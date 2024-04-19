Йога-ретрит в Чехии
7 мая 2024
15:45
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Весенний йога-ретрит в Чехии с Дадой Саданандой. Ретрит — это время для внутреннего роста и обновления.
Дада Садананда, монах и опытный практик, основатель проекта Уроки Медитации, будет главным гостем программы. Поделится с нами своим опытом, знаниями и поможет найти ответы на нерешенные вопросы.
- Что ждет в программе 4-дневного ретрита в Чехии:
- Коллективные медитации четыре раза в день
- Йога-практика для работы с телом и разумом
- Вдохновляющие беседы о йоге, философии, питании и здоровом образе жизни
- Мастер-классы и прогулки на свежем воздухе
- Трехразовое вегетарианское питание
Мероприятие подойдет для всех, кто хочет глубоко отдохнуть и вдохновиться на занятия йогой и медитацией, начинающим и опытным практикам.
- Дата: 23-26 мая 2024 года
- Место: База отдыха Naděje, находится в 150 км от Праги
- Цена: 6 000 крон (проживание 3 ночи, полный пансион, программа)
Зарегистрироваться и узнать больше информации о втором ретрите в Чехии можно по ссылке на сайте Уроки Медитации Чехия.
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