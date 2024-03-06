Санэпидемстанция приняла меры: непривитые от коклюша дети не смогут посещать чешские школы
15 марта 2024
11:30
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Коклюш не задерживается в семьях, он начинает распространяться среди школьников и студентов. Директора школ предупреждают об этом родителей,а санитарно-гигиеническая станция выпустила постановление, согласно которому школы могут посещать только вакцинированные от коклюша дети.
Если кто-то заболел коклюшем в классе, то посещать школу смогут только дети, прошедшие соответствующую вакцинацию. Санитарные инспекторы Праги напомнили общественности, что к 11 марта этого года в столице было зарегистрировано уже 256 случаев коклюша. По всей стране в этом году инфекция подтверждена у 2273 человек, что побило рекорд десятилетней давности. Эксперты связывают высокие показатели с ослаблением эффекта от вакцинации и изоляции во время пандемии ковида.
Гигиеническая станция столичного города Праги напомнила, что по каждому случаю коклюша проводится эпидемиологическое расследование.
Одна из мер в коллективных учреждениях, таких как школы или детские сады, заключается в том, что невакцинированные или не полностью привитые дети не принимаются со дня исключения больного ребенка из коллектива в течение максимального инкубационного периода в 21 день.
«Это означает, что если коклюш присутствует в классе, то посещать это учреждение могут только дети, прошедшие соответствующую вакцинацию», — говорят представители здравоохранения. Проверку вакцинации проводит санитарный персонал.
Пражские школы уже начали применять рекомендации на практике. «Уважаемые родители, в связи со значительным ростом заболеваемости коклюшем, Гигиеническая станция столицы Праги рекомендовала нам ознакомиться с новыми правилами и рекомендовала нам заранее выяснить, привиты ли наши ученики», — говорится в письме, направленном родителям начальной школы в пражском районе Стршешовице.
«В случае заболевания коклюшем в нашей школе в школу придут только те ученики, которые имеют соответствующие прививки. Непривитые ученики не будут допущены к занятиям в течение 21 дня, что является максимальным инкубационным периодом заболевания. Основываясь на опыте соседних школ, санитарный департамент по-прежнему запрашивает имя педиатра и его адрес», — говорится далее в уведомлении.
Школа заверяет, что личная информация о прививке и враче будет храниться в кабинете директора и уничтожена после окончания акции.
Как именно будет организовано обучение тех, кому придется сидеть дома в течение трех недель, пока не ясно. Никто не располагает информацией. Но можно ожидать, что таких детей будет минимум, так как прививка обязательна. На этой неделе были даны рекомендации не только для начальных школ, но и для средних школ и гимназий.
«Моя дочь плохо себя чувствовала, у нее болела голова, живот и кашель в течение нескольких дней. Потом учительница написала нам, что в классе подтвердился коклюш», — рассказывает Якуб Свобода из Праги. На всякий случай он сдал анализы и своей второй дочери, которая тоже плохо себя чувствовала. «Педиатр назначил им обоим антибиотики в качестве меры предосторожности. Теперь мы ждем результатов анализов», — добавил он.
Начальные школы на юге Чехии, где заболело большинство пациентов, также сообщают о росте количестве случаев заболевания коклюшем на своих сайтах.
По словам эпидемиолога Государственного института здравоохранения Катерины Фабиановой, резкий рост заболеваемости коклюшем обусловлен сочетанием нескольких причин. «В годы ковида была очень низкая заболеваемость респираторными инфекциями благодаря принятым мерам. Поэтому не было тех заболеваний, которые мы обычно наблюдаем. Это увеличило количество восприимчивых людей», — отметила она.
Аналогичное явление происходило в прошлом году со стрептококковыми инфекциями. Например, скарлатиной, когда заболело почти семь тысяч человек, больше всего с 2008 года.
Также сказывается ослабление защиты после вакцины от коклюша, которая защищает от инфекции максимум на четыре года. Эффект от вакцин против всех болезней со временем снижается.
«У нас есть население, привитое новой вакциной против коклюша, которая более безопасна, но имеет более короткий срок действия. Примерно через три-четыре года после введения вакцины могут появиться первые случаи заболевания. Вероятно, это связано, в частности, с тем, что бактерия меняется и может распространяться легче», — объясняет Фабианова, почему так много людей сейчас подвержены коклюшу.
Благодаря обязательной вакцинации детей до десяти лет уровень заболеваемости коклюшем не так уж низок. Он уже давно держится в районе 95%, что является необходимым минимумом. «Коклюш и корь — одни из самых заразных инфекций, и уровень вакцинации должен составлять не менее 95%», — подчеркнула Фабианова.
По закону, дети в Чехии прививаются с девятой недели от рождения гексавакциной — привычной для родителей комбинацией «шесть в одном». Вакцина направлена против дифтерии, столбняка, коклюша, инфекционного гепатита B, полиомиелита и инвазивных заболеваний, вызываемых Haemophilus influenzae типа B. Она вводится в трех дозах.
Пяти- и десятилетние дети также должны получить обязательную прививку от дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита. Здесь уровень вакцинации уже ниже. Для пятилетних детей он составляет около 90%, а для десятилетних — 93%.
Взрослым рекомендуется проходить ревакцинацию каждые 10-15 лет. Но они должны платить за нее из своего кармана, поэтому у государства нет долгосрочных данных о вакцинации взрослых.
С января коклюш был зафиксирован более чем у 2200 человек. Больше, около 1 000 человек, в последний раз было зарегистрировано в 1963 году. Большинство заболевших — молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет, именно та группа, которая в последний раз была привита в возрасте от 10 до 11 лет.
Однако инфекция распространяется среди населения настолько, что достигает людей, которые могут подвергаться серьезному риску. «Учитывая, что о большинстве случаев не сообщается и они не диагностируются, их может быть гораздо больше, — предупреждает эксперт из Национального института здоровья.
Беспокойство вызывают в основном маленькие дети, не прошедшие полную вакцинацию, которые могут умереть из-за осложнений и тяжелого течения. У привитых детей есть антитела, и течение болезни может быть более легким, объясняет детский врач общей практики Илона Хюлле. Хронически больные и пожилые люди также должны быть защищены.
Проблема заключается в том, что человек может не знать, что он распространяет инфекцию. Обычно симптомы появляются в течение десяти дней после рискованного контакта. Но в некоторых случаях это может произойти и через три недели. Человек заразен в течение трех-четырех дней, прежде чем заметит первые симптомы.
Однако болезнь может растянуться на несколько недель или месяцев. Она приносит с собой тяжелую пневмонию и упорный кашель, из-за которого многие люди не могут спать, страдают от головных болей и кашля, напрягающего все мышцы. Некоторые люди переносят болезнь без проблем.
По словам Фабиановой, проблемы без лечения могут длиться шесть недель или даже три месяца и более.
Коклюш — это бактериальное заболевание, которое лечится антибиотиками. Если их назначить на ранней стадии, они блокируют распад бактерий, которые начнут выделять токсины, вызывающие длительный кашель. Лечение имеет смысл и на более поздних стадиях, предотвращая развитие других бактериальных инфекций.
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