150 тысяч человек в Чешской Республике страдают от крайней степени ожирения
18 апреля 2024
13:00
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Крайней степенью ожирения страдают 150 000 человек в Чешской Республике. Они часто нуждаются в медицинской помощи, но при большом весе, превышающем 200 килограммов, большинство стандартных операций или больниц не могут ее предложить.
Им нужны специально приспособленные двери, операционные столы или кровати. Поэтому создаются специализированные клиники или амбулатории. Одна из них открылась в среду в Пражской общей больнице.
Прохождение планового обследования часто осложняется для пациентов с сильным ожирением. «Некоторые методы в принципе недоступны, потому что если в медицинском учреждении нет, например, компьютерного томографа с большим диаметром и нагрузкой или магнитно-резонансного томографа, оно просто не будет проводить обследование, и нам придется обойтись без него», — рассказывает Мартин Празны, главный врач Диабетологического центра Главной университетской больницы в Праге.
В Главной университетской больнице находится один из центров XXL. В больнице также отремонтированы стандартные стационарные палаты. Кровати в них выдерживают нагрузку до трехсот килограммов, что позволит медицинскому персоналу лучше обслуживать таких пациентов.
Подвесная система также поможет в перемещении пациентов. «Благодаря покрытию палаты мы имеем свободу передвижения во всех направлениях. Движения очень легкие», — говорит Любор Веселы, управляющий директор компании Erilens. Больница принимает около сотни таких пациентов в год.
Ожирение становится все более распространенным среди детей
Людей с избыточным весом или ожирением становится все больше и больше. По мнению экспертов в области здравоохранения, это самая распространенная болезнь цивилизации. Более 60% взрослых в Чешской Республике имеют избыточный вес или ожирение. Мужчины чаще страдают избыточным весом, и почти пятая часть из них страдает ожирением. Умеренный избыточный вес наиболее распространен среди мужчин, каждый второй из них имеет избыточный вес.
Ожирение все чаще встречается и у детей. В 2021 году четверть 11-летних мальчиков и пятая часть девочек страдали ожирением. Примерно каждый восьмой ребенок имеет избыточный вес.
Ожирение влечет за собой целый ряд проблем со здоровьем. Люди с ожирением чаще страдают диабетом второго типа, повышенным уровнем холестерина или плохой проходимостью кровеносных сосудов. Суставы, позвоночник и сердечно-сосудистая система подвергаются чрезмерной нагрузке.
Главное — начать лечить ожирение на ранней стадии. Большую часть работы пациенты должны проделать сами, изменив свой образ жизни. Но врачи могут помочь, в том числе с помощью хирургии. Распространена бариатрическая хирургия, в ходе которой специалисты уменьшают желудок и часть тонкого кишечника.
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