчасти это связано с использованием новой, менее эффективной вакцины. Но снижение уровня вакцинации может способствовать распространению других заболеваний.
«Мы перешли от абсолютно 100% охвата детскими вакцинами к 90%, а это значит, что около 10% детей не имеют положенных по закону прививок», — сказал он в интервью Академии наук.
За рубежом уже зафиксированы случаи заболевания детей полиомиелитом.
«Если охват прививками упадет ниже определенного порога, дифтерия, которая является чрезвычайно опасным заболеванием, может начать распространяться снова», — добавил он. Согласно статистике Национального института здравоохранения, в январе ею заболели три человека.
Готовность людей и родителей сделать необязательную прививку варьируется в зависимости от региона. Хуже всего обстоят дела в Злинском, Моравскосилезском и Южноморавском краях. Особенно это касается ВПЧ и менингококка. Охват вакцинацией высок в Усти-над-Лабем, Центральной Богемии и Южной Богемии.
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