Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

В Чехии впервые за 55 лет умер пациент с дифтерией

Новости 420on
7 марта 2024
13:00
47
82-летний мужчина, заразившийся дифтерией, умер в Чехии, что стало первой смертью от этой инфекции за последние 55 лет. Об этом сообщил Государственный институт здравоохранения (SZU). Заболевание, от которого детей в обязательном порядке вакцинируют, не встречалось в Чехии уже долгое время. Она вернулась в 2022 году, а в этом году врачи зарегистрировали шесть случаев.
По словам экспертов, болезнь поддается лечению антибиотиками, но ее необходимо вовремя обнаружить. Вакцины, пригодные для повторной вакцинации во взрослом возрасте, в настоящее время в дефиците. По словам Яна Ржежабека, главы пресс-службы, Министерство здравоохранения разбирается с ситуацией и скоро опубликует подробности.

В больнице города Йиглава скончался мужчина из Праги. Эксперты говорят, что у него, вероятно, была инфекция горла, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae. 

«Пациент не страдал никакими другими серьезными заболеваниями, он был спортсменом и активным пожилым человеком. Поэтому дифтерия, вероятно, стала непосредственной причиной смерти», — говорит Катержина Фабианова, заместитель руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья.

По словам представителей SZU, из-за риска заражения люди, встретившие мужчину в больнице, обратились в региональную станцию гигиены Высочинского края в Йиглаве. Мужчина постоянно проживал в Праге, поэтому дальнейшее расследование взяла на себя Гигиеническая станция столицы Праги. «Она разыскала контакты больного и организовала противоэпидемические мероприятия, включая обследование. Близким контактам также была обеспечена антибиотикопрофилактика», — говорится в сообщении.

В Чехии вакцинация детей против дифтерии является обязательной с 1946 года. Она входит в состав так называемой гексавакцины, которая вводится на первом году жизни, а последняя доза вакцины вводится между десятым и одиннадцатым годом жизни. Дифтерия чаще всего проявляется в виде тяжелого тонзиллита с сероватыми папулами, приводящего к сужению гортани и глотки и удушью. Заболевание поддается лечению общедоступными антибиотиками, но, по данным Национальной службы здравоохранения, должно быть выявлено врачом на ранней стадии.

Согласно отчету SZU, на момент начала вакцинации в стране регистрировалось около 10 000 случаев заболевания в год, но постепенно их число уменьшалось. Начиная с 70-х годов, в год регистрируется менее десяти случаев заболевания, а в последний раз в 1985 году — более двух. Последний случай до 2022 года произошел в 1995 году. В 2022 и 2023 годах было зарегистрировано в общей сложности 12 случаев.

Охват вакцинацией выше 85% необходим для создания коллективного иммунитета, но с возрастом защита ослабевает. Поэтому эксперты рекомендуют проводить повторную вакцинацию в возрасте 25 и 40 лет. «Развитие событий вновь показывает важность вакцинации против дифтерии в зрелом возрасте. Учитывая быстро растущее число случаев коклюша и постоянную возможность заразиться дифтерией, идеальным вариантом является вакцинация в зрелом возрасте тройной комбинацией против столбняка, коклюша и дифтерии», — говорит Барбора Макова, директор Национальной службы здравоохранения.

Но из-за опасений по поводу распространения коклюша, случаев которого в этом году врачи зарегистрировали уже почти 1700, в настоящее время наблюдается нехватка вакцин. Так, врач-терапевт Людмила Бездичкова сообщила в социальной сети X, что врачи не могут заказать их у дистрибьюторов. Она также заявила, что для взрослых должна быть выпущена вакцина другого производителя и должны быть сделаны экстренные поставки.

