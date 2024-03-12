В Чехии запретят пломбы из амальгамы. Какая есть альтернатива?
18 марта 2024
21:00
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По словам Романа Шмуцлера, президента Чешской стоматологической палаты (ČSK), после запрета на амальгамные пломбы в 2026 году должна появиться полностью финансируемая альтернатива. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню здоровья полости рта. Предложение Министерства здравоохранения предусматривает, что страховые компании также будут покрывать 40% стоимости белой пломбы для взрослых, которую сейчас те должны полностью оплачивать сами, а остальную сумму можно будет взять из профилактического фонда медицинской страховой компании.
По словам Шмуцлера, даже без запрета амальгамовые пломбы, скорее всего, постепенно вышли бы из употребления примерно к 2035 году из-за низкого интереса к ним со стороны стоматологов и пациентов. «Идея заключалась в том, что врачи, которые этим занимались, уйдут на пенсию, и люди больше не захотят их ставить», — сказал он. По его оценкам, ежегодно в стране проводится около 20 000 таких процедур из нескольких миллионов пломбирований. По его словам, они применяются у непоседливых детей или при кариесе под десной. Запрет на использование ртути в масштабах всего ЕС обусловлен экологическими причинами: ртуть образует опасные соединения в воде, кроме того, вызывает беспокойство ее утечка в воздух.
Еще до эпидемии ковида, по словам Шмуцлера, палата обсуждала возможность полного возмещения расходов на пломбы без амальгамы. «Еще до того, как обсуждался запрет амальгамы, мы предложили бесплатные пломбы. Мы работали над этим вместе с Министерством здравоохранения», — сказал он. Он добавил, что не имел дела с нынешней администрацией. По его словам, в Швейцарии после прекращения возмещения расходов на пломбы состояние зубов улучшилось, а в Словакии ситуация ухудшилась. «Я думаю, что Словакия к нам ближе», — сказал он.
По мнению Министерства здравоохранения, застрахованные лица могут повлиять на развитие или ухудшение кариеса. «Кариес и другие проблемы в полости рта в значительной степени могут быть успешно предотвращены путем соблюдения первичной и вторичной профилактики», — сказал на прошлой неделе Ондржей Якоб, пресс-секретарь министерства, Чешскому агентству новостей.
Согласно предложению, подготовленному Министерством здравоохранения, после запрета амальгамы больничная касса будет покрывать 40% стоимости пломбы из белого материала, а остальную сумму пациент сможет получить со своего личного счета. Например, если он пройдет профилактику или обследование, то ему возместят всю пломбу. В настоящее время амальгама оплачивается страховыми компаниями, а белые пломбы полностью оплачиваются пациентом, если только они не стоят на трех парах передних зубов. По словам Шмуклера, они стоят от 700 до 3 000 крон.
Пока неясно, как планируемые изменения повлияют на государственное медицинское страхование. Страховые компании оплачивают около 4,6 миллиона пломб в год, но государство не знает, сколько людей платят за них сами. «Слабым местом предложения с точки зрения медицинских страховщиков является тот факт, что сегодня у нас нет полных данных, на основании которых мы могли бы предсказать реальные затраты на подобные меры», — заявила Чешскому агентству новостей Виктория Пливова, пресс-секретарь крупнейшей медицинской страховой компании VZP.
Еще до эпидемии ковида, по словам Шмуцлера, палата обсуждала возможность полного возмещения расходов на пломбы без амальгамы. «Еще до того, как обсуждался запрет амальгамы, мы предложили бесплатные пломбы. Мы работали над этим вместе с Министерством здравоохранения», — сказал он. Он добавил, что не имел дела с нынешней администрацией. По его словам, в Швейцарии после прекращения возмещения расходов на пломбы состояние зубов улучшилось, а в Словакии ситуация ухудшилась. «Я думаю, что Словакия к нам ближе», — сказал он.
По мнению Министерства здравоохранения, застрахованные лица могут повлиять на развитие или ухудшение кариеса. «Кариес и другие проблемы в полости рта в значительной степени могут быть успешно предотвращены путем соблюдения первичной и вторичной профилактики», — сказал на прошлой неделе Ондржей Якоб, пресс-секретарь министерства, Чешскому агентству новостей.
Согласно предложению, подготовленному Министерством здравоохранения, после запрета амальгамы больничная касса будет покрывать 40% стоимости пломбы из белого материала, а остальную сумму пациент сможет получить со своего личного счета. Например, если он пройдет профилактику или обследование, то ему возместят всю пломбу. В настоящее время амальгама оплачивается страховыми компаниями, а белые пломбы полностью оплачиваются пациентом, если только они не стоят на трех парах передних зубов. По словам Шмуклера, они стоят от 700 до 3 000 крон.
Пока неясно, как планируемые изменения повлияют на государственное медицинское страхование. Страховые компании оплачивают около 4,6 миллиона пломб в год, но государство не знает, сколько людей платят за них сами. «Слабым местом предложения с точки зрения медицинских страховщиков является тот факт, что сегодня у нас нет полных данных, на основании которых мы могли бы предсказать реальные затраты на подобные меры», — заявила Чешскому агентству новостей Виктория Пливова, пресс-секретарь крупнейшей медицинской страховой компании VZP.
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В 2018 году на уровне ЕС были запрещены пломбы из так называемой недозированной амальгамы, которая готовилась стоматологами непосредственно в кабинете, в том числе из ртути. Теперь можно продолжать использовать так называемую дозированную, или предварительно взвешенную и подготовленную амальгаму для взрослых. Изначально запрет был назначен на 2030 год, но теперь он перенесен на пять лет. Чешская Республика получила отсрочку на 1,5 года.
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