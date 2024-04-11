В Чехии в этом году коклюшем заболели 9370 человек, за последнюю неделю — 1476

Дети в возрасте до года, которые больше всего подвержены риску заражения, заболели 128 раз, причем наибольшее число случаев приходится на возрастную группу от 15 до 19 лет.





«Похоже, что число новых случаев коклюша начинает стагнировать, но мы пока не беремся предсказывать дальнейшие тенденции. Количество инфицированных в подростковой группе продолжает расти, что мы объясняем главным образом развитием иммунитета после вакцинации», — говорится в сообщении SZU в социальной сети X.





По данным Чешского медицинского ежегодника, в последний раз число больных коклюшем в Чехии было больше в 1959 году, через год после начала вакцинации, когда было инфицировано 18 978 человек. Вакцинация является обязательной для детей младшего возраста, и эксперты рекомендуют повторную вакцинацию в зрелом возрасте.





Из-за высокого спроса на прививки от коклюша в Чехии наблюдается нехватка вакцин. По данным министерства здравоохранения, на прошлой неделе из Канады поступило 20 тысяч доз, и дистрибьюторы сначала развозят их врачам, которые заказали вакцины ранее. Согласно информации на сайте дистрибьютора Avenier, заказать новые вакцины могут только беременные женщины.





В настоящее время вакцины также поступают в больницы и офисы врачей общей практики. Они отмечают повышенный интерес к вакцинации, особенно среди людей, которые находятся рядом с маленькими детьми. С начала года от коклюша было привито более 45 000 человек.





По данным Национальной службы здравоохранения, среди почти 9,4 тыс. инфицированных 24 человека привезли болезнь из-за границы, находясь в отпуске или по делам. Среди инфицированных — 17 человек со статусом беженца из Украины. Это также подчеркнуло Министерство здравоохранения в открытом письме сенатору Яне Звиртек Гампловой (от партии «Независимые»), которая отметила, что в странах, куда беженцы не приезжают в таком количестве, например, в Австралии, также отмечается более высокий уровень заболеваемости. «Повышенное число случаев заболевания также сообщается из ряда других стран, таких как Хорватия, Норвегия, Германия, Нидерланды и Испания», — заявили в министерстве.





В прошлом сенатор связывала волну беженцев с ростом числа случаев заболевания туберкулезом. Полиция расследовала эту информацию как распространение пугающего сообщения, но не смогла установить автора, разместившего дезинформацию в интернете, и прекратила дело. По данным Чешского агентства новостей, автору может грозить до двух лет тюрьмы.