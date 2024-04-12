Количество неполученных переплат за лекарства растет. Пожилые люди теряют тысячи

Хотя в прошлом году медицинские страховые компании вернули рекордные суммы дополнительных платежей, участились случаи, когда они вообще не возвращают деньги.



VZP, крупнейшая медицинская страховая компания страны, в прошлом году вернула своим клиентам рекордные 800 миллионов крон, переплаченных за лекарства. «По сравнению с 2022 годом это на 17,5% больше, или на 119,4 млн миллиона крон», — сказала пресс-секретарь Виктория Пливова.



Что касается недоставленных переплат, то, по ее словам, это были почтовые переводы типа B, которые возвращались в страховую компанию, если клиент не забирал их на почте.



Это может быть связано с тем, что клиент редко заглядывает в свой почтовый ящик или не успевает вовремя прийти на почту. Доля недоставленных переплат по отношению к общему объему в прошлом году составила в среднем 5,7%, отметила пресс-секретарь. Это тоже больше, чем годом ранее.



Так, только у VZP люди не досчитались в общей сложности более 45 млн за лекарства. Это были десятки тысяч случаев, тогда как только в четвертом квартале их было 22 000.



Средняя сумма прошлогоднего возврата от крупнейшего отечественного страховщика составила 1 256 крон, что на 88 крон больше, чем в 2022 году. Право на возврат имели 637 000 застрахованных лиц, чаще всего получателями были люди старше 70 лет.



Доля переплат на счет по отношению к переплатам на депозитных листах растет медленно, в прошлом году в VZP она составила 13,4%, что на 2% больше, чем годом ранее. «VZP старается как можно больше информировать клиентов о преимуществах отправки переплат на банковский счет», — заверила Пливова.



Она также отметила, что в прошлом году страховая компания оплатила рассылку почти миллиона чеков, за что заплатила около 43 млн крон.



Средняя сумма возврата в VZP, крупнейшей национальной страховой компании, в прошлом году составила 1 256 чешских крон. Больничные кассы возвращают переплату за лекарства четыре раза в год, всегда за каждый календарный квартал.



Годовой лимит доплат за лекарства установлен в размере 1 000 крон для детей до 18 лет и клиентов старше 65 лет, 500 крон для пожилых людей старше 70 лет и лиц с инвалидностью второй или третьей степени и 5 000 крон для других застрахованных лиц.



Если в течение квартала сумма пополнений сверх этого лимита превысит 200 крон, страховая компания перечислит ее на счет; если человек не сообщит номер счета, она отправит деньги банковским переводом. Если сумма за квартал меньше 200 крон, она переносится на следующий период.



Другие страховые компании также указывают на проблему неполученных дополнительных выплат за лекарства. Например, в прошлом году объем неполученных возмещений медицинской страховой компании RBP вырос на 70%.



Если в 2022 году их было 1 019 на общую сумму 532 963 кроны, то в прошлом году было возвращено 1 575 ваучеров на общую сумму 904 779 крон.



«Если люди не сообщают нам свой текущий адрес или если они госпитализируются на более длительный срок и не снимают деньги в течение месяца, депозитный лист теряется, а сумма возвращается в страховую компанию», — сказал Иво Челеховски, пресс-секретарь RBP.



По его словам, после этого страховой компании приходится вести сложный поиск, куда отправить деньги. Часто это пожилые люди, у которых нет даже мобильного телефона.



«Поэтому мы рекомендуем клиентам открывать банковский счет. Это самый быстрый, безопасный и дешевый способ получить деньги обратно. Они могут пойти в отделение банка, позвонить в клиентский центр, а их родственники могут связаться с нами по электронной почте или через приложение», — сказал Челеховски.



В прошлом году RBP вернул своим застрахованным 43 млн крон, что на четверть больше, чем в прошлом году. Право на возврат денег за лекарства имели 29 000 человек, из них 26 850 — люди старше 65 лет.



Из крупнейших страховщиков Медицинская страховая компания Министерства внутренних дел Чешской Республики вернула клиентам почти 170 млн крон, переплаченных за лекарства, что почти на 32 млн крон больше, чем в предыдущем году.



«Мы отправили 171 000 почтовых переводов и сделали 51 000 банковских переводов», — добавила пресс-секретарь Яна Шиллерова.



Со следующего года — непосредственно в аптеке

Установленный законом лимит включает в себя дополнительные выплаты на лекарства и лекарственные препараты или продукты питания для специальных медицинских целей и включает в себя цену самого дешевого лекарства на рынке с определенным действующим веществом и количеством.



В следующем году планируется серьезное изменение. Переплаты больше не должны возмещаться страховыми компаниями. При предъявлении рецепта на лекарства фармацевт должен сразу видеть в системе, достиг ли пациент лимита, и, следовательно, людям больше не придется платить за них при покупке.



Грядущее изменение в законе поможет страховым компаниям и некоторым, особенно пожилым людям, которые сейчас неоправданно теряют деньги. Однако для этого еще необходимо связать систему электронных рецептов с системой социального управления.