Чехи ведут нездоровый образ жизни, не занимаются спортом и употребляют алкоголь
12 апреля 2024
22:00
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За 20 лет после вступления в Европейский союз (ЕС) Чешская Республика не смогла догнать среднеевропейский уровень здоровья. Смертность от предотвратимых причин в Чехии на четверть выше, чем в среднем по ЕС. В основном в этом виноват нездоровый образ жизни чехов, заявили ученые из Национального института SYRI. Характерными признаками являются повышенное потребление алкоголя, курение, нездоровое питание или отсутствие физической активности.
Хотя с момента вступления в ЕС средняя продолжительность жизни увеличилась примерно на четыре года до 79,1 года. Однако разрыв со среднеевропейским показателем остается практически таким же, как и два десятилетия назад. В настоящее время средняя продолжительность жизни в ЕС составляет 80,7 года.
«Увеличение продолжительности жизни в Чехии за последние 20 лет оказалось недостаточным, чтобы сократить разрыв, и мы по-прежнему отстаем от среднего показателя по ЕС. Объяснение этому можно найти как в прошлом, так и в настоящем. С середины 60-х годов мы начали отставать от среднеевропейского уровня, и даже за последние два десятилетия ничего не изменилось», — говорит Дагмар Дзурова из Института.
Согласно текущим данным, почти половина смертей в Чешской Республике в 2019 году может быть связана с рискованным поведением, включая неправильное питание, курение, употребление алкоголя и отсутствие физических упражнений. В то время как доля курильщиков снизилась немного ниже среднего показателя по ЕС, чрезмерное потребление алкоголя остается одним из самых высоких в ЕС, а показатели ожирения превышают средний уровень по ЕС, говорится в пресс-релизе.
Чехи страдают различными хроническими заболеваниями, что, по мнению экспертов, делает их более уязвимыми к воздействию других болезней, таких как ковид. «Отсутствие профилактики может также способствовать увеличению числа хронических заболеваний и осложнений, которые можно было бы предотвратить с помощью профилактики и раннего лечения», — говорит Клара Гуликова-Тесаркова из SYRI, исследовательской группы, занимающейся вопросами социально-экономического неравенства в области здравоохранения. По мнению исследователей, риски для здоровья можно снизить с помощью последовательной вакцинации, регулярных профилактических осмотров и скрининговых обследований, а также пропаганды здорового образа жизни.
Согласно исследованию «Чешская Республика: профиль здоровья», смертность от предотвратимых и поддающихся лечению причин в Чешской Республике на четверть выше, чем в среднем по ЕС. Такие решения можно принимать только на основе доступных и актуальных данных", — сказала Гуликова Тесаркова.
Согласно исследованию, большинство чехов считают свое здоровье хорошим. Более двух третей чехов в 2022 году сказали, что у них хорошее или очень хорошее здоровье, что соответствует среднему показателю по ЕС. Однако различия в ответах между группами по уровню дохода больше, чем в большинстве других стран ЕС. Уровень образования оказывает особое влияние на такие факторы, как курение или уровень физической активности.
«Увеличение продолжительности жизни в Чехии за последние 20 лет оказалось недостаточным, чтобы сократить разрыв, и мы по-прежнему отстаем от среднего показателя по ЕС. Объяснение этому можно найти как в прошлом, так и в настоящем. С середины 60-х годов мы начали отставать от среднеевропейского уровня, и даже за последние два десятилетия ничего не изменилось», — говорит Дагмар Дзурова из Института.
Согласно текущим данным, почти половина смертей в Чешской Республике в 2019 году может быть связана с рискованным поведением, включая неправильное питание, курение, употребление алкоголя и отсутствие физических упражнений. В то время как доля курильщиков снизилась немного ниже среднего показателя по ЕС, чрезмерное потребление алкоголя остается одним из самых высоких в ЕС, а показатели ожирения превышают средний уровень по ЕС, говорится в пресс-релизе.
Чехи страдают различными хроническими заболеваниями, что, по мнению экспертов, делает их более уязвимыми к воздействию других болезней, таких как ковид. «Отсутствие профилактики может также способствовать увеличению числа хронических заболеваний и осложнений, которые можно было бы предотвратить с помощью профилактики и раннего лечения», — говорит Клара Гуликова-Тесаркова из SYRI, исследовательской группы, занимающейся вопросами социально-экономического неравенства в области здравоохранения. По мнению исследователей, риски для здоровья можно снизить с помощью последовательной вакцинации, регулярных профилактических осмотров и скрининговых обследований, а также пропаганды здорового образа жизни.
Согласно исследованию «Чешская Республика: профиль здоровья», смертность от предотвратимых и поддающихся лечению причин в Чешской Республике на четверть выше, чем в среднем по ЕС. Такие решения можно принимать только на основе доступных и актуальных данных", — сказала Гуликова Тесаркова.
Согласно исследованию, большинство чехов считают свое здоровье хорошим. Более двух третей чехов в 2022 году сказали, что у них хорошее или очень хорошее здоровье, что соответствует среднему показателю по ЕС. Однако различия в ответах между группами по уровню дохода больше, чем в большинстве других стран ЕС. Уровень образования оказывает особое влияние на такие факторы, как курение или уровень физической активности.
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