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Лекарства в Чехии снова подорожали, некоторые на десятки крон

Анастасия Князева
12 марта 2024
21:00
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Все больше денег люди платят в аптеке за таблетки от жара, проблем с ЖКТ или от тошноты. Это касается не только безрецептурных лекарств, но и тех, что оплачиваются дополнительно. Цены на некоторые из них выросли на десятки крон. Это связано с увеличением стоимости производства, а также с повышением налогов с января.
«Я не заметил ни стагнации, ни снижения цен на безрецептурные препараты. Все подорожало в первую очередь за счет производства, у нас те же торговые наценки на доходы», — говорит Марек Хампель, фармацевт из Врбно-под-Прадедем и председатель Общества владельцев аптек.

Из-за инфляции и повышения налога с 10 до 12% цены на безрецептурные лекарства выросли на кроны, а иногда и на десятки крон. По словам Хампеля, пациенты смирились с этим, им больше ничего не остается, если им нужны лекарства.

Для примера — упаковка Paralen 500 с 24 таблетками стоила в 2015 году около 25 крон. В позапрошлом году цена составляла в среднем 32 кроны, а сегодня за него приходится платить более 50 крон. Paralen относится к дешевым препаратам. Большинство лекарств стоят около 150 крон.

«Безрецептурные препараты дорожали в течение последних пяти лет, просто в последнее время этот рост усилился», — подтвердил Мартин Копецкий, вице-президент Чешской аптечной палаты.

Чехия — одна из стран Европы с самыми низкими ценами на лекарства, но рост цен тем более заметен. Государство не вмешивается в цены на безрецептурные лекарства, и компании могут повышать их по своему усмотрению.

«В подавляющем большинстве случаев повышение НДС отражалось на конечной цене прямо пропорционально», — говорит Филип Врубел, исполнительный директор Чешской ассоциации фармацевтических компаний.

Дистрибьюторы и аптеки могут добавлять надбавку к цене. В прошлом году рост цен на транспорт и сырье для производства привел к подорожанию лекарств, утверждают компании.

Пять лет назад люди платили за лекарства в среднем 2 758 чешских крон в год, в том числе 1 428 крон за безрецептурные. Нынешние данные отсутствуют, но сумма будет выше. С каждым годом расходы домохозяйств на здравоохранение растут, а оплата лекарств составляет четверть этих расходов.

Непроданные лекарства лежат без дела
Иначе обстоит дело с рецептурными препаратами, которые частично или полностью покрываются страховыми компаниями и цены на которые регулируются государством. В прошлом компании пытались продавать лекарства ниже установленной государством максимальной цены, но теперь это уже не так, говорит Хампель. «Сейчас, в течение последнего года, производители стремятся к максимальной цене, по которой они могут поставлять лекарства в страну. Они понимают, что эпоха дешевых лекарств закончилась», — добавил он.

Врубел ожидает, что январское повышение налога отразится на ценах на рецептурные препараты. Однако его почувствуют в основном страховые компании, а не пациенты.

«С повышением ставки НДС автоматически увеличится и возмещение расходов на лекарства, которые покрываются медицинским страхованием. Это изменение обойдется им, по нашим оценкам, примерно в 2,5 миллиарда крон дополнительно», — пояснил Врубел.

В последние годы пожилым людям приходится выкладывать все больше денег, о чем свидетельствуют суммы, которые медицинские страховые компании возвращают людям в качестве переплаты за лекарства. В прошлом году одна только VZP вернула на 120 миллионов крон больше, чем в предыдущем году, за превышение защитного лимита на дополнительные платежи за лекарства.

По вопросам страхования иностранцев в Чехии, подбора оптимальной страховой компании и возврату стоимости лекарств через данную компанию консультирует Оксана Мансурова.

Если пожилые люди платят в общей сложности более 500 крон в год в качестве дополнительных платежей за выбранные лекарства, страховые компании возвращают переплату.
страхование Чехия

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