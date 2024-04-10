Десятки тысяч людей в Чехии жалуются на недоступность медицинского обслуживания

«Из 23 069 жалоб на отсутствие доступа к медицинской помощи 15 713 (68%) касаются доступности медицинской помощи в области стоматологии», — сообщил пресс-секретарь министерства Ондржей Якоб.





Жалобы накопились в министерстве за последние пять лет. Чаще всего с проблемой поиска стоматолога сталкивались жители Моравско-Силезского края, откуда поступило 5 633 жалобы. Из Праги поступило менее 2 000 жалоб.





Еще в середине 2022 года было зарегистрировано 5 365 жалоб, и уже тогда большинство из них касалось стоматологов. Лишь небольшая часть из них касалась врачей общей практики для взрослых или врачей общей практики для детей.





Проблема не связана напрямую с числом стоматологов. В частности, в северной Моравии в позапрошлом году насчитывалось 835 стоматологов, что является третьим показателем в стране после Праги и Южноморавского края.





Для стоматологов не характерна медленная смена поколений, в отличие от врачей общей практики и педиатров. В прошлом году в Чехии работало более 8 700 таких врачей. Но некоторые из них могут не иметь договора со страховой компанией и работать самостоятельно, из-за чего страдают жители северной Моравии. Они не считают медицинское обслуживание доступным.





«Нехватка стоматологов, когда спрос, конечно, в основном на лечение, покрываемое больничными кассами, вызвана еще и тем, что многие новые врачи открывают частные клиники, у которых нет договоров со страховыми компаниями и услуги которых пациенты должны оплачивать полностью», — говорит Мартин Гебауэр, заместитель губернатора Моравско-Силезского края по вопросам здравоохранения.





Стоматологов не хватает в основном в отдаленных районах с низкой плотностью населения. Но и здесь ситуация меняется.





«Старшее поколение стоматологов, которое постепенно уходит на пенсию, раньше принимало до 2 000 пациентов на одного врача. У молодых стоматологов, которые интенсивнее используют более трудоемкие новые методы, их в среднем 800. Это постепенно создает проблему поиска нового стоматолога», — добавил Гебауэр.





Роман Шмуцлер, президент Чешской стоматологической палаты, видит за жалобами заявления политиков о плохом лечении в Остравском крае. По его словам, большое количество жалоб не отражает реальности.





«Жители Моравско-Силезского края, в котором стоматологов больше среднего, приходят в страховую за осмотрами чаще всех в Чехии. Правда, и это характерно именно для этого региона, там довольно много людей обращаются в скорую помощь, хотя у многих из них есть свой стоматолог. Когда мы спросили, почему так, они ответили, что всегда так делали», — рассказал он.





Тысячи людей ежегодно обращаются в страховые компании, чтобы им помогли найти врача, который работает в страховой компании и принимает пациентов. В большинстве случаев решение находится.





Страховым компаниям приходится разбираться с жалобами, которые они получают от министерства. Министерство лишь знает, что в некоторых случаях это приводит к успешному исходу. «Если запрос отправляется через веб-форму, страховые компании не присылают обратную связь», — отметил Якоб.