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Алкоголь — убийца номер один. Необходимо более строгое регулирование, говорят эксперты

Новости 420on
11 апреля 2024
11:30
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Чехи выпивают до 170 литров алкогольных напитков на душу населения в год, что составляет около 14 литров чистого спирта. По этому показателю Чехия по-прежнему занимает первое место в мире. Нелестное первое место приносит до 7 000 смертей в год, а также низкую продолжительность здоровой жизни. Поэтому эксперты призывают к более строгому регулированию продажи алкогольных напитков.
«Алкоголь — убийца номер один. Ежегодно от передозировки умирает 500 человек, в основном неопытных потребителей, а от других легальных и нелегальных наркотиков — 30 человек», — заявил в среду на круглом столе экспертов в области здравоохранения национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил.

Он и его коллеги в правительстве готовят план действий, который должен привести к усилению регулирования как продажи, так и рекламы алкоголя. «Я хочу представить законодательное предложение в конце этого года. Мы определенно хотим ужесточить рекламу алкоголя, и невозможно не говорить о налогах», — сказал Воборжил.

По-прежнему в игре остается вопрос о налогообложении негазированного вина, которое является единственным алкоголем, не облагаемым акцизом.

Жофия Пуштаиова, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Чешской Республике, заявила на встрече, что чешские политики должны в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы сделать алкоголь менее доступным для детей и молодежи. «Ограничения на маркетинг, ценовую и налоговую политику, ограничение доступности алкоголя и предупреждения о вреде для здоровья на алкогольных напитках. Это важные шаги для защиты здоровья детей», — сказал Пуштай.

Ограничение часов продажи, сдержанная реклама

Среди основных рекомендаций ВОЗ, которые также рассматриваются кабинетом министров, — ограничение времени продажи алкоголя в торговых точках и на АЗС. Еще одно предписание — обязательные предупреждения о вреде, как на сигаретах, или регулирование рекламы, чтобы она не ориентировалась на молодежь.

По словам Воборжила, было бы хорошо, если бы производители и продавцы алкоголя сами избегали неподобающей маркетинговой практики: «Хороший пример — пивовары, которые договорились, что в рекламе пива не могут появляться актеры моложе 25 лет», — сказал Воборжил.

В Чешской Республике более 1,5 миллиона человек подвержены риску злоупотребления алкоголем, выпивая более двух бокалов алкоголя (литр пива, четыре децибела вина или один децибел шнапса) ежедневно. А около 800 000 часто употребляют большее количество алкоголя.

По словам нарколога Мирослава Бартака, опросы показали, что молодые чехи осознают опасность алкоголя и приветствовали бы более жесткое регулирование. «73% опрошенных молодых женщин и почти 63% молодых мужчин согласны с тем, что на упаковках алкогольных напитков следует печатать предупреждения о вредном воздействии алкоголя», — сказал Бартак. Почти половина опрошенных согласны с повышением цены.

Исследователи из PAQ Research подсчитали, что государство ежегодно получает около 14 миллиардов крон в виде налогов от продажи алкогольных напитков. «Но социальные издержки — такие как потеря производительности, расходы на лечение, рост преступности и преждевременные смерти — составляют более 80 миллиардов крон в год», — сказал экономист PAQ Research Якуб Комарек. По его словам, политикам следует отменить освобождение от налогов для негазированного вина и ввести автоматическую индексацию налогов на алкоголь.
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