Аллерголог или кардиолог в Чехии — сколько времени занимает попасть к врачу?
10 апреля 2024
15:45
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Сезон пыльцы — это кошмар для всех аллергиков. Но еще хуже то, что если записаться на прием к врачу сейчас, то часто оказывается, что попасть на прием можно только летом. Также невыносимо долгое время ожидания других амбулаторных специалистов, особенно кардиологов, офтальмологов, врачей-реабилитологов и других, когда пациенты ждут приема более трех месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного по заказу Ассоциации амбулаторных специалистов. Опрос врачей показал, что время ожидания новых пациентов в некоторых регионах часто превышает три с половиной месяца.
Среднее время ожидания приема аллерголога в Карловарском крае составляет четырнадцать недель, а кардиолога — в Высочине, Либерецком, Моравскосилезском и Устецком краях. В некоторых областях обычно приходится ждать до трех четвертей года.
«Наше расследование показало, что это неправда, как уверяет нас Министерство здравоохранения, что ситуация в нашей стране абсолютно нормальная. Четырнадцать недель — это очень большой срок для пациента, который только что узнал о своей аллергии», — сказал председатель SAS Зорян Жойко. По его словам, многие клиники остановились и больше не принимают пациентов. Это долгосрочная проблема, например, в детской психиатрии, но она также затрагивает офтальмологов.
Среднее время ожидания приема аллерголога в Карловарском крае составляет четырнадцать недель, а кардиолога — в Высочине, Либерецком, Моравскосилезском и Устецком краях. В некоторых областях обычно приходится ждать до трех четвертей года.
«Наше расследование показало, что это неправда, как уверяет нас Министерство здравоохранения, что ситуация в нашей стране абсолютно нормальная. Четырнадцать недель — это очень большой срок для пациента, который только что узнал о своей аллергии», — сказал председатель SAS Зорян Жойко. По его словам, многие клиники остановились и больше не принимают пациентов. Это долгосрочная проблема, например, в детской психиатрии, но она также затрагивает офтальмологов.
«В таких случаях я направляю своих клиентов в проверенную частную клинику, что позволяет значительно ускорить время приема и, к тому же, оплатить стоимость самого приема за счет приобретенной у нас коммерческой страховки», — говорит Оксана Мансурова, эксперт по страхованию иностранцев в Чехии. Подробности
«Но ситуация тревожная с офтальмологами, которые работают на полную загрузку, хотя в некоторых регионах помощь недоступна. С другой стороны, одна из специальностей, которая работает практически без записи, — ЛОР, и это касается всех регионов», — говорит Джойко. «Но это связано с тем, что, как и хирурги, они в основном занимаются экстренными случаями. Пациенты не ждут там неделями с момента записи на прием, но они должны рассчитывать на то, что им придется провести несколько часов в приемной, прежде чем подойдет их очередь», — добавил он.
Клиники логопедии терапии также сообщают о плачевном состоянии. Кризисная ситуация в этой области наблюдается, прежде всего, в Южночешском, Пардубицком и Моравскосилезском регионах. В среднем жители этих регионов ждут специалиста для лечения дефектов речи до 16 недель.
Правительство пообещало деньги
В последние недели специалисты амбулаторного звена провели переговоры с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и министром здравоохранения Властимилом Валеком (TOP 09). Правительство пообещало врачам оказать финансовую поддержку регионам, где не хватает медицинского обслуживания, чтобы мотивировать молодых, перспективных врачей. Это должно быть сделано на основе аналитических данных, имеющихся в распоряжении Ассоциации амбулаторных специалистов. Решающее значение будут иметь переговоры с медицинскими страховыми компаниями.
«Подход правительства логичен, но он заставляет нас немного нервничать. Детская психиатрия финансируется уже несколько лет, но это ни к чему не привело. Никаких улучшений не произошло», — говорит председатель Ассоциации амбулаторных специалистов.
Через шесть лет в Чехии не будет хватать как минимум четверти амбулаторных специалистов. До 43% этих врачей уже достигли пенсионного возраста. "Хирургия, несомненно, является одной из областей с наибольшей долей врачей старше 60 лет. Большинство хирургов пенсионного возраста составляют более половины от общего числа в 1 059 человек, а терапевтов — 675 из общего числа в 1 357 человек.
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