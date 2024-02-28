«После родов никому уже нет дела до женщины». Акушерка рассказала, как рожают в Чехии

Что касается уровня компетентности, то уход за беременными и роженицами находится на относительно хорошем уровне. Проблема заключается в полном отсутствии акушерской помощи. За рубежом принято, чтобы беременную женщину все время обслуживала акушерка, а врач приходил только в случае отклонения от нормы или осложнений. Кроме того, к женщинам относятся одинаково и учитывают их пожелания. В Чехии главная роль в уходе за женщиной принадлежит врачу акушеру-гинекологу. И хотя многих чешских женщин устраивает нынешнее положение вещей, у тех, кто придерживается иной философии, практически нет выбора.



— Какими компетенциями на самом деле обладают акушерки?



— В общих чертах, акушерка имеет высшее акушерское образование. Она сопровождает женщину на протяжении всей беременности и шестинедельного периода после. Роды она проводит под свою ответственность, обеспечивая уход за женщиной и новорожденным. Она консультирует по вопросам грудного вскармливания и лактации. Кроме того, она занимается профилактикой, обучением, оценкой осложнений и возможным медицинским посредничеством.



На практике получается, что акушерки, работающие в больнице или заключившие с ней внешний договор, могут вести физиологические роды и выполнять необходимые медицинские процедуры. Однако проблема в том, что больницы не очень-то жалуют внешних акушерок, поэтому их количество минимально.



А частные акушерки, которые не имеют контракта с больницей и работают сами по себе, выступают лишь в качестве сопровождающего или профессионального консультанта во время родов.



— Вы упоминаете, что акушеркам разрешено проводить физиологические роды. Однако в прошлом квалифицированная акушерка была оштрафована за помощь при родах на дому...



— В нашей стране акушерки могут быть оштрафованы на сумму до 100 000 крон, если они придут оказывать помощь женщине, которая решила рожать дома. Это происходит не из-за их некомпетентности, а из-за нескольких указов, среди которых, например, указ о требованиях к техническому оснащению и указ о требованиях к минимальному штатному расписанию, согласно которым для родов необходимы определенные условия. Должны быть анестезиолог, врач на месте и транспортировка в операционную в течение 15 минут. Поэтому мы были очень рады, когда в прошлом году в Пльзене состоялся суд с участием нашего члена, причем суд занял ту же позицию, что и мы, и постановил, что домашние роды гораздо опаснее, если они проходят без присутствия акушерки. В ее обязанности входит поддержка нормального течения родов, раннее выявление любых проблем и рекомендация доставить женщину в больницу. Это делает домашние роды более безопасными, чем роды в одиночестве или с доулой, которая не является медицинским работником и не может выявить осложнения.



— Почему внебольничные роды до сих пор вызывают такой переполох?



— Это связано с тем, что большинство считает роды не обычным делом, а чем-то рискованным, что должно происходить в больнице под наблюдением врача. Это мнение поддерживается и профессиональными медицинскими обществами, что только усиливает страх в обществе. Однако некоторые медицинские вмешательства совершенно не нужны и не всегда оправданы. И действительно, исследования показывают, что домашние роды с акушеркой или врачом для женщины с низким уровнем риска сопоставимы с родами в больнице.



— Наша система здравоохранения кажется довольно патерналистской.



— Так оно и есть. Врач учился много лет, является авторитетом и точно знает, что лучше для человека. Именно поэтому женщинам очень часто предлагают некий путь или решение, и автоматически предполагается, что они пойдут по этому пути. Если же они случайно сбиваются с пути или выходят за его пределы, то все медицинские работники оказываются недовольны, потому что зачастую даже не знают, как работать с женщиной в такой ситуации.





Вероника Гажлинска окончила 1-й медицинский факультет Карлова университета в Праге по специальности «акушерство», в прошлом работала в родильном зале, а в настоящее время работает в основном в качестве частной акушерки. Она также является вице-президентом профессиональной организации Союза акушерок (UNIPA) и экспертом-консультантом в команде заместителя министра здравоохранения Йозефа Павловица.



— В конце концов, в других странах мнение врачей приоритетно, так почему же там другой подход?



