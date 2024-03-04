Дифтерия в Чехии — как распознать и когда стоит насторожиться?
13 марта 2024
16:30
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В прошлом тысячелетии дифтерия вызывала массовые эпидемии, во время которых умирали тысячи людей. Бактерия Corynebacterium diphtheriae никогда не исчезала, но вакцинация помогла снизить смертность от нее до минимума. Тем не менее люди по-прежнему могут заразиться.
Как распознать симптомы заболевания?
Дифтерия — это бактериальное инфекционное заболевание. Вначале оно проявляется как тяжелый тонзиллит с высокой температурой, болью в горле и слабостью.
Бактерия начинает выделять в организм токсины, от которых организм защищается, образуя сероватые налеты в полости глотки и гортани, из-за чего больной человек часто задыхается. Симптомами также являются увеличенные миндалины и затрудненное дыхание.
При несвоевременном лечении токсины могут попасть в кровь и поразить сердце, почки или центральную нервную систему.
Как лечат дифтерию?
Антибиотиками, как и многие другие бактериальные инфекции. Их должен назначить врач, оценив состояние больного.
Когда человек может заразиться?
Болезнь передается воздушно-капельным путем при разговоре, чихании или кашле. Капельки также могут попасть на предметы, и контакт с ними может привести к заражению человека, но редко.
Также источником инфекции могут быть животные, как это произошло в прошлом году в Высочине. Дифтерия имеет и кожную форму, проявляющуюся в виде припухлостей и язв.
После контакта с инфицированным болезнь проявляется в течение двух-пяти дней. Человек становится заразным незадолго до появления симптомов и остается им на протяжении всего периода болезни, обычно в течение двух недель.
Какие группы подвергаются большему риску?
В первую очередь младенцы и дети младшего возраста, которые еще не имеют защиты, полученной в результате вакцинации или перенесенной болезни. Обязательная вакцинация начинается с трех месяцев.
Риск заражения также повышается с возрастом, ослаблением эффекта от вакцинации и поездками в страны, где болезнь широко распространена. Люди с ослабленным иммунитетом подвержены большему риску. Вакцинация обычно рекомендуется беременным женщинам.
Когда делать прививки взрослым?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить вакцинацию каждые 10 лет. Информацию о последней сделанной прививке можно получить у терапевта, который чаще всего проводит вакцинацию. По мнению вакцинологов, каждый человек должен пройти ревакцинацию хотя бы один раз в своей взрослой жизни.
Это особенно рекомендуется при поездках в страны Азии, Африки и Южной Америки, особенно для пожилых путешественников. Также прививка рекомендуется тем, кто едет туда на длительный срок и в рамках гуманитарных мероприятий.
Взимается ли плата за вакцинацию?
Дети до 10-11 лет по закону должны быть привиты, поэтому страховые компании покрывают расходы на введение вакцины. Дифтерия — одно из заболеваний, входящих в так называемую гексавакцину, которую делают детям до 13 месяцев.
В возрасте пяти и десяти лет детей снова прививают, но уже другой вакциной, которая не направлена против шести болезней, а только против дифтерии, столбняка и коклюша.
Для взрослых вакцинация является добровольной и поэтому не покрывается страховкой. Не существует вакцины только от дифтерии.
Существует тройная комбинация с коклюшем и столбняком. Стоимость обычно составляет от 700 до 1 000 крон. Люди могут обратиться в свою медицинскую страховую компанию с просьбой о возврате нескольких сотен крон.
Дифтерия — это бактериальное инфекционное заболевание. Вначале оно проявляется как тяжелый тонзиллит с высокой температурой, болью в горле и слабостью.
Бактерия начинает выделять в организм токсины, от которых организм защищается, образуя сероватые налеты в полости глотки и гортани, из-за чего больной человек часто задыхается. Симптомами также являются увеличенные миндалины и затрудненное дыхание.
При несвоевременном лечении токсины могут попасть в кровь и поразить сердце, почки или центральную нервную систему.
Как лечат дифтерию?
Антибиотиками, как и многие другие бактериальные инфекции. Их должен назначить врач, оценив состояние больного.
Когда человек может заразиться?
Болезнь передается воздушно-капельным путем при разговоре, чихании или кашле. Капельки также могут попасть на предметы, и контакт с ними может привести к заражению человека, но редко.
Также источником инфекции могут быть животные, как это произошло в прошлом году в Высочине. Дифтерия имеет и кожную форму, проявляющуюся в виде припухлостей и язв.
После контакта с инфицированным болезнь проявляется в течение двух-пяти дней. Человек становится заразным незадолго до появления симптомов и остается им на протяжении всего периода болезни, обычно в течение двух недель.
Какие группы подвергаются большему риску?
В первую очередь младенцы и дети младшего возраста, которые еще не имеют защиты, полученной в результате вакцинации или перенесенной болезни. Обязательная вакцинация начинается с трех месяцев.
Риск заражения также повышается с возрастом, ослаблением эффекта от вакцинации и поездками в страны, где болезнь широко распространена. Люди с ослабленным иммунитетом подвержены большему риску. Вакцинация обычно рекомендуется беременным женщинам.
Когда делать прививки взрослым?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить вакцинацию каждые 10 лет. Информацию о последней сделанной прививке можно получить у терапевта, который чаще всего проводит вакцинацию. По мнению вакцинологов, каждый человек должен пройти ревакцинацию хотя бы один раз в своей взрослой жизни.
Это особенно рекомендуется при поездках в страны Азии, Африки и Южной Америки, особенно для пожилых путешественников. Также прививка рекомендуется тем, кто едет туда на длительный срок и в рамках гуманитарных мероприятий.
Взимается ли плата за вакцинацию?
Дети до 10-11 лет по закону должны быть привиты, поэтому страховые компании покрывают расходы на введение вакцины. Дифтерия — одно из заболеваний, входящих в так называемую гексавакцину, которую делают детям до 13 месяцев.
В возрасте пяти и десяти лет детей снова прививают, но уже другой вакциной, которая не направлена против шести болезней, а только против дифтерии, столбняка и коклюша.
Для взрослых вакцинация является добровольной и поэтому не покрывается страховкой. Не существует вакцины только от дифтерии.
Существует тройная комбинация с коклюшем и столбняком. Стоимость обычно составляет от 700 до 1 000 крон. Люди могут обратиться в свою медицинскую страховую компанию с просьбой о возврате нескольких сотен крон.
По вопросам страхования иностранцев в Чехии и тому, что именно покрывает страховка иностранца, в рамках покупки консультирует эксперт с 10-летним стажем в страховании Оксана Мансурова.
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