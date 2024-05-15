Что не так со здравоохранением в Чехии

Согласно анализу, сектор здравоохранения в целом приближается к такому состоянию, когда он не будет экономически устойчивым. «Без принятия необходимых мер, в том числе законодательных изменений, такая ситуация неизбежно приведет к исчерпанию ресурсов медицинского страхования», — говорится в материале. Уже сегодня, говорится в нем, система достигает пределов экономической устойчивости, что ведет к ухудшению доступности медицинской помощи.



По мнению министерства, недостаточно внимания уделяется формированию медицинских сетей, что является обязанностью страховых компаний. «Результатом стало асимметричное распределение ресурсов между регионами, при этом реальные возможности некоторых очень важных специальностей со временем снижаются», — говорится в сообщении министерства здравоохранения на примере психиатрии, диабета, стоматологии и общей медицины для детей и подростков.



Самой большой проблемой станет старение населения, то есть увеличение спроса на медицинскую помощь и уменьшение числа плательщиков в солидарной системе государственного медицинского страхования. Структура медицинской помощи также должна измениться. «У нас большое количество коек для оказания неотложной помощи, в то время как во многих регионах уже ощущается острая нехватка коек для последующего ухода», — заявили в Министерстве здравоохранения. Нехватка составляет до 3 000 коек, и за последние десять лет система никак на это не отреагировала.



Уход за людьми с заболеваниями, поддающимися профилактике, такой как здоровый образ жизни, достаточные физические нагрузки или раннее выявление заболеваний с помощью профилактических обследований, также увеличивает расходы системы. «Граждане недостаточно заботятся о своем здоровье, а страховые компании не мотивируют их существенно в этом направлении», — пишут авторы анализа.



Министерство также критикует отсутствие контроля за чрезмерным использованием медицинских услуг, их недостаточную и неусиленную централизацию или непоследовательное возмещение больницам за одну и ту же помощь. Распределение средств, собранных со страховых взносов, и процедура согласования, которая их определяет, также требуют изменений. В то же время, по данным МЗ, Чешская Республика долгое время не могла реализовать свою национальную политику в области лекарств и не имела возможностей для решения проблемы нехватки лекарств.



«Во всех вышеперечисленных областях необходимо провести более или менее фундаментальные реформы, чтобы подготовить систему здравоохранения к неизбежной демографической эволюции населения и беспрецедентным изменениям в структуре требуемых услуг», — говорится в документе. По мнению МЗ, сектор здравоохранения остро нуждается в комплексной системе управления и оценки качества медицинской помощи. «Ни государство, ни страховые компании, ни профессиональные общества, ни Чешская медицинская палата не проводят всесторонней оценки качества предоставляемых услуг», — говорится в документе.



Документ также критикует органы здравоохранения, которые, по мнению Министерства здравоохранения, недостаточно следят за современными разработками и научными знаниями в этой области. «Органы здравоохранения в Чешской Республике образуют географически густую сеть с очень значительным представительством персонала, но исторически не произошло достаточного развития этой организации в соответствии с потребностями общества, существующая инфраструктура не обладает необходимым потенциалом и не готовит новые поколения профессионалов», — пишут авторы анализа.



По мнению министерства, эпидемия COVID-19 выявила «значительные организационные и управленческие недостатки»: региональные станции здравоохранения и медицинские институты не сотрудничали оптимальным образом, а служба здравоохранения сосредоточилась на проверках, а не на мерах по улучшению здоровья населения. Сотрудничество с министерствами труда, образования и сельского хозяйства практически отсутствовало. Поэтому Министерство здравоохранения предлагает провести реформу службы здравоохранения, которая приведет к ее централизации.