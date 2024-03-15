«Я лучше куплю машину». Брекеты в Чехии могут стоить и 100 тысяч крон
24 марта 2024
19:00
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Часто люди платят за брекеты больше, чем их месячная зарплата. Страховые компании в Чехии оплачивают только малую часть от общей суммы за изготовление брекетов.
У Симоны, тридцатилетней женщины из Центральной Чехии, двое детей. Как оказалось, обоим из них понадобились брекеты. Но от суммы, которую она услышала в кабинете стоматолога, у нее перехватило дыхание. За брекеты ей придется заплатить примерно 150 000 крон.
«К счастью, у нас есть возможность рассрочки, иначе мы бы не смогли собрать такую сумму. После всех выплат нам останется совсем немного до следующей зарплаты», — говорит Симона.
Она выбрала так называемые невидимые брекеты, которые стоят дороже, но позволяют исправить зубы в раннем возрасте. Таким образом, ее детям — семи и девяти лет — не придется носить брекеты в дальнейшем.
«Наш стоматолог порекомендовал их, потому что сейчас зубы только растут, их легче формировать. К тому же, я помню, что раньше мне было ужасно больно с традиционными брекетами, я всегда не ела несколько дней после их затягивания. Я хочу избавить детей от этого», — объясняет она.
Невидимые брекеты имеют ряд преимуществ перед другими видами. «Фиксированные брекеты дети не могут почистить, это сложно. Со съемными брекетами ребенок не может с ними говорить или есть, поэтому не хочет их носить», — объясняет врач-ортодонт Люция Жакова.
Вместо брекетов — автомобиль
Но высокие цены — не единственная проблема. За пределами крупных городов зачастую нелегко найти специалиста.
«С января я обзваниваю ортодонтов в радиусе часа езды. Нигде не ставят брекеты детям. Поэтому несколько дней назад я сдалась и записалась на прием в клинику в Праге», — говорит Симона. Она планирует регулярно ездить с детьми к врачам примерно на час.
Она сетует на то, что страховые компании в настоящее время не оплачивают установку брекетов для детей. Фактически страховой взнос распространяется только на несъемные межблочные брекеты.
«В конце концов, ортодонтия — это не только эстетическое решение, но и гигиена между зубами. Кривые зубы невозможно вычистить даже специальными щетками или зубной нитью», — добавляет она.
Министерство здравоохранения, Чешская стоматологическая палата, Чешское ортодонтическое общество и страховые компании ведут переговоры о расширении льготы на невидимые брекеты для детей и подростков до 21 года. Пока неизвестно, когда новое положение вступит в силу.
Симоне тоже понадобятся брекеты, но, по ее собственным словам, она предпочитает, чтобы они достались ее детям. И машина, в которой семья на тот момент нуждалась больше. «Это по финансовым причинам, цены просто ошеломляют. За цену брекетов я бы купила подержанную машину. Это сила. Вы говорите себе: „Я могу быть красивой, но у меня не будет возможности выбраться в город“».
Больше, чем месячная зарплата
Михаэла Клемова из Праги также купила брекеты для своего сына. «Только за брекеты я заплатила больше, чем моя зарплата», — говорит она.
Она тоже не сразу нашла детского ортодонта. Они ждали в очереди почти год. В кабинете ей предложили выбор — лучшие брекеты за сто тысяч или «дешевый» вариант за половину этой суммы.
«В итоге мы остановились на более дешевом варианте. Первый платеж составил 34 тысячи. Наша страховая компания вносит только часть суммы. Но в других страховых компаниях дела обстоят не лучше. Если вы получаете, скажем, 1500 крон из 50 тысяч, это просто смешно», — считает он.
Но на первоначальном взносе расходы не заканчиваются. «После этого они меняют замки, подтягивают провода, и вы платите еще больше денег. В свой последний визит я заплатил 1400 крон. Это уже не сумасшедшие сборы, но в сумме получается больше», — объясняет она. За все лишнее она платит сама. Ее отец не живет с семьей и отказался вносить деньги за брекеты.
Поэтому страховая компания должна покрыть большую часть расходов, говорит она. По крайней мере, половину. Система пользуется тем, что родители будут платить за это даже ценой того, что они будут есть сухие булочки, считает она.
Камила из центральной Чехии отмечает, что заманчивые предложения, которые кажутся на тысячи дешевле, часто имеют подвох.
«Моя подруга заплатила 32 000, но потом они захотели еще 17 000, чтобы ее снять. Конечно, у вас нет выбора, кроме как согласиться», — говорит она.
Ее 16-летнему сыну понадобились брекеты. В общей сложности это обошлось в 52 000 крон. «Это, безусловно, удар по семейному бюджету. Но тот факт, что вы можете разделить сумму, скажем, на три взноса, делает ее хоть как-то приемлемой», — пожимает она плечами.
«Я буду использовать деньги по-другому»
Даниэль Зеленый, мужчина тридцати лет, тоже задумался о выпрямлении зубов. «У меня кривые зубы, мне не нравится, как они выглядят», — объясняет он.
Он живет в Карловарском крае, где, по данным Чешской стоматологической палаты за 2022 год, есть девять ортодонтов. Так как он не смог найти специалиста поблизости от своего дома, он начал поиски в Праге.
Цена на необходимые ему брекеты начиналась от 100 000 крон. «Я искал самые дешевые, межблочные, невидимые стоили бы еще дороже. К тому же, если бы я делал их в Праге, мне все равно пришлось бы бегать, чтобы попасть на каждый осмотр», — отмечает он.
В итоге он решил не вкладывать деньги в брекеты. «Я лучше использую эти деньги по-другому. Я лучше оплачу трехдневный отдых в Турции, где за сто тысяч мне сделают полностью новые зубы», — говорит он.
По его словам, страховые компании должны больше платить за брекеты. «Многие люди берут кредит, покупают брекеты, а потом выплачивают его. Это полная ерунда. Если кто-то зарабатывает двадцать пять тысяч и у него двое детей с кривыми зубами, что ему делать?» — спрашивает он.
«Стоматологическая помощь в нашей стране — это вообще катастрофа. Цены здесь такие же, как в Праге, а качество хуже», — сетует он на доступность врачей в Карловарском крае.
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