Пациент нападает и угрожает? Запишите это в документах, советует Врачебная палата
31 мая 2024
08:00
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Агрессивное поведение, угрозы и ругательства врачи должны фиксировать в медицинской карте пациента. Профессиональная палата советует им делать это на случай, если материалы будут использоваться в качестве доказательств в суде. Организации пациентов также видят в этом пользу, если только врач не занимается личными придирками. Однако пациент практически не может повлиять на содержание документации.
«Если пациент ведет себя неподобающим образом, вульгарно или агрессивно, вполне уместно как можно более конкретно указать информацию о таком поведении в его медицинской карте», — советует Ян Мах, директор юридического отдела Чешской медицинской палаты, в ежемесячном журнале для врачей.
Это пригодится, если люди пожалуются на оказанную помощь и обратятся в суд. Очень часто семьи подают в суд на врачей за якобы недобросовестное отношение к детям и требуют компенсации. В ряде случаев они были удовлетворены.
Однако все чаще персонал сталкивается с агрессивными выпадами со стороны пациентов. В связи с этим Палата призывает своих членов описывать инциденты в медицинских картах, но не допускать «необоснованных рассуждений» и не вписывать «раздражение по поводу неподобающего поведения пациента», если оно не имеет отношения к оказанию медицинской помощи.
«Факты всегда должны быть связаны с предоставлением или отказом в предоставлении медицинских услуг. Ни о каких корыстных замечаниях, субъективных оценках или необоснованных предрассудках со стороны врача не может быть и речи», — отметил Ладислав Лёбехе, представитель организации «ПараЦентр Феникс» от имени Национальной ассоциации организаций пациентов.
«Пациенты должны осознать, что все обстоятельства их обращения имеют значение», — добавил он. Точно так же и врач должен помнить, что это отнюдь не его личные записи.
Выбор другого лечения
Дело не только в инцидентах. «Медицинская карта может и, в обоснованных случаях, должна содержать информацию об общении с пациентом, мнение пациента о рекомендации врача или решение врача о дальнейшем лечении, если рассматривается несколько возможных вариантов лечения», — отметил Мах от имени палаты.
Это защищает и врача, и пациента. Это поможет объяснить, почему он не получил то лечение, которое рекомендовал специалист. Требовать, чтобы пациент соглашался с каждым предложением, — это нонсенс, считают в NAPO.
«Мы не можем себе представить, что при каждом посещении пациент должен смотреть на документацию и соглашаться с тем, что в ней написал врач. В большинстве случаев такая процедура не нужна, и пациент даже не будет в ней заинтересован. Такая процедура должна проводиться только в особых случаях, по запросу», — подчеркнул Лёбехе.
Любой пациент может в любое время запросить всю медицинскую документацию, сделать копию или выписку из нее. Однако он никак не может повлиять на их содержание. Врач не имеет права ничего удалять из карты и должен вносить исправления отдельно в карту, чтобы было видно, что он переписал.
Предоставление документации должно быть бесплатным, если только речь не идет о злостных недоброжелателях, которые просят материалы неоднократно. Это положение должно быть принято группой членов правительства, которые предложили включить его в обсуждаемый в настоящее время законопроект о внесении поправок в закон о медицинских услугах.
Региональным чиновникам, рассматривающим жалобы пациентов на больницы, скоро разрешат просматривать медицинские карты без их согласия. Это предусмотрено поправкой, которая ожидает окончательного утверждения парламентариями.
Люди также могут пожаловаться больничному омбудсмену.
Это пригодится, если люди пожалуются на оказанную помощь и обратятся в суд. Очень часто семьи подают в суд на врачей за якобы недобросовестное отношение к детям и требуют компенсации. В ряде случаев они были удовлетворены.
Однако все чаще персонал сталкивается с агрессивными выпадами со стороны пациентов. В связи с этим Палата призывает своих членов описывать инциденты в медицинских картах, но не допускать «необоснованных рассуждений» и не вписывать «раздражение по поводу неподобающего поведения пациента», если оно не имеет отношения к оказанию медицинской помощи.
«Факты всегда должны быть связаны с предоставлением или отказом в предоставлении медицинских услуг. Ни о каких корыстных замечаниях, субъективных оценках или необоснованных предрассудках со стороны врача не может быть и речи», — отметил Ладислав Лёбехе, представитель организации «ПараЦентр Феникс» от имени Национальной ассоциации организаций пациентов.
«Пациенты должны осознать, что все обстоятельства их обращения имеют значение», — добавил он. Точно так же и врач должен помнить, что это отнюдь не его личные записи.
Выбор другого лечения
Дело не только в инцидентах. «Медицинская карта может и, в обоснованных случаях, должна содержать информацию об общении с пациентом, мнение пациента о рекомендации врача или решение врача о дальнейшем лечении, если рассматривается несколько возможных вариантов лечения», — отметил Мах от имени палаты.
Это защищает и врача, и пациента. Это поможет объяснить, почему он не получил то лечение, которое рекомендовал специалист. Требовать, чтобы пациент соглашался с каждым предложением, — это нонсенс, считают в NAPO.
«Мы не можем себе представить, что при каждом посещении пациент должен смотреть на документацию и соглашаться с тем, что в ней написал врач. В большинстве случаев такая процедура не нужна, и пациент даже не будет в ней заинтересован. Такая процедура должна проводиться только в особых случаях, по запросу», — подчеркнул Лёбехе.
Любой пациент может в любое время запросить всю медицинскую документацию, сделать копию или выписку из нее. Однако он никак не может повлиять на их содержание. Врач не имеет права ничего удалять из карты и должен вносить исправления отдельно в карту, чтобы было видно, что он переписал.
Предоставление документации должно быть бесплатным, если только речь не идет о злостных недоброжелателях, которые просят материалы неоднократно. Это положение должно быть принято группой членов правительства, которые предложили включить его в обсуждаемый в настоящее время законопроект о внесении поправок в закон о медицинских услугах.
Региональным чиновникам, рассматривающим жалобы пациентов на больницы, скоро разрешат просматривать медицинские карты без их согласия. Это предусмотрено поправкой, которая ожидает окончательного утверждения парламентариями.
Люди также могут пожаловаться больничному омбудсмену.
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