Чехия Болезни вакцинация

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
6 МАРТА 2024
421
ЗДОРОВЬЕ
ПРИВИВКА ОТ КОКЛЮША ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В ЧЕХИИ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕСПЛАТНА
Некоторые решают, сделать ли необязательную прививку, исходя из того, оплатит ли страховая компания вакцину. В последние годы заболевания, которые считались давно искорененными, становятся все...
15:00
6 МАРТА 2024
1023
ЕДА
БАБИШ УСОМНИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ УКРАИНЫ
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш поставил вчера в Палате депутатов под сомнение качество сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, импортируемых из Украины, ссылаясь на...
15:00
5 МАРТА 2024
406
КУЛЬТУРА
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ
Азартные игры годами были золотой жилой для кинематографистов, создавая одни из самых захватывающих, драматичных и психологически насыщенных фильмов в истории кино.
11:30
4 МАРТА 2024
668
ЗДОРОВЬЕ
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ В СРЕДНЕМ ВЫПИВАЮТ ДЕСЯТЬ ЛИТРОВ ЧИСТОГО СПИРТА В ГОД
Потребление алкоголя в Чехии остается одним из самых высоких в мире. В среднем на одного человека, включая детей, приходится около десяти литров чистого алкоголя в год. Сигареты теряют популярность...
08:00
4 МАРТА 2024
679
ТЕХНОЛОГИИ
ПРАГА ИНВЕСТИРУЕТ 3 МИЛЛИАРДА ЕВРО В БЕСПИЛОТНЫЕ ПОЕЗДА МЕТРО
Мэрия Праги согласилась приобрести 69 поездов, управляемых без машиниста, в рамках планов по автоматизации сети метрополитена. Новые поезда должны поступить в эксплуатацию в 2029 году. По словам...
15:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
685
ТЕХНОЛОГИИ
СКОРО ОДИН ИИ БУДЕТ ПРОДАВАТЬ КОМПАНИЮ, А ДРУГОЙ — ПОКУПАТЬ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
«Мы внедряем искусственный интеллект в нашу деятельность среди консультантов по сделкам и инвестиционных банкиров», — рассказывает Ян Фрей, эксперт по слияниям и поглощениям из Rowan Legal.
13:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
688
ТЕХНОЛОГИИ
БОЛЬШИНСТВО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ ОПЛАЧИВАЮТ ПОКУПКИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Платежные карты постепенно вытесняют наличные деньги, при этом чехи все чаще пользуются картами, хранящимися в мобильных телефонах. Согласно последнему анализу компании ČSOB, две трети людей в...
19:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
665
ТЕХНОЛОГИИ
ФЕРМЕРЫ В ВАРШАВЕ ПРОТИВ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ЕС И КОНКУРЕНЦИИ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
Около 10 000 фермеров протестовали вчера в центре Варшавы против климатической политики Европейского Союза и импорта более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает полиция. Они...
16:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1283
ЗДОРОВЬЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВИРУСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ. ВРАЧИ ЧАСТО НЕ МОГУТ ИХ ОБНАРУЖИТЬ
Эпидемия гриппа начинает отступать, но на ее место приходят другие респираторные вирусы. Некоторые пациенты продолжают оставаться в больнице с пневмонией, которую врачи не успевают обнаружить. Это...
13:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
2772
ТЕХНОЛОГИИ
ОКОЛО 300 ТЫСЯЧ РОССИЯН И 20 ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ШРИ-ЛАНКУ
Иммиграционные власти Шри-Ланки приказали более чем 288 000 россиян и почти 20 000 украинцев покинуть страну. Причиной этого стало возобновление авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой....
12:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1046
КУЛЬТУРА
МАКС КОРЖ ПРАГА 2024
Макс Корж сделал SOLD OUT на самом большом стадионе Праги — билеты раскупили за два дня.
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1087
ТЕХНОЛОГИИ
ОПЕРАЦИЯ TEXONTO: КАК РАСПРОСТРАНЯЛАСЬ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В УКРАИНЕ И ЕС
Широкомасштабная дезинформационная кампания, направленная на население Украины, была раскрыта экспертами по безопасности из антивирусной компании Eset. По их словам, она связана с фишинговыми...
18:40
27 ФЕВРАЛЯ 2024
603
КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ ВАДИКА КОРОЛЁВА OQJAV
21 марта в Праге пройдет концерт Вадика Королёва из группы OQJAV. Музыка и тексты ОQJAV — тонкая поэзия, романтическая ирония. Нежность, перетекающая в дерзость и обратно.
19:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1001
ЗДОРОВЬЕ
ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОКЛЮШЕМ В ЮЖНОЙ ЧЕХИИ РАСТЕТ
Заболеваемость коклюшем в южной Чехии не уменьшается. С начала этого года южночешские врачи зарегистрировали почти 250 случаев заболевания. Это в девять раз больше, чем за весь прошлый год....
18:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1914
ТЕХНОЛОГИИ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕС: ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ЗА 10 СЕКУНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ДАЖЕ НА ВЫХОДНЫХ
В Чешской Республике 14 банков могут переводить деньги за считанные секунды. Но в ЕС им придется нести большие расходы, чтобы защитить «чистые» транзакции.