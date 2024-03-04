Дифтерия в Чехии — как распознать и когда стоит насторожиться?

Как распознать симптомы заболевания?

Дифтерия — это бактериальное инфекционное заболевание. Вначале оно проявляется как тяжелый тонзиллит с высокой температурой, болью в горле и слабостью.



Бактерия начинает выделять в организм токсины, от которых организм защищается, образуя сероватые налеты в полости глотки и гортани, из-за чего больной человек часто задыхается. Симптомами также являются увеличенные миндалины и затрудненное дыхание.



При несвоевременном лечении токсины могут попасть в кровь и поразить сердце, почки или центральную нервную систему.



Как лечат дифтерию?

Антибиотиками, как и многие другие бактериальные инфекции. Их должен назначить врач, оценив состояние больного.



Когда человек может заразиться?

Болезнь передается воздушно-капельным путем при разговоре, чихании или кашле. Капельки также могут попасть на предметы, и контакт с ними может привести к заражению человека, но редко.



Также источником инфекции могут быть животные, как это произошло в прошлом году в Высочине. Дифтерия имеет и кожную форму, проявляющуюся в виде припухлостей и язв.



После контакта с инфицированным болезнь проявляется в течение двух-пяти дней. Человек становится заразным незадолго до появления симптомов и остается им на протяжении всего периода болезни, обычно в течение двух недель.



Какие группы подвергаются большему риску?

В первую очередь младенцы и дети младшего возраста, которые еще не имеют защиты, полученной в результате вакцинации или перенесенной болезни. Обязательная вакцинация начинается с трех месяцев.



Риск заражения также повышается с возрастом, ослаблением эффекта от вакцинации и поездками в страны, где болезнь широко распространена. Люди с ослабленным иммунитетом подвержены большему риску. Вакцинация обычно рекомендуется беременным женщинам.



Когда делать прививки взрослым?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить вакцинацию каждые 10 лет. Информацию о последней сделанной прививке можно получить у терапевта, который чаще всего проводит вакцинацию. По мнению вакцинологов, каждый человек должен пройти ревакцинацию хотя бы один раз в своей взрослой жизни.



Это особенно рекомендуется при поездках в страны Азии, Африки и Южной Америки, особенно для пожилых путешественников. Также прививка рекомендуется тем, кто едет туда на длительный срок и в рамках гуманитарных мероприятий.



Взимается ли плата за вакцинацию?

Дети до 10-11 лет по закону должны быть привиты, поэтому страховые компании покрывают расходы на введение вакцины. Дифтерия — одно из заболеваний, входящих в так называемую гексавакцину, которую делают детям до 13 месяцев.



В возрасте пяти и десяти лет детей снова прививают, но уже другой вакциной, которая не направлена против шести болезней, а только против дифтерии, столбняка и коклюша.



Для взрослых вакцинация является добровольной и поэтому не покрывается страховкой. Не существует вакцины только от дифтерии.



Существует тройная комбинация с коклюшем и столбняком. Стоимость обычно составляет от 700 до 1 000 крон. Люди могут обратиться в свою медицинскую страховую компанию с просьбой о возврате нескольких сотен крон.





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