VZP: Расходы на лечение диабета за пять лет выросли на 2 млрд чешских крон

В прошлом году на медицинские услуги в рамках программы медицинского страхования VZP было выделено 270 миллиардов чешских крон, поэтому на лечение диабета приходится около 3,6% расходов. Их число и сумма расходов постоянно растут. За пять лет число больных диабетом увеличилось более чем на 17 000 человек, причем чаще всего лечатся люди в возрасте от 70 до 79 лет. Средняя стоимость лечения за пять лет выросла на 3 000 крон, до 16 600 крон в год.





Но как быть, если вы иностранец, у вас диабет и вам нужна коммерческая страховка (когда на государственную вы пока не можете претендовать)? На этот вопрос ответили в видео. Получить консультацию, если вы хотите приобрести страховку, но у вас есть хроническое заболевание, можно у специалиста по страхованию иностранцев Оксаны Мансуровой. Вы узнаете, какие возможности вам доступны в Чехии.



90% диабетиков в стране страдают диабетом 2-го типа, который связан с нездоровым образом жизни; 10% составляют пациенты с нелеченым диабетом 1-го типа, гестационным диабетом и другими типами.



В зависимости от степени тяжести диабета людей лечат сначала диетическими ограничениями, затем медикаментами или инъекциями инсулина — гормона для расщепления сахара в крови, который в норме вырабатывается поджелудочной железой и которого не хватает организму при диабете. Специальными медицинскими приборами для измерения гликемии или введения инсулина пользуются около 223 000 диабетиков, застрахованных в VZP. В прошлом году страховщик заплатил за них 1,41 миллиарда, половина из них — за «умные» датчики. «Датчики, предупреждающие пациентов о слишком низком или высоком уровне гликемии, в настоящее время покрываются пациентам с диабетом 1-го типа», — сообщил Ян Боднар, заместитель директора VZP по вопросам здравоохранения, в пресс-релизе.



Диабет входит в десятку основных причин смертности в Чешской Республике, ежегодно умирает около 20 000 диабетиков. Во время профилактического осмотра врач общей практики каждые два года начиная с 18 лет исследует состав мочи, что позволяет выявить диабет, а с 40 лет — уровень сахара в крови. В 2020 году врачи общей практики регистрировали около 18 000 застрахованных лиц VZP, чьи показатели близки к диагнозу «диабет», по сравнению с более чем 46 400 в прошлом году.



Чешская аптечная палата (ČLnK) сообщила сегодня в пресс-релизе, что в 130 аптеках также можно пройти профилактический тест на уровень глюкозы в крови. Фармацевты напоминают, что большинство случаев диабета 2-го типа можно предотвратить. «Важно избегать таких факторов риска, как ожирение, избыточный вес, отсутствие физических упражнений, нездоровое и нерегулярное питание», — сказал Алеш Кребс, президент ČLnK. Предупреждающими признаками являются чрезмерная жажда, частое мочеиспускание и потеря веса.