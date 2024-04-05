150 тысяч человек в Чешской Республике страдают от крайней степени ожирения

Им нужны специально приспособленные двери, операционные столы или кровати. Поэтому создаются специализированные клиники или амбулатории. Одна из них открылась в среду в Пражской общей больнице.





Прохождение планового обследования часто осложняется для пациентов с сильным ожирением. «Некоторые методы в принципе недоступны, потому что если в медицинском учреждении нет, например, компьютерного томографа с большим диаметром и нагрузкой или магнитно-резонансного томографа, оно просто не будет проводить обследование, и нам придется обойтись без него», — рассказывает Мартин Празны, главный врач Диабетологического центра Главной университетской больницы в Праге.





В Главной университетской больнице находится один из центров XXL. В больнице также отремонтированы стандартные стационарные палаты. Кровати в них выдерживают нагрузку до трехсот килограммов, что позволит медицинскому персоналу лучше обслуживать таких пациентов.





Подвесная система также поможет в перемещении пациентов. «Благодаря покрытию палаты мы имеем свободу передвижения во всех направлениях. Движения очень легкие», — говорит Любор Веселы, управляющий директор компании Erilens. Больница принимает около сотни таких пациентов в год.





Ожирение становится все более распространенным среди детей





Людей с избыточным весом или ожирением становится все больше и больше. По мнению экспертов в области здравоохранения, это самая распространенная болезнь цивилизации. Более 60% взрослых в Чешской Республике имеют избыточный вес или ожирение. Мужчины чаще страдают избыточным весом, и почти пятая часть из них страдает ожирением. Умеренный избыточный вес наиболее распространен среди мужчин, каждый второй из них имеет избыточный вес.





Ожирение все чаще встречается и у детей. В 2021 году четверть 11-летних мальчиков и пятая часть девочек страдали ожирением. Примерно каждый восьмой ребенок имеет избыточный вес.





Ожирение влечет за собой целый ряд проблем со здоровьем. Люди с ожирением чаще страдают диабетом второго типа, повышенным уровнем холестерина или плохой проходимостью кровеносных сосудов. Суставы, позвоночник и сердечно-сосудистая система подвергаются чрезмерной нагрузке.





Главное — начать лечить ожирение на ранней стадии. Большую часть работы пациенты должны проделать сами, изменив свой образ жизни. Но врачи могут помочь, в том числе с помощью хирургии. Распространена бариатрическая хирургия, в ходе которой специалисты уменьшают желудок и часть тонкого кишечника.