— В западных странах, которые не были закрыты от мира, как мы при коммунистическом режиме, уважение к индивидуальным потребностям, как правило, совсем другое. Конечно, в основном везде существовал патернализм и некий неприкасаемый авторитет врачей, но благодаря столкновению различных культур, этносов и некоторому самосознанию женщин эти стереотипы ушли в прошлое. В Чешской Республике женщины также постепенно возвращают себе контроль над ситуацией, просто мы еще не дошли до этого.



— Если женщины будут чаще высказывать свое мнение, смогут ли они изменить эту систему?



— Учитывая, что у нас, например, нет акушерок, которые бы полностью покрывались системой медицинского обслуживания или государственным медицинским страхованием, конечно же, необходимы изменения на законодательном уровне. С другой стороны, мы видим, что женщины являются движущей силой, особенно сейчас, когда рождаемость падает, и поэтому поставщики медицинских услуг более мотивированы к изменениям.



— Какие варианты есть у беременных женщин, если они представляют себе уход и роды не так, как это принято в «надлежащей практике»?



— Большой тенденцией является индивидуальный уход со стороны акушерки, которая в идеале заботится о женщине вместе с врачом, предоставляя ей как опыт, так и непрерывную заботу о ее теле и психике. Также популярны доулы. Однако в обоих случаях за все платит женщина, поэтому эти варианты доступны далеко не всем, что совершенно бессмысленно. Даже Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что акушерская помощь является оптимальной для здоровой женщины и экономически выгодной, поскольку обходится дешевле, чем время врача, который в основном занимается осложнениями.



— Как выглядит послеродовой уход в Чехии?



— Это еще один интересный феномен. В то время как врачи воспринимают роды как очень рискованное дело, после появления ребенка на свет женщина уже никого не волнует. Ее обычно выписывают через несколько дней домой и говорят, чтобы она приходила, если возникнут осложнения, а в противном случае — чтобы она явилась к гинекологу через шесть дней. Тем не менее четверть женщин рожают путем кесарева сечения, а это серьезная операция на брюшной полости, и более 60% имеют те или иные травмы промежности. Кроме того, часто возникают проблемы с грудным вскармливанием. Женщине приходится справляться со всем самой, либо она может сама организовать и оплатить свой послеродовой уход. К сожалению.



— Почему акушерские услуги не включены в государственное медицинское страхование, чтобы как можно больше женщин могли их получить?



— В последние годы мы активно обсуждаем эту тему с Министерством здравоохранения и профессиональными обществами. Самая большая проблема — это позиция представителей амбулаторных гинекологов, которые утверждают, что их помощь достаточна и что беременным и роженицам больше ничего не нужно. Несомненно, это связано с деньгами, которые они потеряют, если часть их услуг будет оказывать кто-то другой. По их мнению, это скорее социальная услуга.



Кроме того, страховые компании обязаны заключать договоры с достаточным количеством поставщиков услуг, а акушерок, как правило, слишком мало, чтобы охватить весь сегмент. Некоторые из них все же заключают договоры со страховой компанией на определенные услуги, и, таким образом, женщины не платят за эту конкретную услугу. Но это минимум. В большинстве случаев, если не считать сотрудников больницы, женщины оплачивают все услуги сами.





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— Видите ли вы какие-либо значительные изменения за то время, что вы работаете в этой сфере?



— Автономность акушерок в больницах определенно расширяется — например, они уже обслуживают женщин в женских консультациях, самостоятельно ведут роды и ухаживают за новорожденными в родильном зале. Все больше родильных домов также предоставляют послеродовой уход в той или иной форме и начали адаптировать условия к потребностям рожениц. В то же время они проходят обучение, чтобы узнать, как поддержать физиологию родов, например, с помощью активного позиционирования, шарфа ребозо и так далее.



— В UNIPA также работает бесплатная консультационная служба «Рожу в спокойствии», как это работает?



— Эта консультационная служба была создана в период ковида, когда медицинские услуги были крайне ограничены, и для многих женщин даже были закрыты консультационные центры по беременности. Тем не менее мы продолжаем работать, чтобы люди могли получить необходимую информацию от квалифицированных консультантов и акушерок. Женщины могут позвонить, написать по электронной почте или связаться с консультантами через аккаунт в instagram @rodim_v_klidu.