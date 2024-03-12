Опасные игрушки в Чехии: большинство проверенных не соответствуют стандартам
19 марта 2024
12:00
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На чешском рынке есть опасные игрушки. Инспекторы проверили почти 900 из них в прошлом году и нашли недостатки у 500. Некоторые детские товары содержали слишком много токсичных веществ.
Полицейская машина, пианино и игровая приставка — игрушки, которые не соответствуют критериям и могут быть опасны. «Содержание свинца допускается в пределах 0,1%, а эти игрушки содержат 60, 70 и более процентов свинца в паяных соединениях. Содержание кадмия также многократно превышает норму», — объясняет представитель Чешской торговой инспекции Франтишек Котрба.
Из 22 игрушек на батарейках, проверенных в прошлом году, только две соответствовали стандартам. В общей сложности инспекторы проверили 1 997 различных моделей. Они обнаружили недостатки более чем у тысячи из них.
Котрба отметил, что у некоторых игрушек инспекторы также обнаружили недочеты административного характера. Например, отсутствовала обязательная маркировка соответствия CE или другая информация, инструкции или предупреждения для потребителей.
Плюшевые игрушки не должны загораться
Плюшевые игрушки также проходят проверку. Например, лаборатория проверяет их прочность и правильность крепления глаз или ушей у мягких животных и кукол. «Затем проверяют швы, которые должны выдерживать нагрузку в 70 ньютонов, — говорит Ивана Тича, лаборант Института тестирования текстиля.
Игрушки должны выдерживать не только растяжение, но и определенное воздействие огня. Лаборанты проверяют это, поднося факел к игрушке на три секунды. «При воспламенении, если пламя задерживается в течение трех секунд, оно должно погаснуть, чтобы игрушка соответствовала требованиям», — объясняет Тича.
Тяжелые металлы наносят наибольший вред
Инспекторы также проверяют содержание вредных веществ в текстильных игрушках. В основном они ищут тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий или ртуть. Их чрезмерное количество может быть опасным.
Петр Насадил, научный сотрудник того же института, отмечает, что высокое содержание этих веществ может негативно сказаться на здоровье. Присутствие тяжелых металлов может привести к поражению печени, а при попадании на кожу они вызывают различные кожные реакции. Однако с мягкими игрушками это случается не так часто, утверждают в лаборатории.
Инспекторы предписывают изымать из продажи игрушки, не соответствующие стандартам. Только в прошлом году Чешская торговая инспекция запретила продажу около 9 000 игрушек. На месте она выписала штрафов на полмиллиона крон, а в административном порядке — более чем на 4 миллиона крон.
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