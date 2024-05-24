Новорожденные не умеют кашлять, поэтому задыхаются от коклюша
1 июня 2024
16:00
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Новорожденные не могут откашляться и задыхаются, когда заболевают коклюшем. Часто с этим заболеванием их приходится госпитализировать. Марцела Кржижова, врач Института по уходу за матерью и ребенком в Праге-Подоли, сообщила об этом в пресс-релизе Государственного института здравоохранения (SZÚ). Поэтому SZÚ рекомендует вакцинировать беременных женщин, но гинекологи иногда отговаривают от этого. В этом году институт зарегистрировал более 12 000 случаев заражения, что является самым большим показателем с конца 1950-х годов.
«Мы объясняем беременным женщинам, что новорожденные и маленькие дети, которых еще нельзя вакцинировать, находятся в группе наибольшего риска», — говорит Кржижова. Осложнениями коклюша у детей являются средний отит или пневмония, которые могут сопровождаться бактериальной суперинфекцией.
Согласно данным SZÚ за этот год, к прошлой неделе в Чешской Республике заболело более 12 000 человек, среди них 161 ребенок в возрасте до одного года, почти половина из них была госпитализирована.
«Они не могут кашлять и поэтому задыхаются, когда заболевают коклюшем, что требует госпитализации, обычно в отделение интенсивной терапии, и нередко использования кислорода или аппарата искусственной вентиляции легких для поддержания дыхания. Вакцинация в конце беременности позволяет предотвратить подобные ситуации», — добавила Кржижова.
По словам экспертов, другими редкими осложнениями инфекции у детей являются энцефалопатии, связанные с судорогами и кровоизлияниями в центральную нервную систему. «У младенцев чрезвычайная нагрузка инфекции на организм может привести к смерти из-за остановки сердца и дыхательной системы», — говорится в пресс-релизе SZÚ.
У взрослых, напротив, инфекция обычно проходит без госпитализации, и лишь около 2% из них попадают в больницу. В этом году три человека, заразившиеся коклюшем, умерли.
«Вероятность серьезных осложнений для детей, которым всего несколько недель от роду и которые еще не могут быть полностью защищены обязательной вакцинацией, очень высока в случае заражения коклюшем», — добавила Барбора Макова, директор Национальной службы здравоохранения. Детей прививают от коклюша в рамках гексавакцины в возрасте девяти недель, четырех месяцев и около года. Однако до этого момента они не полностью защищены, поэтому эксперты рекомендуют прививать беременных женщин начиная с 27-й недели.
«Охват вакцинацией беременных в стране минимален и составляет 1,6%. Для сравнения, за рубежом этот показатель часто составляет от 40 до 80%», — говорит Катержина Фабианова, заместитель руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.
По ее словам, в SZÚ также обращаются беременные женщины, которых гинеколог или врач общей практики отговорил от вакцинации. «Как и в других странах, в нашей стране вакцинация рекомендуется во время каждой беременности. Я очень прошу будущих родителей, если они сталкиваются с подобным отношением, проконсультироваться с другим специалистом и воспользоваться защитой вакцинации для своего ребенка и членов семьи», — добавила она.
В настоящее время в стране наблюдается дефицит вакцин для взрослых, и дистрибьюторы отвозят их врачам, которые их уже заказали. Однако для вакцинации беременных женщин зарезервировано 6 000 доз, которые врачи могут заказать немедленно. Вакцинация для взрослых не является обязательной и поэтому не покрывается государственной медицинской страховкой. Желающие должны заплатить за нее, но часть расходов компенсирует страховая компания.
Согласно данным SZÚ за этот год, к прошлой неделе в Чешской Республике заболело более 12 000 человек, среди них 161 ребенок в возрасте до одного года, почти половина из них была госпитализирована.
«Они не могут кашлять и поэтому задыхаются, когда заболевают коклюшем, что требует госпитализации, обычно в отделение интенсивной терапии, и нередко использования кислорода или аппарата искусственной вентиляции легких для поддержания дыхания. Вакцинация в конце беременности позволяет предотвратить подобные ситуации», — добавила Кржижова.
По словам экспертов, другими редкими осложнениями инфекции у детей являются энцефалопатии, связанные с судорогами и кровоизлияниями в центральную нервную систему. «У младенцев чрезвычайная нагрузка инфекции на организм может привести к смерти из-за остановки сердца и дыхательной системы», — говорится в пресс-релизе SZÚ.
У взрослых, напротив, инфекция обычно проходит без госпитализации, и лишь около 2% из них попадают в больницу. В этом году три человека, заразившиеся коклюшем, умерли.
«Вероятность серьезных осложнений для детей, которым всего несколько недель от роду и которые еще не могут быть полностью защищены обязательной вакцинацией, очень высока в случае заражения коклюшем», — добавила Барбора Макова, директор Национальной службы здравоохранения. Детей прививают от коклюша в рамках гексавакцины в возрасте девяти недель, четырех месяцев и около года. Однако до этого момента они не полностью защищены, поэтому эксперты рекомендуют прививать беременных женщин начиная с 27-й недели.
«Охват вакцинацией беременных в стране минимален и составляет 1,6%. Для сравнения, за рубежом этот показатель часто составляет от 40 до 80%», — говорит Катержина Фабианова, заместитель руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института инфекционных заболеваний.
По ее словам, в SZÚ также обращаются беременные женщины, которых гинеколог или врач общей практики отговорил от вакцинации. «Как и в других странах, в нашей стране вакцинация рекомендуется во время каждой беременности. Я очень прошу будущих родителей, если они сталкиваются с подобным отношением, проконсультироваться с другим специалистом и воспользоваться защитой вакцинации для своего ребенка и членов семьи», — добавила она.
В настоящее время в стране наблюдается дефицит вакцин для взрослых, и дистрибьюторы отвозят их врачам, которые их уже заказали. Однако для вакцинации беременных женщин зарезервировано 6 000 доз, которые врачи могут заказать немедленно. Вакцинация для взрослых не является обязательной и поэтому не покрывается государственной медицинской страховкой. Желающие должны заплатить за нее, но часть расходов компенсирует страховая компания.
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