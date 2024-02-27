Страховые компании в Чехии должны оплачивать 40% стоимости белой пломбы, бесплатные из пломбы из амальгамы отменят
8 марта 2024
08:00
695
Страховые компании должны покрывать 40% стоимости белой пломбы для взрослых, а остальную сумму будут вносить те, кто не пренебрегает профилактическими осмотрами. Об этом говорится в проекте поправок к Закону о государственном медицинском страховании.
В настоящее время белые пломбы не покрываются страховой компанией, бесплатны только пломбы из амальгамы, а доплатить разницу не представляется возможным. Амальгама будет запрещена в середине 2026 года.
«Положение о возмещении расходов направлено на использование самых дешевых материалов и процедур, которые могут (...) обеспечить уход за пациентом. Напротив, врачи часто считают такие методы и материалы устаревшими, что приводит к нежеланию вообще предлагать их пациентам», — пишет Министерство здравоохранения в обосновании предложения.
В настоящее время люди могут либо поставить пломбу из амальгамы, если это предлагает их стоматолог, либо заплатить за белую пломбу самостоятельно. На вопрос Чешского агентства новостей пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб ответил, что теперь пациенты должны будут оплачивать разницу между максимальной суммой возмещения, установленной государственной медицинской страховкой, и ценой, запрашиваемой стоматологом. В то же время нельзя исключать, что в случае незначительного кариеса, с которым стоматологу придется «меньше возиться», установленная сумма возмещения будет выше и для взрослых, сказал он.
Изначально предложение Министерства здравоохранения предполагало, что взрослые смогут компенсировать разницу между стоимостью пломбы из амальгамы в 640 крон и белой пломбой по обычной цене от 1 500 до 3 000 крон. Однако после отмены амальгамы только белые пломбы будут по-прежнему доступны с доплатой или страховым взносом.
«Кариес и другие проблемы в полости рта обычно в значительной степени поддаются профилактике, и их можно успешно предотвратить, соблюдая меры первичной и вторичной профилактики», — сказал Якоб. Таким образом, по его словам, застрахованный может повлиять на возникновение или обострение кариеса.
«Впоследствии, если кариес все-таки возникнет, у него будет достаточно средств на „личном счете“, из которых он сможет возместить разницу между максимальной выплатой и стоимостью», — сказал он. Поправка также предусматривает создание таких счетов, на которых страховщики будут собирать бонусы за посещение профилактических осмотров.
Роман Шмуцлер, президент Чешской стоматологической палаты, рассказал журналистам в апреле прошлого года, что некоторые стоматологические кабинеты в настоящее время не предлагают пломбы из амальгамы. «Как правило, молодые стоматологи даже не делали амальгаму пациентам в школе, так что она быстро исчезнет», — сказал тогда Шмуцлер.
Взрослые пациенты смогут рассчитывать на разницу между будущим 40-процентным возмещением и оплаченной ценой белой пломбы за счет взноса страховой компании, говорится в проекте поправок. «Застрахованное лицо, которое должным образом соблюдает сроки профилактических осмотров, сможет использовать весь взнос из фонда профилактики на разницу между возмещением и оплаченной ценой», — говорится в материале.
По данным Министерства здравоохранения, в 2022 году медицинские страховщики оплатили 4,6 миллиона зубных пломб на сумму около 3-4 миллиардов крон. Однако среди них есть только детские или амальгамные для взрослых, большинство белых пломб оплатили сами люди в стоматологических кабинетах. По его словам, количество пломб снижается среди взрослых, но немного увеличивается среди детей.
В 2018 году на уровне ЕС были запрещены пломбы из амальгамы, которую стоматологи готовили в кабинете, в том числе из ртути. Теперь взрослые могут продолжать использовать так называемую дозированную, или предварительно взвешенную и подготовленную амальгаму. В 2019 году для изготовления зубной амальгамы было использовано 40 тонн ртути, утверждает оценка Европейской комиссии. Изначально запрет был назначен на 2030 год, теперь его введут на пять лет раньше. По словам Якоба, отсрочка в 1,5 года касается тех стран, где пломбы из амальгамы покрываются государственным медицинским страхованием.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
7 МАРТА 2024
557
После повышения НДС в январе 62% заведений ресторанного бизнеса повысили цены на разливное пиво в среднем на 2,80 кроны за 0,5 литра. Остальные 38% пока не изменили цены, в основном из-за опасений...
13:00
7 МАРТА 2024
500
82-летний мужчина, заразившийся дифтерией, умер в Чехии, что стало первой смертью от этой инфекции за последние 55 лет. Об этом сообщил Государственный институт здравоохранения (SZU). Заболевание,...
18:00
6 МАРТА 2024
534
Некоторые решают, сделать ли необязательную прививку, исходя из того, оплатит ли страховая компания вакцину. В последние годы заболевания, которые считались давно искорененными, становятся все...
15:00
6 МАРТА 2024
1202
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш поставил вчера в Палате депутатов под сомнение качество сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, импортируемых из Украины, ссылаясь на...
15:00
5 МАРТА 2024
500
Азартные игры годами были золотой жилой для кинематографистов, создавая одни из самых захватывающих, драматичных и психологически насыщенных фильмов в истории кино.
11:30
4 МАРТА 2024
709
Потребление алкоголя в Чехии остается одним из самых высоких в мире. В среднем на одного человека, включая детей, приходится около десяти литров чистого алкоголя в год. Сигареты теряют популярность...
08:00
4 МАРТА 2024
721
Мэрия Праги согласилась приобрести 69 поездов, управляемых без машиниста, в рамках планов по автоматизации сети метрополитена. Новые поезда должны поступить в эксплуатацию в 2029 году. По словам...
15:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
705
«Мы внедряем искусственный интеллект в нашу деятельность среди консультантов по сделкам и инвестиционных банкиров», — рассказывает Ян Фрей, эксперт по слияниям и поглощениям из Rowan Legal.
13:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
711
Платежные карты постепенно вытесняют наличные деньги, при этом чехи все чаще пользуются картами, хранящимися в мобильных телефонах. Согласно последнему анализу компании ČSOB, две трети людей в...
19:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
687
Около 10 000 фермеров протестовали вчера в центре Варшавы против климатической политики Европейского Союза и импорта более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает полиция. Они...
16:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1311
Эпидемия гриппа начинает отступать, но на ее место приходят другие респираторные вирусы. Некоторые пациенты продолжают оставаться в больнице с пневмонией, которую врачи не успевают обнаружить. Это...
13:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
2805
Иммиграционные власти Шри-Ланки приказали более чем 288 000 россиян и почти 20 000 украинцев покинуть страну. Причиной этого стало возобновление авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой....
12:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1077
Макс Корж сделал SOLD OUT на самом большом стадионе Праги — билеты раскупили за два дня.
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
1108
Широкомасштабная дезинформационная кампания, направленная на население Украины, была раскрыта экспертами по безопасности из антивирусной компании Eset. По их словам, она связана с фишинговыми...
18:40
27 ФЕВРАЛЯ 2024
625
21 марта в Праге пройдет концерт Вадика Королёва из группы OQJAV. Музыка и тексты ОQJAV — тонкая поэзия, романтическая ирония. Нежность, перетекающая в дерзость и обратно.