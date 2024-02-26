В Чехии впервые за 55 лет умер пациент с дифтерией
7 марта 2024
13:00
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82-летний мужчина, заразившийся дифтерией, умер в Чехии, что стало первой смертью от этой инфекции за последние 55 лет. Об этом сообщил Государственный институт здравоохранения (SZU). Заболевание, от которого детей в обязательном порядке вакцинируют, не встречалось в Чехии уже долгое время. Она вернулась в 2022 году, а в этом году врачи зарегистрировали шесть случаев.
По словам экспертов, болезнь поддается лечению антибиотиками, но ее необходимо вовремя обнаружить. Вакцины, пригодные для повторной вакцинации во взрослом возрасте, в настоящее время в дефиците. По словам Яна Ржежабека, главы пресс-службы, Министерство здравоохранения разбирается с ситуацией и скоро опубликует подробности.
В больнице города Йиглава скончался мужчина из Праги. Эксперты говорят, что у него, вероятно, была инфекция горла, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae.
«Пациент не страдал никакими другими серьезными заболеваниями, он был спортсменом и активным пожилым человеком. Поэтому дифтерия, вероятно, стала непосредственной причиной смерти», — говорит Катержина Фабианова, заместитель руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья.
По словам представителей SZU, из-за риска заражения люди, встретившие мужчину в больнице, обратились в региональную станцию гигиены Высочинского края в Йиглаве. Мужчина постоянно проживал в Праге, поэтому дальнейшее расследование взяла на себя Гигиеническая станция столицы Праги. «Она разыскала контакты больного и организовала противоэпидемические мероприятия, включая обследование. Близким контактам также была обеспечена антибиотикопрофилактика», — говорится в сообщении.
В Чехии вакцинация детей против дифтерии является обязательной с 1946 года. Она входит в состав так называемой гексавакцины, которая вводится на первом году жизни, а последняя доза вакцины вводится между десятым и одиннадцатым годом жизни. Дифтерия чаще всего проявляется в виде тяжелого тонзиллита с сероватыми папулами, приводящего к сужению гортани и глотки и удушью. Заболевание поддается лечению общедоступными антибиотиками, но, по данным Национальной службы здравоохранения, должно быть выявлено врачом на ранней стадии.
Согласно отчету SZU, на момент начала вакцинации в стране регистрировалось около 10 000 случаев заболевания в год, но постепенно их число уменьшалось. Начиная с 70-х годов, в год регистрируется менее десяти случаев заболевания, а в последний раз в 1985 году — более двух. Последний случай до 2022 года произошел в 1995 году. В 2022 и 2023 годах было зарегистрировано в общей сложности 12 случаев.
Охват вакцинацией выше 85% необходим для создания коллективного иммунитета, но с возрастом защита ослабевает. Поэтому эксперты рекомендуют проводить повторную вакцинацию в возрасте 25 и 40 лет. «Развитие событий вновь показывает важность вакцинации против дифтерии в зрелом возрасте. Учитывая быстро растущее число случаев коклюша и постоянную возможность заразиться дифтерией, идеальным вариантом является вакцинация в зрелом возрасте тройной комбинацией против столбняка, коклюша и дифтерии», — говорит Барбора Макова, директор Национальной службы здравоохранения.
Но из-за опасений по поводу распространения коклюша, случаев которого в этом году врачи зарегистрировали уже почти 1700, в настоящее время наблюдается нехватка вакцин. Так, врач-терапевт Людмила Бездичкова сообщила в социальной сети X, что врачи не могут заказать их у дистрибьюторов. Она также заявила, что для взрослых должна быть выпущена вакцина другого производителя и должны быть сделаны экстренные поставки.
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