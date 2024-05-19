Уход за больными в Чехии меняется: растет число пациентов, лечащихся на дому
31 мая 2024
15:00
263
Переход на домашнее лечение желают пациенты и приветствуют больницы. Это освобождает койки для пациентов с острыми заболеваниями.
В последние годы уход за больными в Чехии претерпел значительные изменения, частично переместившись из больниц обратно в дома. Это происходит в ответ на пожелания самих пациентов, которые, если есть возможность, предпочитают не находиться в больнице. Опросы общественного мнения уже давно показали, что, например, почти 80% чехов предпочли бы умереть дома. Пациенты ценят душевное спокойствие и общение с близкими людьми. Повышенный интерес к своим услугам ощущает и компания по уходу на дому Včelka, входящая в группу EUC healthcare.
Чехия идет по пути, по которому уже давно идут западные страны. Но и там данные указывают на старение населения, которое будет нуждаться в медицинской помощи, предпочтительно на дому и с меньшим участием частных лиц. Поэтому стартапы, занимающиеся домашним уходом на Западе, в настоящее время разрабатывают удаленную медицинскую помощь, решения для «умного дома» и роботизированную помощь пациентам. Все это должно помочь людям в лечении.
Перевод пациентов на домашний уход в Чехии также помогает справиться с нехваткой койко-мест в больницах. В связи со старением населения растет число хронически больных пациентов, для которых уже не хватает мест в стационарных учреждениях социального обслуживания. Каждый пациент, за которым ухаживают дома, освобождает столь необходимое место в больнице. Но переводят не только неизлечимо больных. С этого года люди, заболевшие, например, туберкулезом или корью также могут оставаться дома в изоляции, если их лечение на дому одобрено врачом и санитарной службой.
«Уход на дому применяется не только для пожилых людей, но и, например, для онкологических больных, людей после операций, в период выздоровления и так далее. Спектр разнообразен и зависит от решения лечащего врача», — говорит Яна Томас Цилькова, управляющий директор Včelka. В прошлом году компания провела более миллиона медицинских процедур при почти 600 000 посещений пациентов. Более 85% обслуживаемых — это пациенты старше 65 лет, но люди трудоспособного возраста, молодежь и дети не являются исключением. Еще одним преимуществом является то, что, если врач пациента рекомендует домашний уход, его оплачивает страховая компания. Таким образом, стоимость лечения для семьи не увеличивается.
Včelka входит в группу EUC, сеть амбулаторных клиник в Чешской Республике. Это дает преимущества широкого спектра оборудования, которое может помочь в контексте домашнего ухода. «Примером могут служить наши лаборатории и аптеки. Также в планах — область заживления ран, в которой мы очень сильны профессионально и имеем несколько специализированных центров по всей стране», — говорит Михал Беднарж, генеральный директор медицинской группы EUC. В настоящее время компания Včelka работает в 43 населенных пунктах Чешской Республики. Ее цель — дать возможность всем, кто по каким-либо причинам зависит от постороннего ухода, как можно дольше оставаться в домашней обстановке, где пациенты восстанавливаются гораздо быстрее.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
31 МАЯ 2024
378
Агрессивное поведение, угрозы и ругательства врачи должны фиксировать в медицинской карте пациента. Профессиональная палата советует им делать это на случай, если материалы будут использоваться в...
22:00
30 МАЯ 2024
597
Люди часто сталкиваются с предложением расширенной гарантии. Многие из них ее приобретают, особенно на бытовую электронику. Некоторые потом бывают неприятно удивлены условиями договора или тем, что...
15:00
30 МАЯ 2024
559
InstaCon — это мероприятие для ярких людей, продвигающих себя и/или свой бизнес в соцсетях и офлайн.
18:00
29 МАЯ 2024
2440
Чешская система здравоохранения рискует исчерпать финансовые ресурсы, если не принять необходимые меры. По данным Министерства здравоохранения (МЗ), система не оптимизирована и частично не...
21:00
28 МАЯ 2024
623
ИНТЕРЕС К ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗАРЯДКАМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПОДСКОЧИЛ. ПОТРЕБЛЕНИЕ У PRE POINT ВЫРОСЛО НАПОЛОВИНУ
«Пражская энергетика», ведущий поставщик энергетических услуг в столице, продолжает существенно развивать свою сеть общественных зарядных станций PRE POINT. В первом квартале этого года количество...
18:00
28 МАЯ 2024
541
45% чехов и 58% словаков в первом квартале этого года сталкивались с ложной информацией в интернете. Чаще всего речь шла о войне в Украине, внутренней и мировой политике, особенно о недавних...
15:00
28 МАЯ 2024
733
Распланировать два месяца летних каникул так, чтобы дети не скучали и в то же время наслаждались летом, — непосильная ноша для самих родителей и их кошельков. Если половина из них уложится в ту же...
14:30
25 МАЯ 2024
863
Agent Tesla и Formbook. В списке самых распространенных вредоносных кодов, атакующих компьютеры и планшеты под управлением Windows, фигурируют известные компании. За последний месяц ряды этих...
19:30
24 МАЯ 2024
998
По данным врачей, за последнее десятилетие число детей с близорукостью, известной как миопия, увеличилось на 30%. Одним из основных факторов ухудшения зрения стали экраны компьютеров и мобильных...
16:30
24 МАЯ 2024
1056
Детские лагеря — не самое дешевое удовольствие, часто семьи не могут себе этого позволить. Однако можно получить взнос на лагерь от страховой компании из фонда профилактики. Это делается для того,...
08:00
24 МАЯ 2024
2942
По оценкам онкологов, рак станет самой распространенной причиной смерти в Чехии в течение шести лет. Именно поэтому правительство усиливает программы скрининга и хочет мотивировать людей делать его...
09:30
21 МАЯ 2024
1563
Привлечение врачей общей практики из Украины к лечению чешских пациентов идет не очень хорошо. Прошло уже более двух лет с начала войны в Украине, а никто так и не сдал необходимые экзамены,...
21:00
20 МАЯ 2024
4069
Следующим гостем подкаста «Голос в пустыне» стал Карел Елинек, адвокат из Карловых Вар, человек с душой ковбоя, который, помимо своей профессии, занимается табуном лошадей породы аппалуза,...
16:30
20 МАЯ 2024
1172
После более чем двух лет войны первые врачи-беженцы из Украины приближаются к финальным экзаменам, которые позволят им самостоятельно заниматься врачебной практикой в Чехии. По мнению Общества...
09:30
19 МАЯ 2024
1748
Чешский интернет-гигант Seznam меняет свой подход к монетизации сервиса Mapy.cz. Вместо того чтобы взимать плату за отказ от сбора данных, он запустит платную версию с премиум-функциями.