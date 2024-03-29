VZP: Расходы на лечение диабета за пять лет выросли на 2 млрд чешских крон
12 апреля 2024
16:30
146
Расходы Главной медицинской страховой компании (VZP) на лечение людей с диабетом за пять лет выросли почти на 2 миллиарда крон, в прошлом году было потрачено 9,8 миллиарда. Каждый десятый застрахованный лечится от диабета по сравнению с 590 000 в прошлом году. Компания VZP, которая является крупнейшим медицинским страховщиком в Чешской Республике, сообщила об этом в пресс-релизе по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, отмечаемого 14 апреля. По оценкам, в Чешской Республике насчитывается более миллиона пациентов с диабетом, которые также застрахованы в других медицинских страховых компаниях.
В прошлом году на медицинские услуги в рамках программы медицинского страхования VZP было выделено 270 миллиардов чешских крон, поэтому на лечение диабета приходится около 3,6% расходов. Их число и сумма расходов постоянно растут. За пять лет число больных диабетом увеличилось более чем на 17 000 человек, причем чаще всего лечатся люди в возрасте от 70 до 79 лет. Средняя стоимость лечения за пять лет выросла на 3 000 крон, до 16 600 крон в год.
Но как быть, если вы иностранец, у вас диабет и вам нужна коммерческая страховка (когда на государственную вы пока не можете претендовать)? На этот вопрос ответили в видео.
Получить консультацию, если вы хотите приобрести страховку, но у вас есть хроническое заболевание, можно у специалиста по страхованию иностранцев Оксаны Мансуровой. Вы узнаете, какие возможности вам доступны в Чехии.
90% диабетиков в стране страдают диабетом 2-го типа, который связан с нездоровым образом жизни; 10% составляют пациенты с нелеченым диабетом 1-го типа, гестационным диабетом и другими типами.
В зависимости от степени тяжести диабета людей лечат сначала диетическими ограничениями, затем медикаментами или инъекциями инсулина — гормона для расщепления сахара в крови, который в норме вырабатывается поджелудочной железой и которого не хватает организму при диабете. Специальными медицинскими приборами для измерения гликемии или введения инсулина пользуются около 223 000 диабетиков, застрахованных в VZP. В прошлом году страховщик заплатил за них 1,41 миллиарда, половина из них — за «умные» датчики. «Датчики, предупреждающие пациентов о слишком низком или высоком уровне гликемии, в настоящее время покрываются пациентам с диабетом 1-го типа», — сообщил Ян Боднар, заместитель директора VZP по вопросам здравоохранения, в пресс-релизе.
Диабет входит в десятку основных причин смертности в Чешской Республике, ежегодно умирает около 20 000 диабетиков. Во время профилактического осмотра врач общей практики каждые два года начиная с 18 лет исследует состав мочи, что позволяет выявить диабет, а с 40 лет — уровень сахара в крови. В 2020 году врачи общей практики регистрировали около 18 000 застрахованных лиц VZP, чьи показатели близки к диагнозу «диабет», по сравнению с более чем 46 400 в прошлом году.
Чешская аптечная палата (ČLnK) сообщила сегодня в пресс-релизе, что в 130 аптеках также можно пройти профилактический тест на уровень глюкозы в крови. Фармацевты напоминают, что большинство случаев диабета 2-го типа можно предотвратить. «Важно избегать таких факторов риска, как ожирение, избыточный вес, отсутствие физических упражнений, нездоровое и нерегулярное питание», — сказал Алеш Кребс, президент ČLnK. Предупреждающими признаками являются чрезмерная жажда, частое мочеиспускание и потеря веса.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
11 АПРЕЛЯ 2024
756
Чехи выпивают до 170 литров алкогольных напитков на душу населения в год, что составляет около 14 литров чистого спирта. По этому показателю Чехия по-прежнему занимает первое место в мире....
18:30
10 АПРЕЛЯ 2024
633
Участник антиправительственных протестов Якуб Ясек заключил соглашение о признании вины по делу, в рамках которого он пришел на демонстрацию с нашивкой с буквой «Z» и логотипом российской группы...
15:45
10 АПРЕЛЯ 2024
877
Сезон пыльцы — это кошмар для всех аллергиков. Но еще хуже то, что если записаться на прием к врачу сейчас, то часто оказывается, что попасть на прием можно только летом. Невыносимо долгое время...
08:00
9 АПРЕЛЯ 2024
4054
Свежий опрос Reuters показывает, что чешская крона может стать единственной валютой в Центральной Европе, которая укрепится в ближайшие 12 месяцев. Другие валюты либо не имеют возможности для...
16:00
6 АПРЕЛЯ 2024
653
По словам экспертов, сейчас кажется, что прошлогодний сценарий, когда объем финансирования стартапов значительно снизился, не повторится.
22:00
5 АПРЕЛЯ 2024
1161
Система, которая объединит информацию об ограничениях, реконструкции дорог, тротуаров и ремонте коммуникаций, появится в Праге к концу этого года. Цель — координация всех проектов.
19:30
5 АПРЕЛЯ 2024
930
Цифровое и информационное агентство (DIA) планирует запустить мобильную версию Portál občana в середине апреля. Портал охватывает государственные электронные услуги, а его онлайн-версией в...
18:00
5 АПРЕЛЯ 2024
856
За последние два года в Чехии увеличилось количество случаев передозировки распространенными лекарствами среди детей и подростков. Чаще всего отравление происходит в сочетании с другими веществами,...
22:00
4 АПРЕЛЯ 2024
910
Google — одна из компаний, которые активно участвуют в разработке искусственного интеллекта (ИИ). До сих пор передовые алгоритмы предлагались пользователям бесплатно, но, как сообщается, скоро...
13:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1813
Компании по всему миру все чаще полагаются на искусственный интеллект во время собеседований. Платформы, которые могут оценивать качество резюме и отслеживать язык тела, должны быть способом более...
19:30
1 АПРЕЛЯ 2024
920
Менее чем через три года изменятся правила получения выплат за содержание ребенка. Они постепенно будут заменены условной базой оценки для будущих пенсионеров. Изменения коснутся и тех, кто их уже...
18:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1069
ПОМИМО ПРЕТЕНЗИИ, В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВОЗМОЖЕН ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Перепланировка квартиры или дома — не самое дешевое мероприятие. Зачастую его стоимость составляет сотни тысяч или даже миллионы. При этом не все мастера выполняют работу на должном уровне....
13:30
1 АПРЕЛЯ 2024
1243
В воскресенье днем медведь напал на семейную пару возле словацкой деревни Прибылина в районе Липтовски-Микулаш. Пара спряталась от нападавшего зверя в хижине. Мужчина получил незначительную травму...
16:11
31 МАРТА 2024
957
Сегодня искусственный интеллект (ИИ) может настолько хорошо имитировать человеческую речь, что отличить ее практически невозможно. В случае с изображениями и видео он пока не идеален, но в...
16:30
29 МАРТА 2024
934
С начала этого года цена на какао выросла примерно вдвое, достигнув рекордно высокого уровня — более 8 400 долларов (195 500 крон) за тонну. За последние два года она выросла в четыре раза. Быстрее...