Уход за больными в Чехии меняется: растет число пациентов, лечащихся на дому

В последние годы уход за больными в Чехии претерпел значительные изменения, частично переместившись из больниц обратно в дома. Это происходит в ответ на пожелания самих пациентов, которые, если есть возможность, предпочитают не находиться в больнице. Опросы общественного мнения уже давно показали, что, например, почти 80% чехов предпочли бы умереть дома. Пациенты ценят душевное спокойствие и общение с близкими людьми. Повышенный интерес к своим услугам ощущает и компания по уходу на дому Včelka, входящая в группу EUC healthcare.



Чехия идет по пути, по которому уже давно идут западные страны. Но и там данные указывают на старение населения, которое будет нуждаться в медицинской помощи, предпочтительно на дому и с меньшим участием частных лиц. Поэтому стартапы, занимающиеся домашним уходом на Западе, в настоящее время разрабатывают удаленную медицинскую помощь, решения для «умного дома» и роботизированную помощь пациентам. Все это должно помочь людям в лечении.



Перевод пациентов на домашний уход в Чехии также помогает справиться с нехваткой койко-мест в больницах. В связи со старением населения растет число хронически больных пациентов, для которых уже не хватает мест в стационарных учреждениях социального обслуживания. Каждый пациент, за которым ухаживают дома, освобождает столь необходимое место в больнице. Но переводят не только неизлечимо больных. С этого года люди, заболевшие, например, туберкулезом или корью также могут оставаться дома в изоляции, если их лечение на дому одобрено врачом и санитарной службой.



«Уход на дому применяется не только для пожилых людей, но и, например, для онкологических больных, людей после операций, в период выздоровления и так далее. Спектр разнообразен и зависит от решения лечащего врача», — говорит Яна Томас Цилькова, управляющий директор Včelka. В прошлом году компания провела более миллиона медицинских процедур при почти 600 000 посещений пациентов. Более 85% обслуживаемых — это пациенты старше 65 лет, но люди трудоспособного возраста, молодежь и дети не являются исключением. Еще одним преимуществом является то, что, если врач пациента рекомендует домашний уход, его оплачивает страховая компания. Таким образом, стоимость лечения для семьи не увеличивается.





Včelka входит в группу EUC, сеть амбулаторных клиник в Чешской Республике. Это дает преимущества широкого спектра оборудования, которое может помочь в контексте домашнего ухода. «Примером могут служить наши лаборатории и аптеки. Также в планах — область заживления ран, в которой мы очень сильны профессионально и имеем несколько специализированных центров по всей стране», — говорит Михал Беднарж, генеральный директор медицинской группы EUC. В настоящее время компания Včelka работает в 43 населенных пунктах Чешской Республики. Ее цель — дать возможность всем, кто по каким-либо причинам зависит от постороннего ухода, как можно дольше оставаться в домашней обстановке, где пациенты восстанавливаются гораздо быстрее.