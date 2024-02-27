Страховые компании в Чехии должны оплачивать 40% стоимости белой пломбы, бесплатные из пломбы из амальгамы отменят

В настоящее время белые пломбы не покрываются страховой компанией, бесплатны только пломбы из амальгамы, а доплатить разницу не представляется возможным. Амальгама будет запрещена в середине 2026 года.





«Положение о возмещении расходов направлено на использование самых дешевых материалов и процедур, которые могут (...) обеспечить уход за пациентом. Напротив, врачи часто считают такие методы и материалы устаревшими, что приводит к нежеланию вообще предлагать их пациентам», — пишет Министерство здравоохранения в обосновании предложения.





В настоящее время люди могут либо поставить пломбу из амальгамы, если это предлагает их стоматолог, либо заплатить за белую пломбу самостоятельно. На вопрос Чешского агентства новостей пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб ответил, что теперь пациенты должны будут оплачивать разницу между максимальной суммой возмещения, установленной государственной медицинской страховкой, и ценой, запрашиваемой стоматологом. В то же время нельзя исключать, что в случае незначительного кариеса, с которым стоматологу придется «меньше возиться», установленная сумма возмещения будет выше и для взрослых, сказал он.





Изначально предложение Министерства здравоохранения предполагало, что взрослые смогут компенсировать разницу между стоимостью пломбы из амальгамы в 640 крон и белой пломбой по обычной цене от 1 500 до 3 000 крон. Однако после отмены амальгамы только белые пломбы будут по-прежнему доступны с доплатой или страховым взносом.





«Кариес и другие проблемы в полости рта обычно в значительной степени поддаются профилактике, и их можно успешно предотвратить, соблюдая меры первичной и вторичной профилактики», — сказал Якоб. Таким образом, по его словам, застрахованный может повлиять на возникновение или обострение кариеса.





«Впоследствии, если кариес все-таки возникнет, у него будет достаточно средств на „личном счете“, из которых он сможет возместить разницу между максимальной выплатой и стоимостью», — сказал он. Поправка также предусматривает создание таких счетов, на которых страховщики будут собирать бонусы за посещение профилактических осмотров.





Роман Шмуцлер, президент Чешской стоматологической палаты, рассказал журналистам в апреле прошлого года, что некоторые стоматологические кабинеты в настоящее время не предлагают пломбы из амальгамы. «Как правило, молодые стоматологи даже не делали амальгаму пациентам в школе, так что она быстро исчезнет», — сказал тогда Шмуцлер.





Взрослые пациенты смогут рассчитывать на разницу между будущим 40-процентным возмещением и оплаченной ценой белой пломбы за счет взноса страховой компании, говорится в проекте поправок. «Застрахованное лицо, которое должным образом соблюдает сроки профилактических осмотров, сможет использовать весь взнос из фонда профилактики на разницу между возмещением и оплаченной ценой», — говорится в материале.





По данным Министерства здравоохранения, в 2022 году медицинские страховщики оплатили 4,6 миллиона зубных пломб на сумму около 3-4 миллиардов крон. Однако среди них есть только детские или амальгамные для взрослых, большинство белых пломб оплатили сами люди в стоматологических кабинетах. По его словам, количество пломб снижается среди взрослых, но немного увеличивается среди детей.





В 2018 году на уровне ЕС были запрещены пломбы из амальгамы, которую стоматологи готовили в кабинете, в том числе из ртути. Теперь взрослые могут продолжать использовать так называемую дозированную, или предварительно взвешенную и подготовленную амальгаму. В 2019 году для изготовления зубной амальгамы было использовано 40 тонн ртути, утверждает оценка Европейской комиссии. Изначально запрет был назначен на 2030 год, теперь его введут на пять лет раньше. По словам Якоба, отсрочка в 1,5 года касается тех стран, где пломбы из амальгамы покрываются государственным медицинским страхованием.