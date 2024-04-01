Младенец умер через пару часов после рождения. Больница не берет ответственность за трагедию
15 апреля 2024
15:00
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Это должен был быть самый счастливый день в их жизни. Но их сын родился практически без признаков жизни и умер через несколько часов. Больница утверждает, что медицинский персонал не совершал никаких ошибок, но суд, в который обратились родители, посчитал иначе. Согласно вердикту, медики недооценили ситуацию.
Трагический инцидент произошел в начале февраля 2021 года в одной из больниц города Яблонец. В местный роддом поступила женщина с родовыми болями.
Через несколько часов ее сын появился на свет путем острого кесарева сечения, но спасать его жизнь было уже поздно. Ребенка доставили в больницу в Усти-над-Лабем, но там он умер через 9 часов 32 минут.
После этого родители подали в суд на больницу, поскольку экспертные заключения, в том числе заключение Института заботы о матери и ребенке (ÚPMD), показали, что медицинский персонал допустил фундаментальные ошибки.
Больница отвергла эти ошибки и составила собственное заключение, согласно которому персонал роддома действовал правильно. В итоге районный суд в Яблонце постановил, что медицинский персонал действительно допустил ошибки.
Никто не следил за монитором
Женщина рассказала, что примерно через семь часов пребывания в родильном отделении у нее началось кровотечение.
«Она сообщила медсестре о своем ощущении, что это выглядит „как-то странно“, что „что-то не так“. Медсестра заверила ее, что с ней все в порядке», — рассказала судья Катержина Купкова.
В этот момент, согласно отчету UPMD, медсестра должна была вызвать врача, чтобы он осмотрел пациентку. Но этого не произошло. Монитор был правильно подключен, но никто не проверил его запись, которую молодой врач оценил только через полтора часа, говорится в заключении.
Решающая компьютерная томография была проведена с задержкой и с существенными нарушениями.
«Если у пациентки началось кровотечение, ее должен осмотреть самый опытный врач, который решит, что делать дальше», — заявили эксперты, добавив, что совершенно очевидные показания к немедленному кесареву сечению возникли как минимум за час до того, как оно действительно произошло.
«Если бы роды были завершены в это время, сын истцов, несомненно, родился бы живым и был бы реанимирован. Ситуация была бы совершенно иной», — уверены эксперты.
Суд заслушал показания двух акушерок и двух врачей, которые дежурили в тот роковой день. Согласно приговору, акушерки обвиняли друг друга, а показания более молодой женщины-врача, практикующей всего 2,5 года, суд не убедили.
«Ее показания выглядели слишком самонадеянными и уверенными, но неубедительными», — сказал судья. Согласно приговору, более опытный врач был вызван к родителям только в конце дня, когда, несмотря на экстренное кесарево сечение, помочь ребенку было уже невозможно.
Апелляция и дальнейшее рассмотрение дела
«В условиях, когда ключевая запись КТГ была сделана с запозданием и с существенными дефектами, а мать осталась без надлежащего наблюдения в течение периода времени, который, к сожалению, оказался критическим, хотя в действительности этого не должно было быть, у суда не остается другого выбора, кроме как сделать вывод, что соответствующая смена медицинского персонала ответчика не обеспечила ожидаемый уровень профессиональной заботы об истице в соответствии с правилами науки, с максимальной осторожностью, благоразумием, усердием и уважением к собственным способностям», — заявил суд.
В иске родители требовали возмещения ущерба на общую сумму 10 миллионов крон, но суд не принял решение о возмещении ущерба, поскольку больница подала апелляцию. Областной суд в Либерце постановил, чтобы новую оценку подготовили врачи из университетской больницы Буловка.
Через несколько часов ее сын появился на свет путем острого кесарева сечения, но спасать его жизнь было уже поздно. Ребенка доставили в больницу в Усти-над-Лабем, но там он умер через 9 часов 32 минут.
После этого родители подали в суд на больницу, поскольку экспертные заключения, в том числе заключение Института заботы о матери и ребенке (ÚPMD), показали, что медицинский персонал допустил фундаментальные ошибки.
Больница отвергла эти ошибки и составила собственное заключение, согласно которому персонал роддома действовал правильно. В итоге районный суд в Яблонце постановил, что медицинский персонал действительно допустил ошибки.
Никто не следил за монитором
Женщина рассказала, что примерно через семь часов пребывания в родильном отделении у нее началось кровотечение.
«Она сообщила медсестре о своем ощущении, что это выглядит „как-то странно“, что „что-то не так“. Медсестра заверила ее, что с ней все в порядке», — рассказала судья Катержина Купкова.
В этот момент, согласно отчету UPMD, медсестра должна была вызвать врача, чтобы он осмотрел пациентку. Но этого не произошло. Монитор был правильно подключен, но никто не проверил его запись, которую молодой врач оценил только через полтора часа, говорится в заключении.
Решающая компьютерная томография была проведена с задержкой и с существенными нарушениями.
«Если у пациентки началось кровотечение, ее должен осмотреть самый опытный врач, который решит, что делать дальше», — заявили эксперты, добавив, что совершенно очевидные показания к немедленному кесареву сечению возникли как минимум за час до того, как оно действительно произошло.
«Если бы роды были завершены в это время, сын истцов, несомненно, родился бы живым и был бы реанимирован. Ситуация была бы совершенно иной», — уверены эксперты.
Суд заслушал показания двух акушерок и двух врачей, которые дежурили в тот роковой день. Согласно приговору, акушерки обвиняли друг друга, а показания более молодой женщины-врача, практикующей всего 2,5 года, суд не убедили.
«Ее показания выглядели слишком самонадеянными и уверенными, но неубедительными», — сказал судья. Согласно приговору, более опытный врач был вызван к родителям только в конце дня, когда, несмотря на экстренное кесарево сечение, помочь ребенку было уже невозможно.
Апелляция и дальнейшее рассмотрение дела
«В условиях, когда ключевая запись КТГ была сделана с запозданием и с существенными дефектами, а мать осталась без надлежащего наблюдения в течение периода времени, который, к сожалению, оказался критическим, хотя в действительности этого не должно было быть, у суда не остается другого выбора, кроме как сделать вывод, что соответствующая смена медицинского персонала ответчика не обеспечила ожидаемый уровень профессиональной заботы об истице в соответствии с правилами науки, с максимальной осторожностью, благоразумием, усердием и уважением к собственным способностям», — заявил суд.
В иске родители требовали возмещения ущерба на общую сумму 10 миллионов крон, но суд не принял решение о возмещении ущерба, поскольку больница подала апелляцию. Областной суд в Либерце постановил, чтобы новую оценку подготовили врачи из университетской больницы Буловка.
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