Больницы хотят ввести плату в размере до 300 крон за неотложную помощь
9 марта 2024
18:30
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Даже плата в 90 крон не удерживает пациентов от посещения отделения неотложной или экстренной помощи. Поэтому больницы хотят увеличить эту сумму, в идеале — в два-три раза. Они также выступают за взимание платы за пребывание в больнице и питание. Министерство здравоохранения до сих пор сопротивлялось этому, опасаясь отсутствия доступа к медицинской помощи.
«Система должна учитывать соплатежи пациентов. В нынешнем виде она напоминает шведский стол с бесконечными правами пациентов и нулевыми обязанностями», — сказал Михал Чарваш, председатель Ассоциации чешских и моравских больниц, в интервью изданию Právo.
Они предлагают увеличить плату с 90 до 250-300 крон. При этом пациенты должны иметь доступ к врачу общей практики по месту жительства.
«Если первичная помощь не работает, люди будут обращаться в отделения неотложной помощи. А первичная помощь часто не работает», — добавил Чарваш.
Такого же мнения придерживается Чешская медицинская палата (ČLK), которая в прошлом году поддержала эту идею как один из шагов по повышению эффективности медицинской помощи. По мнению палаты, нынешняя сумма не учитывает инфляцию и должна быть увеличена до 200 крон. «Однако с нашей точки зрения это не является приоритетом», — сказал редакции президент ČLK Милан Кубек.
Ассоциация обнародовала концепцию необходимых изменений в системе здравоохранения. Помимо усиления региональной помощи и выравнивания компенсаций, она предлагает оплачивать «гостиничные услуги», которые включают в себя уборку комнат, смену постели, тепло, а также питание. Полный день питания, включая его приготовление, для одного пациента оценивается примерно в 200 крон. В настоящее время это покрывается за счет страховых компаний.
Но это предложение не получило политической поддержки.
«В настоящее время введение новых или увеличение существующих сборов не является актуальным. Однако Министерство здравоохранения не возражает против возможной дискуссии», — сказал Ондржей Якоб, пресс-секретарь министерства.
Министр Властимил Валек (TOP 09), как и другие члены правительства, признал повышение цен в прошлом году. Условием является доступное обслуживание врачами общей практики и стоматологами для всех.
Больницы не хотят обслуживать тех, кто обращается в отделение неотложной помощи с банальными и неострыми проблемами. По оценкам крупных больниц, на их долю приходится от 10% до 30% случаев. Министерство утверждает, что трудно определить, что является злоупотреблением, а что — страхом пациента, который не может правильно оценить свое состояние.
«Установление жестких мер, таких как барьеры для доступа к помощи — финансовые или организационные, — создает риск того, что кто-то не получит помощь, даже если она ему действительно нужна», — сказал Якоб. Улучшение организации системы и усиление роли медицинских страховых компаний должны помочь.
В прошлом больницы получали миллионы крон за счет сборов. Но у них возникло больше проблем с возвратом невыплаченных сумм. Тысячи пациентов отказываются платить установленную плату.
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