Около 600 000 человек в Чехии не зарегистрированы у врача-терапевта
10 мая 2024
14:00
290
Сотни тысяч взрослых и детей в Чехии не имеют своего врача-терапевта. А те, кто хотел бы, часто испытывают трудности с его поиском. Изменить ситуацию призваны общие приемные, где несколько врачей будут работать вместе. Они смогут принимать новых пациентов, а часы работы будут продлены.
Врачи, вышедшие на пенсию или находящиеся в декрете, могли бы помогать несколько часов в неделю. Они не могут позволить себе или не хотят иметь собственную практику, а работа на полставки обычно не выгодна для других учреждений.
«Предполагается, что тот, кто сегодня управляет врачебной практикой, возьмет кого-то на работу. В командной практике должно быть как минимум два сертифицированных врача. Цель — повысить доступность и качество медицинской помощи», — пояснил Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики.
По его мнению, опасения, что небольшие практики в деревнях будут закрыты, не оправданы. «В сельской местности это было бы нежелательно», — добавил он.
В некоторых регионах уже существует проблема доступности. «У нас 600 000 незарегистрированных застрахованных детей и взрослых», — говорит Шонка.
Не хватает 5 500 врачей общей практики и еще около 2 000 педиатров, хотя каждый год из школ выходит несколько сотен выпускников.
«Объединенные практики позволят повысить эффективность и доступность медицинской помощи за счет совместного использования оборудования, замены врачей, передачи управления от медицинского к немедицинскому персоналу и, наконец, увеличения времени операций», — говорится в концепции Министерства здравоохранения, представленной министром Властимилом Валеком (TOP 09) на прошлой неделе.
Это поможет прежде всего Карловарскому краю или региону Мост, где проблема доступности наиболее высока. В то же время там очень мало практикующих врачей.
Новые комплексные центры
Уже сейчас врачи могут расширить штат, но большинство из них не могут позволить себе этого в финансовом плане. Поэтому они добиваются от страховых компаний возмещения расходов и, похоже, получат его уже в следующем году. Согласно концепции, министерство рассчитывает на это в «ближайшем будущем».
Однако не все будут иметь на это право, что призвано предотвратить появление фиктивных точек, которые будут утверждать, что принимают новых пациентов, а на самом деле лишь просить о взносе у страховой компании. Врачам придется подтверждать количество принятых пациентов.
Но амбиции министерства гораздо шире. Оно хочет запустить масштабную реформу и создать комплексные центры первичной помощи, где будет работать целая многопрофильная команда специалистов. Центры также будут помогать людям с проблемами психического здоровья, питания и здорового образа жизни. Но это скорее видение будущего. Неясно, где будут созданы такие центры и за чей счет.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:15
7 МАЯ 2024
1196
9 мая в Праге пройдет концерт Вадика Королёва из группы OQJAV. Музыка и тексты ОQJAV — тонкая поэзия, романтическая ирония. Нежность, перетекающая в дерзость и обратно.
15:45
7 МАЯ 2024
598
Весенний йога-ретрит в Чехии с Дадой Саданандой. Ретрит — это время для внутреннего роста и обновления.
09:30
4 МАЯ 2024
1585
«Искусственный интеллект постепенно станет лучше человека, пожалуй, абсолютно во всех видах когнитивной деятельности. То есть в тех видах деятельности, которые мы выполняем с помощью головы», —...
21:00
3 МАЯ 2024
2528
За первые три месяца этого года количество кибератак на клиентов банков выросло на одну пятую. В общей сложности было обворовано более 20 000 человек. В прошлом году в это же время их было на 3 000...
09:30
3 МАЯ 2024
4424
Украине не хватает военных, а министру иностранных дел Дмитрию Кулебе не нравится, сколько боеспособных мужчин находится за границей. Государственные деятели Польши и Литвы уже заявили, что готовы...
19:30
29 АПРЕЛЯ 2024
3883
По словам министра сельского хозяйства Марека Выборныго, Чешская Республика обратится за чрезвычайной финансовой помощью для чешских фруктоводов, в частности, за пакетом помощи, предназначенным для...
14:00
28 АПРЕЛЯ 2024
1520
Чехи больше всего беспокоятся о своем здоровье. Регулярные профилактические осмотры дают им чувство уверенности, но они ими пренебрегают. Беспокойство усиливается с возрастом, больше всего среди...
10:30
28 АПРЕЛЯ 2024
1895
В ЧЕШСКОМ ГОРОДЕ ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ДЕРЕВЯННЫХ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ В ЧЕХИИ
Компания Lesy České republiky заключила контракт на проектирование новой штаб-квартиры в Градце-Кралове с компанией K4 Architects & Engineers (K4 A&E) в сотрудничестве с CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS...
18:00
27 АПРЕЛЯ 2024
1966
Различные формы искусственного интеллекта (ИИ) в той или иной степени используют 40% учеников чешских начальных школ второй ступени. Некоторым чат-боты уже заменяют друзей. Таковы данные...
16:30
23 АПРЕЛЯ 2024
1082
Только от крупнейшего медицинского страховщика VZP в прошлом году люди недополучили 45 миллионов крон. Речь идет о десятках тысяч случаев, когда страховые компании безрезультатно пытались вернуть...
21:00
22 АПРЕЛЯ 2024
766
Max предложит базовую и премиум-версию, к которой также можно будет докупить спортивные каналы. Кроме того, людям будут доступны все Олимпийские игры в Париже.
14:20
22 АПРЕЛЯ 2024
865
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), с начала года в Чехии было зарегистрировано 9 370 случаев коклюша. За последнюю неделю врачи зарегистрировали 1 476 случаев заболевания,...
10:30
22 АПРЕЛЯ 2024
2298
Количество людей, обращающихся в Министерство здравоохранения с жалобами на недоступность медицинской помощи, значительно возросло. Министерство уже получило 23 000 жалоб. В основном проблема...
18:00
21 АПРЕЛЯ 2024
1402
По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, Чешская Республика будет ежегодно вносить около 480 миллионов крон в рамках миграционного пакта. Заместитель премьер-министра заявил об этом в...
14:00
21 АПРЕЛЯ 2024
1709
Цены на жилье и арендная плата снова начали расти. В первом квартале этого года чешские старые квартиры подорожали на 2%, до 89 552 чешских крон за квадратный метр. Односемейные дома, которые в...