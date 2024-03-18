Интерес к прививке от коклюша в Чехии резко вырос, вакцины привезут из Канады
27 марта 2024
08:00
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Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке дополнительных вакцин против коклюша из Канады. По словам представителей министерства, интерес к ревакцинации «драматический». За последние две недели было привито 12 000 взрослых, что составляет половину от общего числа привитых в прошлом году, сообщил Ондржей Якоб, пресс-секретарь министерства здравоохранения. Вакцины, заказанные недавно, поступят в поликлиники не раньше, чем через неделю после Пасхи. Ранее запрошенные вакцины доставляются.
«В эти дни резко возрос интерес к прививке от коклюша, и вакцины массово распространяются среди врачей общей практики, центров вакцинации и больниц», — сказал Якоб.
«Новые заказы на вакцины для взрослых продолжают приниматься компанией Avenier, и они будут обработаны примерно в середине апреля», — добавил он.
Согласно последним данным министерства, интерес к вакцинации значительно возрос. К 19 марта около 10 000 человек сделали прививку за свой счет, и еще 12 000 взрослых воспользовались этой возможностью за последние две недели.
Тридцать тысяч доз вакцин против коклюша, столбняка, дифтерии и, в некоторых вариантах, полиомиелита были доставлены в центры вакцинации и кабинеты врачей.
«Около 18 000 вакцин все еще доступны в центрах вакцинации и кабинетах врачей общей практики», — подчеркнул Якоб, добавив, что есть несколько вариантов, где люди могут сделать прививку.
Вакцинация обязательна для детей только в тех случаях, когда ее оплачивают страховые компании. Взрослые должны платить за вакцину и могут требовать возврата денег от своей страховой компании.
Якоб сказал, что еще 10 000 заказанных доз будут распределены на этой неделе. Примерно такое же количество уже прибыло из Великобритании. Но даже там заболеваемость коклюшем беспрецедентно высока. Другие европейские страны также сообщают об увеличении числа случаев заболевания. Поэтому Департамент ведет переговоры с Канадой об экстренных поставках.
С начала года диагноз «коклюш» был поставлен 4 253 людям, и двое пожилых людей умерли от этой инфекции. Число инфицированных является самым высоким с начала 60-х годов.
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