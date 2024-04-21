Около 600 000 человек в Чехии не зарегистрированы у врача-терапевта

Врачи, вышедшие на пенсию или находящиеся в декрете, могли бы помогать несколько часов в неделю. Они не могут позволить себе или не хотят иметь собственную практику, а работа на полставки обычно не выгодна для других учреждений.





«Предполагается, что тот, кто сегодня управляет врачебной практикой, возьмет кого-то на работу. В командной практике должно быть как минимум два сертифицированных врача. Цель — повысить доступность и качество медицинской помощи», — пояснил Петр Шонка, председатель Ассоциации врачей общей практики.





По его мнению, опасения, что небольшие практики в деревнях будут закрыты, не оправданы. «В сельской местности это было бы нежелательно», — добавил он.





В некоторых регионах уже существует проблема доступности. «У нас 600 000 незарегистрированных застрахованных детей и взрослых», — говорит Шонка.





Не хватает 5 500 врачей общей практики и еще около 2 000 педиатров, хотя каждый год из школ выходит несколько сотен выпускников.





«Объединенные практики позволят повысить эффективность и доступность медицинской помощи за счет совместного использования оборудования, замены врачей, передачи управления от медицинского к немедицинскому персоналу и, наконец, увеличения времени операций», — говорится в концепции Министерства здравоохранения, представленной министром Властимилом Валеком (TOP 09) на прошлой неделе.





Это поможет прежде всего Карловарскому краю или региону Мост, где проблема доступности наиболее высока. В то же время там очень мало практикующих врачей.





Новые комплексные центры





Уже сейчас врачи могут расширить штат, но большинство из них не могут позволить себе этого в финансовом плане. Поэтому они добиваются от страховых компаний возмещения расходов и, похоже, получат его уже в следующем году. Согласно концепции, министерство рассчитывает на это в «ближайшем будущем».





Однако не все будут иметь на это право, что призвано предотвратить появление фиктивных точек, которые будут утверждать, что принимают новых пациентов, а на самом деле лишь просить о взносе у страховой компании. Врачам придется подтверждать количество принятых пациентов.





Но амбиции министерства гораздо шире. Оно хочет запустить масштабную реформу и создать комплексные центры первичной помощи, где будет работать целая многопрофильная команда специалистов. Центры также будут помогать людям с проблемами психического здоровья, питания и здорового образа жизни. Но это скорее видение будущего. Неясно, где будут созданы такие центры и за чей счет.